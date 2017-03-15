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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 2223

Алик Айдарбаев - четыре года на посту акима Мангистауской области

Алик Айдарбаев 14 марта покинул пост акима Мангистауской области. Lada.kz предлагает вспомнить, что примечательного произошло за четыре года его работы в должности главы региона.

Фото из архива

Алик Айдарбаев - четыре года в Мангистау

Автор: Кадырбек Айдар улы


Фото из архива Lada.kz


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Комментарии ( 21 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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 case13 (Посетители) Сегодня, 20:41
лапшин,"Однака правда, что дорогами занялся, школы строились. "
какими дорогами? на бейнеу? так сколько раз ее переделывали, сколько можно ее достраивать? аким начал, аким ушел. а дорога так и не доделана. начал только после написания петиции Нурсултану Абишевичу и с его личного пинка.
+ сколько спилили с этой дороги. +какое качество этой дороги? уже в буграх и ямки пошли потиху.
в микрорайонах? вы ездите на авто? а я езжу))))
про школы не скажу. не изучал вопрос
 
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 20:27
Вот сижу и размышляю: какая была бы красота- эффективный контракт с акимом (чиновниками),от чего будет зависеть их зарплата.Составляем народный рейтинг и вот вам ваша зарплата: один голос - один тенге. Эх... мечта)) crazy
 
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ledokol7 (Посетители) Сегодня, 20:25
Цитата: Кальчуга
500млн на три дня опен феста, 300 млн
Цифры из носа выковырял? Пруф дай
 
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 Кальчуга (Посетители) Сегодня, 20:05
Аким? да это не аким был, а марионетка в руках советника. 500млн на три дня опен феста, 300 млн на обучение акимов районов! Вот чем он запомнился
 
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 Artur007 (Посетители) Сегодня, 19:41
УДачи новому Акиму!Надеюсь он будет лучшим в РК!А при А.А. нече особо не случилось плохого и хорошего!
 
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 babnik (Посетители) Сегодня, 19:34
ничем хорошим не запомнился
денги денги денги
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 19:33
Цитата: case13
Жаль, прокуратура и финпол не успели(или не захотели) навестить нашего "любимого" акима!

Думаю, навещали они его. По-любому в связке "работают". Долю свою берут.
 
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 лапшин (Посетители) Сегодня, 19:24
"Ничего плохого сказать о нем не могу. А хорошего еще меньше." question
Однака правда, что дорогами занялся, школы строились.
А еще вопросы с основными "шумопроизводителями" в нашей области решались довольно успешно - это главное. Надо быть справедливыми.
Вот с газом перебои действительно имели место.
Не самый яркий аким. Но были хуже намного.
 
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 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 19:19
Ничем не запомнился. Запомнился одни негативы. Когда говорил, во всех регионах газ должен быть одинаковой цене. Этот фраза вообще меня убил. А так ничем не запомнился.
 
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 djulia (Посетители) Сегодня, 19:07
Как говорится аминь! Может новый проявит себя в лучшую сторону(не распила бюджета, а улучшения города)
 
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