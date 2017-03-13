В Актауской поликлинике №2 возобновили отдельный прием детей

Актауская поликлиника №2. Фото автора

Первый день весны ознаменовался для поликлиники №2 разделением функций между терапевтами и педиатрами. В трех педиатрических отделениях прием проводят 20 детских врачей, за каждым из них закреплены порядка 500 детей.



Жительница Актау Майра водит в поликлинику троих детей.



- Мои дети обслуживаются у педиатра с самого рождения. Они привыкли к одному врачу, доктор хорошо знает их состояние здоровья. Было не очень удобно, когда нам приходилось обращаться к врачу общей практики. Во-первых, врач видел их впервые, детям снова пришлось привыкать к новому доктору. Да и еще приходилось сидеть в очередях вместе со взрослыми. Сейчас все стало на свои места, мы очень рады, - говорит Майра.



Телефон регистратуры детского отделения: 210-410