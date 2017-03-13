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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 14:39

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ОСА: Требование полицейских Актау по внесению грузовых боксов в техпаспорт незаконно

Требование актауских полицейских ставить в техпаспорт автомобиля отметку о наличии грузового бокса - неправомерно. Установка данного приспособления не относится к определению «переоборудование автомобиля». Об этом заявил Руслан Лазута, руководитель Общественного Объединения «Общество содействия автомобилистов» (ОО «ОСА»).

Фото из интернета
Грузовой бокс на автомобиле нельзя считать элементом переоборудования технического средства, считают в ОО «ОСА».

Полицейские Актау ссылаются на пункт 2 статьи 61 «Закона о дорожном движении» РК, где говорится о том, что «...Внесенные изменения в конструкцию зарегистрированного транспортного средства должны быть отражены в регистрационных документах транспортного средства». По словам Руслана Лазуты, изменениями в конструкцию можно считать лишь то, что изначально не было предусмотрено заводом-изготовителем автомобиля.

- Для грузовых боксов на заводе делаются специальные крепления, соответственно, это не изменение в конструкцию. Наличие бокса никак не влияет на безопасность движения, и никто не может заставлять водителей делать отдельные отметки в техпаспорте. Я считаю ответ, который вам дали в ДВД области, противоречит закону. Сомнительно и то, что полицейский не составил протокола и ограничился «устным замечанием». В законодательстве нет такого понятия. Соответственно, если бы патрульный был на 100% уверен в своей правоте, он обязательно составил бы протокол, - считает Руслан Лазута.


К переоборудованию автомобиля относится установка дополнительных фар, изменение кузова, просверливание дырок на крыше для установки металлических конструкций и прочее. Согласно законодательству, переоборудование — это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на безопасность дорожного движения.

Фото provirusnik.ru


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Комментарии ( 6 )

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Renegat (Посетители) Сегодня, 15:45
Цитата: Mestnyi
Считается ли в моем случае установка экспедиционника переоборудованием? Кто знает?

Если работа выполнена профессионально и не топорно,пока сами не скажете ни кто не догадается.
 
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  • kolek
 Я (Посетители) Сегодня, 15:43
полицейские Актау в отдельном государстве живут,у них свои законы. podzatylnik bazar
 
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Serik76 (Посетители) Сегодня, 15:38
Ну что же посмотрим что ответит МВД номер вопроса 38433. Можем понаблюдать и делать ставки
 
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Tima1104 (Посетители) Сегодня, 15:37
Вот именно что рейлинги на крыше машины установлены с завода. И предназначены для установки на них легкого багажника для перевозки легких грузов. Теперь надо чтобы наше правительство признала, что автобоксы вошли в категорию легких багажников.

Или надо узнать у правительства что входит в категорию легких багажников
 
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  • nadiuna
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:26
просверливание дырок на крыше для установки металлических конструкций


Вот сразу вопрос: я в штатные отверстия от заводских релингов (сами релинги снял) установил усиленные релинги (металл) и на них поставил экспедиционный багажник. Никаких дополнительных отверстий просверлено не было.
Сам багажник за 15 минут можно демонтировать, открутив 6 болтов.

Считается ли в моем случае установка экспедиционника переоборудованием? Кто знает?

Цитата: trump
Выходит, опять противозаконные новшества пытается ввести местное полицейское начальство.

Это от недалекого ума, ИМХО.
 
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  • Mestnyi
 Serik76 (Посетители) Сегодня, 15:16
Официальный вопрос задавали в МВД? какой ответ есть??
 
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  • kolek
  • Mestnyi
  • nadiuna
 trump (Посетители) Сегодня, 14:49
Сомнительно и то, что полицейский не составил протокола и ограничился «устным замечанием». В законодательстве нет такого понятия. Соответственно, если бы патрульный был на 100% уверен в своей правоте, он обязательно составил бы протокол, - считает Руслан Лазута.

Выходит, опять противозаконные новшества пытается ввести местное полицейское начальство.
Жазира Абил, руководитель пресс-службы ДВД Мангистауской области.

Жазиру уже можно привлекать к ответственности. Ну, и полицая шибко грамотного-

Об этом сообщил полицейский владельцу внедорожника, на кузове которого был установлен грузовой бокс.
 
 

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