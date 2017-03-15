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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 16:11

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Болатбек Акшауов: Спецавтомобиль для транспортировки тел умерших 14 марта находился на ремонте

Тело убитого 14 марта в 4 микрорайоне Актау мужчины увезли с места происшествия в автоприцепе, потому что спецтехника для транспортировки трупов находилась на ремонте. Об этом сообщил Болатбек Акшауов, начальник УВД города Актау.

Спецавтомобиль. Фото из архива
В комментариях к статье на сайте lada.kz об убийстве, произошедшем по адресу 4-41, пользователи спрашивали, почему тело погибшего перевозили в открытом автоприцепе.

Болатбек Акшауов: Спецавтомобиль для транспортировки тел умерших 14 марта находился на ремонте


На вопросы пользователей ответил начальник ДВД Актау.

- Вчера, 14 марта, спецмашина, которая предназначена для перевозки трупов, находилась на станции техобслуживания. Поэтому за телом покойного мы были вынуждены отправить катафалк старого образца. У нас этот прицеп единственный, стоял в гараже. Увезли на нем, потому что оставить труп дома мы тоже не можем, - прокомментировал Болатбек Акшауов.

Спецтехника для транспортировки тел умерших была приобретена ДВД Мангистауской области в 2014 году. Один автомобиль закреплен за УВД Актау, второй - за УВД Жанаозена. Сумма, затраченная на приобретение двух единиц спецтехники, которые переоборудованы на базе автомобиля «Газель», составила 15 миллионов тенге.


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Комментарии ( 5 )

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  • русалка
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 16:57
Цитата: Слушатель
Мангистау случайно не первое место по отмазкам занимает в Казахстане?


нас давно за стадо баранов держат...
 
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  • botden
 Крадун (Посетители) Сегодня, 16:42
Болатбек Акшауов: Спецавтомобиль для транспортировки тел умерших 14 марта находился на ремонте

Ну!Ну! beat
 
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  • Крадун
  • botden
 kolek (Посетители) Сегодня, 16:39
Отмазка принята, но не проглочена.В Вираже этой машины нет!Где она, на каком сервисе?
 
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  • kolek
  • Крадун
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 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 16:36
Кажется этот автомобиль купили 2 года назад. Но в год вывозился на этом автомобиле максимум 10 тело (трупов). Какой ремонт на новом автомобиле. Я не могу понять. За 2 года пусть будет километраж 200. Странно все это как-то.
 
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 RRR (Посетители) Сегодня, 16:35
На ремонте говоришь? А что случилось? Перегружена газель? Прям день и ночь в работе? Я как то давно писал(когда этот автомобиль купили и показали), не задействуют ли этот спецавтомобиль не по назначению? Там же и холодильная установка имеется...
 
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 Слушатель (Посетители) Сегодня, 16:34
Мангистау случайно не первое место по отмазкам занимает в Казахстане?

Скорей всего тот купленный автомобиль предназначен для особенных клиентов, а для обычных ржавый прицеп...
 
 

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