В Мангистау 175 семей получили помощь от благотворительного фонда

Дети из многодетной семьи выбирают одежду. Фото автора из архива

Среди семей, получивших помощь от фонда «Атадан мирас», многодетная семья, проживающая в Актау. Мать восьмерых детей, педагог по образованию, работает посудомойкой в одном из кафе города. Муж погиб в автомобильной аварии. Старшая девочка учится в девятом классе, младшему ребенку — два года. Семья взята фондом на постоянный учет.



- Все дети этой семьи, посещающие школу, будут обеспечены школьными принадлежностями к началу учебного года. На днях мы доставим им продукты питания.

Помимо этого мы помогаем в обучении школьников из малоимущих и многодетных семей. С середины февраля мы начали проводить факультативные занятия по математике для пятерых детей. В этом нам помогают учителя, изъявившие желание обучать бесплатно. Фонд оплачивает проезд школьников. В планах — открытие факультативов по английскому языку и истории Казахстана, - рассказал Алибек Мусаев.



В ходе благотворительной ярмарки, организованной фондом на прошлой неделе совместно с управлением внутренней политики области и предпринимателями города, было выручено более одного миллиона тенге. Все средства, как сказал Алибек Мусаев, будут направлены на нужды семей, состоящих на учете.



Для постановки на учет необходимо иметь гражданство Республики Казахстан, а также регистрацию по месту жительства в качестве малообеспеченной или многодетной семьи. Решение о постановке на учет будет принято фондом при подтверждении статуса семьи. На данный момент на учете фонда состоит порядка 300 семей.



Сегодня у тех, кто состоит на учете в фонде, есть потребность в детской и подростковой обуви.



Желающие оказать помощь, могут обратиться по адресу: г.Актау, 14 микрорайон, здание №52, 8/2. Телефон: 8 702 962 63 67.