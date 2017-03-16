Райхан Бикманова: Создание бэби-боксов в Актау - мера вынужденная

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Бэби-боксы или, как их еще называют, «колыбели надежды», необходимо открыть на базе каждого медицинского учреждения, утверждает Райхан Бикманова.
- Бэби-боксы помогут предотвратит насилие над детьми. Создавать их необходимо в каждом медицинском учреждении, где врачи смогут оказать младенцу первую медицинскую помощь. Бэби-окно сделать просто, и больших денег не потребуется. Им может стать обычное окно, оснащенное датчиком, указывающим на то, что в кабинке находится ребенок. Многие считают, что внедрение новшества спровоцирует рост отказников, но нужно понимать, что внедрение бэби-боксов сегодня - это вынужденная мера, основная цель которой - сохранение жизни младенца, - говорит руководитель Актауского кризисного центра «Дом надежды», который открылся в конце прошлого года.
Напомним, создать в Казахстане бэби-боксы предложили депутаты Мажилиса Парламента РК. С начала года в Казахстане зафиксировано восемь случаев, когда новорожденных находили в мусорных контейнерах, подворотнях и уличных туалетах. В странах Европы, где бэби-боксы работают несколько лет, снизилось количество младенческой смертности.
- Бэби-боксы помогут предотвратит насилие над детьми. Создавать их необходимо в каждом медицинском учреждении, где врачи смогут оказать младенцу первую медицинскую помощь. Бэби-окно сделать просто, и больших денег не потребуется. Им может стать обычное окно, оснащенное датчиком, указывающим на то, что в кабинке находится ребенок. Многие считают, что внедрение новшества спровоцирует рост отказников, но нужно понимать, что внедрение бэби-боксов сегодня - это вынужденная мера, основная цель которой - сохранение жизни младенца, - говорит руководитель Актауского кризисного центра «Дом надежды», который открылся в конце прошлого года.
Напомним, создать в Казахстане бэби-боксы предложили депутаты Мажилиса Парламента РК. С начала года в Казахстане зафиксировано восемь случаев, когда новорожденных находили в мусорных контейнерах, подворотнях и уличных туалетах. В странах Европы, где бэби-боксы работают несколько лет, снизилось количество младенческой смертности.