Как провести ближайшие выходные в Актау

Развлечения для детей

Мобильный планетарий «Глубины Космоса»

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы для детей

«Шоколадные мастер-классы»

Мастер-класс «Лепка пластилином»

Мастер-класс «Фоторамка»

Квесты

Квест «Логово Маньяка»

Квест-комната «Наследие кочевников»

Тренинг Академии Частной Жизни Ларисы Ренар

Выставка кошек

Концерт камерной музыки

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»

Для любителей кино

«Повелитель драконов»

«Конг: Остров черепа»

«Ночь в Париже»

«Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)»

В субботу и воскресенье мобильный планетарий приглашает жителей Актау на полнокупольное шоу «Глубины Космоса». Отправьтесь в увлекательное путешествие с веселым Кротиком. Мобильный планетарий - это незабываемые впечатления для детей и взрослых, которые навсегда останутся в их памяти. Помимо впечатлений программы планетария позволяют детям погрузиться в тайны нашего мира, проникнуться духом естествознания, увидеть удивительные уголки нашей планеты, повысить свою эрудированность и улучшить представление об окружающем мире.Место и время проведения: ТРК «Актау», 16 микрорайон, 0 этаж. Время работы: с 11:00 до 22:00 часов.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и шоколадного моря удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» в дни школьных каникул приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом.... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека — 5 тысяч тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.В субботу, 11 марта, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.В воскресенье, 12 марта, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда:«Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99О чём этот тренинг? Каждая из нас хочет сохранить то, что ей принадлежит: деньги, мужчину, дом, свое дело. От умения наполнять и удерживать свое личное пространство зависит наше благополучие и благополучие наших близких. Этот тренинг поможет вам стать увереннее и сильнее, научит отстаивать свои права, позволит стать надежной спутницей для любимого, способной поддержать его в трудных ситуациях, и истинной Хозяйкой своей жизни. Хотите узнать, как обрести уверенность в себе? Как научиться доводить все дела до конца? Как создать гармоничную и уютную атмосферу в доме и комфортную обстановку на работе? Тогда приходите на тренинг «Сила уверенности»! «Сила уверенности» - невероятно эффективный тренинг, помогающий женщинам сохранять и удерживать то, что им принадлежит, приумножать свои материальные ресурсы и достижения. Телефон для записи: 8 777 778 99 88.В воскресенье, 12 марта, в отеле «Ренессанс» (9 мкр.) пройдет выставка «WestCatShow». Начало в 10:00. Вход бесплатный. Телефон для справок: 877027574527, 87076174000, 87015666525.Концерт произведений Баха пройдет 11 марта в 19:00 в зале областной филармонии имени М.Оскинбаева. Любители классической музыки смогут послушать Бранденбургский концерт для скрипки, двух флейт и камерного оркестра, концерт для альта с камерным оркестром, соло альта, концерт для скрипки соло, концерт для двух скрипок и арию из кантаты Баха. Солисты: Анар Жанбырбаева (скрипка), Сталина Исмаилова (флейта), Турсынгуль Мендигалиева (флейта), Жамила Кадирова (альт), Нейля Арзымбетова (скрипка), сопрано – Нурияш Оспанова и Шахаризада Сапарова. Телефон кассы: 52-17-47.В субботу, 11 марта, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы Galantus (Алматы). В воскресенье, 12 марта, вечер пройдет в сопровождении прекрасной Миры. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на запреты отца, Никита находит способ ввязаться в приключения и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой…Режиссер: Манук Депоян. Актеры: Динмухамед Даулетов, Чингиз Капин, Ева Бейхер, Амина Малгаждар, Ару Ауэзова, Ерден Телемисов.Действие фильма переносит зрителя в 70-е года прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.Режиссер: Джордан Вот-Робертс. Актеры: Бри Ларсон, Тоби Кеббелл, Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Кори Хоукинс, Джон Си Райли, Цзин Тянь, Томас Манн, Ши Уигхэм.В атмосфере ночного Парижа переплетены любовь, интриги и опасность. Перед директором театра Луиджи, бабником и разгильдяем, стоит задача не из легких — найти деньги на громкую премьеру и живую обезьяну. И для этого ему придется использовать всю свою изобретательность, хитрость и, разумеется… недюжинное мужское обаяние, потому что в ночном Париже все решают красотки и роковые женщины.Режиссер: Эдуард Баэр. Актеры: Одри Тоту, Эдуард Баэр, Сабрина Уазани, Кристоф Мейне, Жан-Мишель Лами, Грегори Гадебуа, Патрик Бошарт, Мари-Анж Каста, Алка Балбир, Лионель Абелански.В фильме описываются события, происходящие через двадцать лет после окончания истории, описанной в фильме «На игле», а сюжет вертится вокруг того, что главные герои пытаются ввязаться в порнобизнес.Режиссер: Дэнни Бойл. Актеры: Юэн МакГрегор, Логан Гиллис, Бен Скелтон, Эйден Хаггарти, Дэниэл Смит, Элайджа Вульф, Роберт Карлайл, Стивен Робертсон, Юэн Бремнер, Джон Кэйзек.