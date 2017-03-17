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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 1174

Жительницу Мангистау наказали за неявку на отбор в присяжные заседатели

В Специализированном административном суде Актау рассмотрели дело в отношении гражданки К. в связи с неявкой в суд для отбора в присяжные заседатели. Об этом сообщила пресс-служба Специализированного административного суда Актау.

Иллюстративное фото с сайта og.ru
В суде установили, что гражданка К., заранее уведомленная в письменном виде, не явилась в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области для отбора в присяжные заседатели.

- В связи с неявкой гражданки К. без уважительной причины в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауской области был составлен протокол об административном правонарушении, с которым гражданка К. была ознакомлена и возражений не имела. Постановлением суда гражданка К. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 655 (Неявка в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя) Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, и на нее по данной статье наложено административное взыскание в виде административного предупреждения, - сообщили в пресс-службе Специализированного административного суда Актау.

Постановление суда не вступило в законную силу.


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Комментарии ( 4 )

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  • albatross
 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:04
Цитата: albatross
Об этом она должна была сообщить заранее,так сказать,сделать самоотвод

Достаточно было просто не расписываться, когда приносят уведомление, нет росписи - нет оснований. Они ходят по квартирам и ищут "жертв". У меня так соседку оштрафовали.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • nadiuna
 albatross (Посетители) Сегодня, 16:59
Цитата: strana.kz
Может чел не хочет учавствовать

Об этом она должна была сообщить заранее,так сказать,сделать самоотвод,а тут "гражданка К. была ознакомлена и возражений не имела."
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
trump (Посетители) Сегодня, 16:50
strana.kz,
Это бесправие.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ТК
  • trump
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:40
Нифигасе не явился еще и наказали? Может чел не хочет учавствовать
 
 

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