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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:21

Просмотров: 567

В Мангистау начало работать мобильное приложение для путешественников

Жители Актау и гости Мангистауской области смогут скачать бесплатное мобильное приложение MTravel (Mangystau travel) на Google Play Market и App Store. Разработкой приложения занималась компания ТОО «BNB» при поддержке управления туризма Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Мобильное приложение MTravel (Mangystau travel) разработано для повышения качества туристических услуг региона, говорит руководитель управления туризма Мангистауской области Гульжан Байжаунова.

- Жители и гости области смогут ознакомиться с самыми последними новостями в сфере туризма, выбрать свой маршрут, рассмотреть предложения по размещению и отдыху. Сегодня все больше людей пользуются мобильными телефонами, а это обязывает идти в ногу со временем. Уверена, что мобильное приложение MTravel сможет познакомить жителей и гостей региона с туристическими объектами, повысит инвестиционную привлекательность этой сферы. На разработку приложения из бюджета региона выделено 3,5 миллиона тенге, и приложение еще будут дорабатывать, - сказала Гульжан Байжаунова.

Mangystau Travel – это мгновенное оповещение о новостях и событиях в сфере туризма: сообщения об открытии новых маршрутов, новых туристических объектов, а также о проведении форумов и мероприятий для всех любителей туризма. Это проведение социальных опросов и получение обратной связи от туристов о разрабатываемых и реализуемых проектах в сфере туризма в регионе.

Мобильное приложение MTravel работает с использованием устройств на базе ОС Android и смартфонов компании Apple.

В Мангистау начало работать мобильное приложение для путешественников


В Мангистау начало работать мобильное приложение для путешественников


- Цель мобильного приложения - улучшить информирование жителей и гостей региона о потенциале и возможностях туристической отрасли региона. Навигация по функциям приложения максимально интуитивна и комфортна, в приложении реализован так называемый flat-дизайн пользовательского интерфейса. Этот прогрессивный подход делает ставку на минимализм, яркие цвета, заметные и легко кликабельные элементы управления. Более того, пользователю предоставлена максимальная свобода в настройке доступных сервисов своего приложения, таким образом он самостоятельно сможет убирать или добавлять разделы, которыми он пользуется чаще всего, - рассказали разработчики приложения.

Директор общественного объединения «Экспедиция +362» Ерлан Джумаев поделился впечатлениями о приложении.

- Крутая вещь. Это не наша разработка. Мы помогали разработчикам с указанием всех туристических маршрутов. Я себе уже скачал приложение. Очень удобная вещь для туристов. Единственное, программа немного еще не проработана, но все еще впереди. Хочу отметить, что подобное приложение - единственное по Казахстану. Это хорошее начало для популяризации родного края, - сказал Ерлан Джумаев.

Разработчики уверены, что приложение найдет своих пользователей, и ждут предложений и рекомендаций - как сделать его еще лучше для гостей и жителей Мангистау.


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Комментарии ( 1 )

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Мурь (Посетители) Сегодня, 18:41
дело за малым купить смартфон и скачать приложение -а потом всем миром будем гонять пакимонов по святым местам и достопримечательностям Мангышлака!
 
 

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