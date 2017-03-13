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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 12:13

Просмотров: 113

Полиция Актау: Грузовые боксы должны быть занесены в регистрационные документы автомобиля

Грузовой бокс на крыше автомобиля является элементом, изменяющим конструкцию автотранспорта, и информация об этом должна быть внесена в регистрационные документы. Об этом рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото из интернета
По законодательству с 2017 года необходимо в регистрационные документы на автомобиль вносить все изменения в конструкции транспортного средства. Об этом сообщил полицейский владельцу внедорожника, на кузове которого был установлен грузовой бокс. По заявлению водителя, он предъявил стражу порядка гарантийный талон с завода и накладную.

- Я перерыл весь интернет в поисках подобных новшеств, но ничего не нашел. У меня есть документы с завода, накладная, гарантийный талон. Этого всегда было достаточно. Полицейский сделал устное предупреждение и сказал, что необходимо срочно внести изменения в техпаспорт, - обратился к нам владелец автомобиля.

Этот вопрос прокомментировали в ДВД Мангистауской области.

Согласно действующему законодательству переоборудование (изменение конструкции) транспортных средств - это исключение предусмотренных или не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на безопасность дорожного движения.

Согласно пункта 8.19.20 Стандарта Республики Казахстан 1418-2016 «Автотранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию» на крыше автомобиля допускается установить багажник заводского изготовления для перевозки легких необъемных грузов и при необходимости запасного колеса, для которого должен быть предусмотрен специальный кронштейн крепления. Для обеспечения допуска к багажнику на крыше автомобиля допускается установка лестницы, закрепляемой на задней двери автомобиля.

- Согласно пункта 2 статьи 61 Закона Республики Казахстан «О дорожном движении» внесение изменений в конструкцию зарегистрированного транспортного средства допускается в строгом соответствии с требованиями, установленными международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Внесенные изменения в конструкцию зарегистрированного транспортного средства должны быть отражены в регистрационных документах автомобиля, - сообщила Жазира Абил, руководитель пресс-службы ДВД Мангистауской области.

Фото autobag.satu.kz


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Комментарии ( 2 )

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  • trump
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 12:35
Что курят господа полицейские!? smoke
 
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  • botden
 busurman (Посетители) Сегодня, 12:32
МВД до выделываться и получать Батуми только у нас
 
 

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