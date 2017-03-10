Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива Lada.kz
Развлечения для детей
Мобильный планетарий «Глубины Космоса»
Мобильный планетарий «Глубины Космоса»
В субботу и воскресенье мобильный планетарий приглашает жителей Актау на полнокупольное шоу «Глубины Космоса». Отправьтесь в увлекательное путешествие с веселым Кротиком. Мобильный планетарий - это незабываемые впечатления для детей и взрослых, которые навсегда останутся в их памяти. Помимо впечатлений программы планетария позволяют детям погрузиться в тайны нашего мира, проникнуться духом естествознания, увидеть удивительные уголки нашей планеты, повысить свою эрудированность и улучшить представление об окружающем мире.
Место и время проведения: ТРК «Актау», 16 микрорайон, 0 этаж. Время работы: с 11:00 до 22:00 часов.
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Мастер-классы для детей
«Шоколадные мастер-классы»
«Шоколадные мастер-классы»
Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и шоколадного моря удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» в дни школьных каникул приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом.... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека — 5 тысяч тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.
Мастер-класс «Лепка пластилином»
В субботу, 11 марта, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.
Мастер-класс «Фоторамка»
В воскресенье, 12 марта, в детском развлекательном центре «KINDER LAND» в 16:00 часов в Домике мастеров пройдет мастер-класс для детей. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.
Квесты
Квест «Логово Маньяка»
Квест «Логово Маньяка»
Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.
Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.
Квест-комната «Наследие кочевников»
Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда:«Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99
Тренинг Академии Частной Жизни Ларисы Ренар
О чём этот тренинг? Каждая из нас хочет сохранить то, что ей принадлежит: деньги, мужчину, дом, свое дело. От умения наполнять и удерживать свое личное пространство зависит наше благополучие и благополучие наших близких. Этот тренинг поможет вам стать увереннее и сильнее, научит отстаивать свои права, позволит стать надежной спутницей для любимого, способной поддержать его в трудных ситуациях, и истинной Хозяйкой своей жизни. Хотите узнать, как обрести уверенность в себе? Как научиться доводить все дела до конца? Как создать гармоничную и уютную атмосферу в доме и комфортную обстановку на работе? Тогда приходите на тренинг «Сила уверенности»! «Сила уверенности» - невероятно эффективный тренинг, помогающий женщинам сохранять и удерживать то, что им принадлежит, приумножать свои материальные ресурсы и достижения. Телефон для записи: 8 777 778 99 88.
Выставка кошек
В воскресенье, 12 марта, в отеле «Ренессанс» (9 мкр.) пройдет выставка «WestCatShow». Начало в 10:00. Вход бесплатный. Телефон для справок: 877027574527, 87076174000, 87015666525.
Концерт камерной музыки
Концерт произведений Баха пройдет 11 марта в 19:00 в зале областной филармонии имени М.Оскинбаева. Любители классической музыки смогут послушать Бранденбургский концерт для скрипки, двух флейт и камерного оркестра, концерт для альта с камерным оркестром, соло альта, концерт для скрипки соло, концерт для двух скрипок и арию из кантаты Баха. Солисты: Анар Жанбырбаева (скрипка), Сталина Исмаилова (флейта), Турсынгуль Мендигалиева (флейта), Жамила Кадирова (альт), Нейля Арзымбетова (скрипка), сопрано – Нурияш Оспанова и Шахаризада Сапарова. Телефон кассы: 52-17-47.
Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»
В субботу, 11 марта, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы Galantus (Алматы). В воскресенье, 12 марта, вечер пройдет в сопровождении прекрасной Миры. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Для любителей кино
В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Повелитель драконов»
Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на запреты отца, Никита находит способ ввязаться в приключения и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой…
Режиссер: Манук Депоян. Актеры: Динмухамед Даулетов, Чингиз Капин, Ева Бейхер, Амина Малгаждар, Ару Ауэзова, Ерден Телемисов.
«Конг: Остров черепа»
Действие фильма переносит зрителя в 70-е года прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.
Режиссер: Джордан Вот-Робертс. Актеры: Бри Ларсон, Тоби Кеббелл, Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Кори Хоукинс, Джон Си Райли, Цзин Тянь, Томас Манн, Ши Уигхэм.
«Ночь в Париже»
В атмосфере ночного Парижа переплетены любовь, интриги и опасность. Перед директором театра Луиджи, бабником и разгильдяем, стоит задача не из легких — найти деньги на громкую премьеру и живую обезьяну. И для этого ему придется использовать всю свою изобретательность, хитрость и, разумеется… недюжинное мужское обаяние, потому что в ночном Париже все решают красотки и роковые женщины.
Режиссер: Эдуард Баэр. Актеры: Одри Тоту, Эдуард Баэр, Сабрина Уазани, Кристоф Мейне, Жан-Мишель Лами, Грегори Гадебуа, Патрик Бошарт, Мари-Анж Каста, Алка Балбир, Лионель Абелански.
«Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)»
В фильме описываются события, происходящие через двадцать лет после окончания истории, описанной в фильме «На игле», а сюжет вертится вокруг того, что главные герои пытаются ввязаться в порнобизнес.
Режиссер: Дэнни Бойл. Актеры: Юэн МакГрегор, Логан Гиллис, Бен Скелтон, Эйден Хаггарти, Дэниэл Смит, Элайджа Вульф, Роберт Карлайл, Стивен Робертсон, Юэн Бремнер, Джон Кэйзек.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана