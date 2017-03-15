Алик Айдарбаев - четыре года на посту акима Мангистауской области

Фото из архива
Алик Айдарбаев - четыре года в МангистауАвтор: Кадырбек Айдар улы
Фото из архива Lada.kz
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Среда, 15 Марта
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Алик Айдарбаев - четыре года в МангистауАвтор: Кадырбек Айдар улы
Комментарии ( 21 )
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