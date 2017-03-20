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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:38

Просмотров: 756

В Актау работники образования отметили Наурыз

Праздничная программа была организована во всех детских дошкольных организациях (ДДО) города. Среди них – детские сады №29 и №31.

Коллектив детского сада "Еркемай". Фото предоставлено работниками сада
В ДДО №29 празднование проводилось в течение двух дней. Воспитанники старших подготовительных групп участвовали в инсценировках, читали стихи, пели песни, демонстрировали казахские танцы вместе со взрослыми, состязались в национальных играх байга, тенге алу, аркан тарту, такия тастамак. В образе сказочных героев рассказывали малышам о традиции встречи Наурыза.

Для ребятишек средних групп преподаватель казахского языка Назгуль Дуйсалиева провела открытые уроки о традициях и обычаях народа.

В Актау работники образования отметили Наурыз


- На два дня празднования Наурыза было разработано меню, в которое мы включили баурсаки и бешбармак. На столах также были национальные молочные продукты и кондитерские изделия. Воспитатели рассказывали детям о том, как готовятся те или иные блюда. Специальное меню мы готовим также в дни празднования Курбан айта, а на Масленицу детям подавали блины, - рассказала Ботагоз Тилесова, директор детского сада №29.

Работники детского сада №31 «Еркемай» установили юрту на территории ДДУ. Среди воспитателей и работников сада был организован конкурс национальных костюмов и подготовлена концертная программа.

В Актау работники образования отметили Наурыз


- В нашем саду дошкольное образование получают 320 детей. В этом году для 60-65 ребятишек будет проведен выпускной. Для всех детей мы провели утренники, приуроченные к Наурызу. Сегодня мы предоставили возможность нашим сотрудникам показать свои таланты. На прошедшем недавно городском конкурсе бабушек наши работники заняли третье призовое место, - рассказала Гульбану Кожабергенова, директор детского сада №31.


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Комментарии ( 2 )

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  • Крадун
 Лесник. (Посетители) Сегодня, 11:09
Сергей Владимиров,
Попытаться пробиться в юрту с халявным пловом. На крайняк- гопнуть кого-нибудь на подступах к набережной..
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 10:57
Как можно отмечать праздник с пустым карманом? beer2
 
 

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