Сейчас на сайте
2664
объявлений
  • Ремонтно-строительные работы:, 10 000 тенге
  • Подключение, 5 000 тенге
  • Ремонт квартир и офисов
  • продам Мусорные контейнеры за 35 000 тенге
  • Прием платежей!
  • продам Готовый бизнес за 300 000 тенге
  • продам Витрины для магазина за 350 000 тенге
 

 
Вторник, 14 Марта
+13...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.96 KZT
  • €1 = 338.18 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 842

Новый аким Мангистауской области получил первые поручения от премьер-министра

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений новому акиму Мангистауской области Ералы Тугжанову. Об этом сообщается на сайте премьер-министр РК.

Фото primeminister.kz
Бакытжан Сагинтаев:
- В первую очередь следует обратить внимание на новые индустрии с применением цифровых технологий. Необходимо обеспечить качественную и своевременную реализацию программы «Нурлы жол», направленную на развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Обеспечить развитие индустриализации с упором на модернизацию традиционных отраслей экономики, особенно нефтегазового комплекса страны. Промышленная политика – важное звено третьей модернизации страны.

В официальном сообщении говорится, что в зоне особого внимания должна стать реализация программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Большого внимания требует развитие минерально-сырьевой базы, увеличение объема производства промышленной продукции в области. Кроме того, необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций.

Также в числе приоритетных премьер-министр страны назвал задачу по реализации жилищной программы «Нурлы жер» и  развитию туризма в области.
Бакытжан Сагинтаев отметил, что в период руководства Алика Айдарбаева регион развивался динамично, без резких колебаний по основным показателям жизнедеятельности.

С 22 января 2013 года до сегодняшнего дня пост акима Мангистауской области занимал Алик Айдарбаев.

Напомним, сегодня, 14 марта, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев представил нового акима Мангистауской области. Им стал Тугжанов Ералы Лукпанович.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Russians (Посетители) Сегодня, 17:54
что-то мне подсказывает что неспроста это все )))

кто недумает о далеком будующем, того ожидают близкие неприятности.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
НЕТ (Посетители) Сегодня, 17:23
В добрый путь! Мы все еще надеемся..........
И на нашей улице будет ПРАЗДНИК!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика