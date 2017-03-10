В Мангистау начало работать мобильное приложение для путешественников

Мобильное приложение MTravel (Mangystau travel) разработано для повышения качества туристических услуг региона, говорит руководитель управления туризма Мангистауской области Гульжан Байжаунова.- Жители и гости области смогут ознакомиться с самыми последними новостями в сфере туризма, выбрать свой маршрут, рассмотреть предложения по размещению и отдыху. Сегодня все больше людей пользуются мобильными телефонами, а это обязывает идти в ногу со временем. Уверена, что мобильное приложение MTravel сможет познакомить жителей и гостей региона с туристическими объектами, повысит инвестиционную привлекательность этой сферы. На разработку приложения из бюджета региона выделено 3,5 миллиона тенге, и приложение еще будут дорабатывать, - сказала Гульжан Байжаунова.Mangystau Travel – это мгновенное оповещение о новостях и событиях в сфере туризма: сообщения об открытии новых маршрутов, новых туристических объектов, а также о проведении форумов и мероприятий для всех любителей туризма. Это проведение социальных опросов и получение обратной связи от туристов о разрабатываемых и реализуемых проектах в сфере туризма в регионе.Мобильное приложение MTravel работает с использованием устройств на базе ОС Android и смартфонов компании Apple.- Цель мобильного приложения - улучшить информирование жителей и гостей региона о потенциале и возможностях туристической отрасли региона. Навигация по функциям приложения максимально интуитивна и комфортна, в приложении реализован так называемый flat-дизайн пользовательского интерфейса. Этот прогрессивный подход делает ставку на минимализм, яркие цвета, заметные и легко кликабельные элементы управления. Более того, пользователю предоставлена максимальная свобода в настройке доступных сервисов своего приложения, таким образом он самостоятельно сможет убирать или добавлять разделы, которыми он пользуется чаще всего, - рассказали разработчики приложения.Директор общественного объединения «Экспедиция +362» Ерлан Джумаев поделился впечатлениями о приложении.- Крутая вещь. Это не наша разработка. Мы помогали разработчикам с указанием всех туристических маршрутов. Я себе уже скачал приложение. Очень удобная вещь для туристов. Единственное, программа немного еще не проработана, но все еще впереди. Хочу отметить, что подобное приложение - единственное по Казахстану. Это хорошее начало для популяризации родного края, - сказал Ерлан Джумаев.Разработчики уверены, что приложение найдет своих пользователей, и ждут предложений и рекомендаций - как сделать его еще лучше для гостей и жителей Мангистау.