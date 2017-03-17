Жительницу Мангистау наказали за неявку на отбор в присяжные заседатели

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В суде установили, что гражданка К., заранее уведомленная в письменном виде, не явилась в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области для отбора в присяжные заседатели.



- В связи с неявкой гражданки К. без уважительной причины в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауской области был составлен протокол об административном правонарушении, с которым гражданка К. была ознакомлена и возражений не имела. Постановлением суда гражданка К. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 655 (Неявка в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя) Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, и на нее по данной статье наложено административное взыскание в виде административного предупреждения, - сообщили в пресс-службе Специализированного административного суда Актау.



Постановление суда не вступило в законную силу.