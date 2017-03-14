Новый аким Мангистауской области получил первые поручения от премьер-министра

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Бакытжан Сагинтаев:
- В первую очередь следует обратить внимание на новые индустрии с применением цифровых технологий. Необходимо обеспечить качественную и своевременную реализацию программы «Нурлы жол», направленную на развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Обеспечить развитие индустриализации с упором на модернизацию традиционных отраслей экономики, особенно нефтегазового комплекса страны. Промышленная политика – важное звено третьей модернизации страны.
В официальном сообщении говорится, что в зоне особого внимания должна стать реализация программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Большого внимания требует развитие минерально-сырьевой базы, увеличение объема производства промышленной продукции в области. Кроме того, необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций.
Также в числе приоритетных премьер-министр страны назвал задачу по реализации жилищной программы «Нурлы жер» и развитию туризма в области.
Бакытжан Сагинтаев отметил, что в период руководства Алика Айдарбаева регион развивался динамично, без резких колебаний по основным показателям жизнедеятельности.
С 22 января 2013 года до сегодняшнего дня пост акима Мангистауской области занимал Алик Айдарбаев.
Напомним, сегодня, 14 марта, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев представил нового акима Мангистауской области. Им стал Тугжанов Ералы Лукпанович.
- В первую очередь следует обратить внимание на новые индустрии с применением цифровых технологий. Необходимо обеспечить качественную и своевременную реализацию программы «Нурлы жол», направленную на развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Обеспечить развитие индустриализации с упором на модернизацию традиционных отраслей экономики, особенно нефтегазового комплекса страны. Промышленная политика – важное звено третьей модернизации страны.
В официальном сообщении говорится, что в зоне особого внимания должна стать реализация программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Большого внимания требует развитие минерально-сырьевой базы, увеличение объема производства промышленной продукции в области. Кроме того, необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций.
Также в числе приоритетных премьер-министр страны назвал задачу по реализации жилищной программы «Нурлы жер» и развитию туризма в области.
Бакытжан Сагинтаев отметил, что в период руководства Алика Айдарбаева регион развивался динамично, без резких колебаний по основным показателям жизнедеятельности.
С 22 января 2013 года до сегодняшнего дня пост акима Мангистауской области занимал Алик Айдарбаев.
Напомним, сегодня, 14 марта, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев представил нового акима Мангистауской области. Им стал Тугжанов Ералы Лукпанович.