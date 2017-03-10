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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:07

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Программа празднования «Амал» на Отпан Тау

Жители Мангистауской области отпразднуют Амал 13 и 14 марта. Традиционно на горе Отпан Тау состоятся праздничные гулянья. Программу мероприятий предоставили в акимате Мангистауской области.

Отпан Тау
С 14 марта мангистаусцы отмечают праздник Амал. Это начало нового года и начало праздника равноденствия. На Отпан Тау ежегодно в этот период проходит большой праздник.

В 2007 году открылся историко – культурный комплекс «Отпан Тау». Именно с того времени каждый год потомки Адай ата празднуют Амал мейрамы на этой самой высокой точке Мангистау. В разные годы этот праздник устраивали потомки Жеменей ата, Тобыш ата и Косай ата. В этом же году проведение Амал легло на плечи потомков Тазике ата.

Начнется праздник на Отпан Тау 13 марта в 14:00. Здесь в штаб-квартире организационного комитета запланирована встреча и расположение гостей по юртам. А в 15:00 начнется концерт с участием мангистауских артистов.

В 16:00 помянут и почтят память предков: Фаризы Оңғарсынқызы, Нұрсұлу Тапалқызы, Ғабдолмәжит Сабырәліұлы, Наримана Үлкенбайұлы, Ибішева Ғатау Нәсіпұлын еске алу.

В 17:00 начнется гала-концерт и параллельно пройдут состязания акынов (айтыс).

В 18:30 состоится театрализованное представление. В 19:00 начнется церемония зажжения огня. В 20:00 запланировано поздравление гостей. В 21:00 пройдет продолжение конкурса жыршы.

В 22:00 пройдет праздничный фейерверк.

На следующий день, 14 марта, в 08:00 начнется поздравление гостей: «Амал келді-Жыл келді». В 08:30 состоится праздничный завтрак. В 09:00 пройдут спортивные состязания: борьба, поднятие гирь, игра в асық и другие.

В 09:30 пройдут состязания по казахским национальным играм - көқпар и аударыспақ.

В 10:00 состоится театрализованная постановка, посвященная празднованию Амал.

На 10:30 запланировано поздравление акима Мангистауской области. В 11:00 пройдет праздничный обед. В 12:00 состоится вручение призов победителям соревнований, а также игр и народных забав.

В 13:00 пройдет праздничный обед. А завершатся гулянья в 14:00 концертом.

Фото из архива Lada.kz


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