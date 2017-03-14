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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 1434

«Четырнадцатилетним» молодоженам из Актау на самом деле больше двадцати лет

Супруги из Актау Ергазы и Динара Мендибаевы рассказали Lada.kz, сколько им на самом деле лет, и как изменилась их жизнь после появления в Интернете их фотографии с подписью «В Жанаозене поженились дети 2003 года рождения».

скриншот
Ергазы Мендибаев говорит, что сначала не отнёсся серьезно к интернет-шутке с его изображением.

- Мне друг прислал скриншот нашей фотографии с одного из сайтов. Мы вместе посмеялись, я не думал, что все зайдет так далеко. Через несколько дней таких скриншотов с разный интернет-ресурсов у меня было уже больше десятка. Стало уже не смешно. Жена расстроилась даже. Особенно обидно было читать комментарии, которые люди писали, не разобравшись в ситуации. Очень много негатива и оскорблений, - говорит Ергазы Мендибаев.

Жители Актау, а не Жанаозена, как говорится в распространяемой информации, Ергазы и Динара поженились в 2016 году. Тогда молодому мужу был двадцать один года, а новоиспеченной жене - двадцать лет.

- Нам и раньше не верили, что мы совершеннолетние, приходилось все время удостоверения личности показывать. А сейчас вообще проходу не дают, - говорят супруги.

Ергазы рассказывает, что его теперь узнают даже в общественном транспорте. Подходят и интересуются, действительно ли им с супругой по четырнадцать лет.

- Я хочу найти человека, который так подшутил над нами, и лично спросить, зачем он это сделал, - сказал молодой человек.

К слову, за клевету в Интернете предусмотрена более строгая ответственность, чем за такое же деяние в реальной жизни. Клевета, совершенная с использованием Интернета (ч.2 статьи 130 УК РК), наказывается штрафом до двух тысяч МРП (более четырех миллионов тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.


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Комментарии ( 11 )

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Tindaliya (Посетители) Сегодня, 14:48
ЕленаЕлена,
как мне показалось , Саманта вам с юмором написала . Вы наверное слишком серьёзно восприняли её слова .
А так да , ребята выглядят молодо . Но недавно смотрели фотки старые , там мужу моему 23 года и дочь на руках . Елки-палки фиг скажешь , что это отец )))) Как брат старший выглядел ))))
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 14:48
так бывает -и в народе говорят *-маленькая собачка до старости щенок *- в этом же случае все живы здоровы зачем искать наказывать -задуматься надо -зачем в сеть вываливаете всю свою жизнь и половую и общественную*- а потом права качаете - скромнее надо быть ! а ответственность надо переложить за распространение на месенджеры и их обслугу -через них идёт распространение *-им и отвечать!экономят на модераторах!
 
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M_lena (Посетители) Сегодня, 14:46
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • Tindaliya
 Саманта (Посетители) Сегодня, 14:38
вокруг меня тоже все в сговоре?
Не нравится совет, не смотрите в мою сторону.

Да даже в мыслях не было вас задеть spasibo

 
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  • Tindaliya
 ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 14:34
Цитата: Саманта
Взгляд матери - несчитова

В автобусе ездим за 25 тенге, на мероприятия также проходим как школьники по 50% скидке. Что, вокруг меня тоже все в сговоре?
Цитата: Саманта
Пусть поделятся с миром рецептом эликсира молодости

С вами и поделились. Не нравится совет, не смотрите в мою сторону.
Можно еще посмотреть на фото школьников в 90-е. Там тоже все согласно возрасту выглядят.
 
-1
  • ЕленаЕлена
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tindaliya
 Саманта (Посетители) Сегодня, 13:58
Пусть поделятся с миром рецептом эликсира молодости cup_full

У меня сын 1998 года. Выглядит примерно также как парень на фото.

Взгляд матери - несчитова cvetok

 
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  • Tindaliya
 ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 13:58
Цитата: НЕТ
У меня сын 2004 и то выглядит старше.

У меня сын 1998 года. Выглядит примерно также как парень на фото. Секрет прост: не употребляем фастфуда, алкоголя, наркотиков.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:55
Осы жас жұбайларға жарнама жасалып қалды-ау ...
 
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НЕТ (Посетители) Сегодня, 13:49
Бред какой то. Видно же, что несовершеннолетние. У пацана взгляд даже еще ребяческий. учитывая, что девочки взрослеют раньше мальчишек, Она не выглядит ни на 20 , и даже не на 18.
А вот то, что 2003 года- видно. У меня сын 2004 и то выглядит старше.А здесь сосунки какие то. Что то тут нечисто
 
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  • Tindaliya
 бася (Посетители) Сегодня, 13:30
при чём тут клевета? на чужой роток не накинешь платок.. мало ли что говорят соседи и пр..сами подтвердили что требуют документы ,что так выглядят молодо.. радоваться надо,в 50 будут выглядеть на 35..
я например ничего оскорбительного тут не увидела..
 
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