Сейчас на сайте
2721
объявления
  • продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 12 500 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам СОТ Синтез, дачу за 9 000 000 тенге
  • меняю 3-комнатную квартиру за 7 000 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 8 000 000 тенге
 

 
Пятница, 17 Марта
+8...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.63 KZT
  • €1 = 340.25 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 0

В Мангистау 175 семей получили помощь от благотворительного фонда

С февраля 2017 года 175 малоимущим семьям из Актау, Жанаозена, Мунайлинского района и дачных массивов передано 504 килограмма одежды и полторы тонны продуктов питания от фонда «Атадан мирас». Об этом рассказал Алибек Мусаев, президент фонда «Атадан мирас».

Дети из многодетной семьи выбирают одежду. Фото автора из архива
Среди семей, получивших помощь от фонда «Атадан мирас», многодетная семья, проживающая в Актау. Мать восьмерых детей, педагог по образованию, работает посудомойкой в одном из кафе города. Муж погиб в автомобильной аварии. Старшая девочка учится в девятом классе, младшему ребенку — два года. Семья взята фондом на постоянный учет.

- Все дети этой семьи, посещающие школу, будут обеспечены школьными принадлежностями к началу учебного года. На днях мы доставим им продукты питания.
Помимо этого мы помогаем в обучении школьников из малоимущих и многодетных семей. С середины февраля мы начали проводить факультативные занятия по математике для пятерых детей. В этом нам помогают учителя, изъявившие желание обучать бесплатно. Фонд оплачивает проезд школьников. В планах — открытие факультативов по английскому языку и истории Казахстана, - рассказал Алибек Мусаев.

В ходе благотворительной ярмарки, организованной фондом на прошлой неделе совместно с управлением внутренней политики области и предпринимателями города, было выручено более одного миллиона тенге. Все средства, как сказал Алибек Мусаев, будут направлены на нужды семей, состоящих на учете.

Для постановки на учет необходимо иметь гражданство Республики Казахстан, а также регистрацию по месту жительства в качестве малообеспеченной или многодетной семьи. Решение о постановке на учет будет принято фондом при подтверждении статуса семьи. На данный момент на учете фонда состоит порядка 300 семей.

Сегодня у тех, кто состоит на учете в фонде, есть потребность в детской и подростковой обуви.

Желающие оказать помощь, могут обратиться по адресу: г.Актау, 14 микрорайон, здание №52, 8/2. Телефон: 8 702 962 63 67.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика