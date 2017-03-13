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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:32

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В Актауской поликлинике №2 возобновили отдельный прием детей

С 1 марта в Актауской городской поликлинике №2 (АГП) вновь внедрена педиатрическая служба. Как и ранее, педиатры начали обслуживать детей от рождения до 15 лет. Прием взрослых ведут терапевты. Об этом сообщили в пресс-службе АГП №2.

Актауская поликлиника №2. Фото автора
Первый день весны ознаменовался для поликлиники №2 разделением функций между терапевтами и педиатрами. В трех педиатрических отделениях прием проводят 20 детских врачей, за каждым из них закреплены порядка 500 детей.

Жительница Актау Майра водит в поликлинику троих детей.

- Мои дети обслуживаются у педиатра с самого рождения. Они привыкли к одному врачу, доктор хорошо знает их состояние здоровья. Было не очень удобно, когда нам приходилось обращаться к врачу общей практики. Во-первых, врач видел их впервые, детям снова пришлось привыкать к новому доктору. Да и еще приходилось сидеть в очередях вместе со взрослыми. Сейчас все стало на свои места, мы очень рады, - говорит Майра.

Телефон регистратуры детского отделения: 210-410


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