Болатбек Акшауов: Спецавтомобиль для транспортировки тел умерших 14 марта находился на ремонте

Спецавтомобиль. Фото из архива
В комментариях к статье на сайте lada.kz об убийстве, произошедшем по адресу 4-41, пользователи спрашивали, почему тело погибшего перевозили в открытом автоприцепе.
На вопросы пользователей ответил начальник ДВД Актау.
- Вчера, 14 марта, спецмашина, которая предназначена для перевозки трупов, находилась на станции техобслуживания. Поэтому за телом покойного мы были вынуждены отправить катафалк старого образца. У нас этот прицеп единственный, стоял в гараже. Увезли на нем, потому что оставить труп дома мы тоже не можем, - прокомментировал Болатбек Акшауов.
Спецтехника для транспортировки тел умерших была приобретена ДВД Мангистауской области в 2014 году. Один автомобиль закреплен за УВД Актау, второй - за УВД Жанаозена. Сумма, затраченная на приобретение двух единиц спецтехники, которые переоборудованы на базе автомобиля «Газель», составила 15 миллионов тенге.
На вопросы пользователей ответил начальник ДВД Актау.
- Вчера, 14 марта, спецмашина, которая предназначена для перевозки трупов, находилась на станции техобслуживания. Поэтому за телом покойного мы были вынуждены отправить катафалк старого образца. У нас этот прицеп единственный, стоял в гараже. Увезли на нем, потому что оставить труп дома мы тоже не можем, - прокомментировал Болатбек Акшауов.
Спецтехника для транспортировки тел умерших была приобретена ДВД Мангистауской области в 2014 году. Один автомобиль закреплен за УВД Актау, второй - за УВД Жанаозена. Сумма, затраченная на приобретение двух единиц спецтехники, которые переоборудованы на базе автомобиля «Газель», составила 15 миллионов тенге.