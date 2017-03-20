В Актау работники образования отметили Наурыз

В ДДО №29 празднование проводилось в течение двух дней. Воспитанники старших подготовительных групп участвовали в инсценировках, читали стихи, пели песни, демонстрировали казахские танцы вместе со взрослыми, состязались в национальных играх байга, тенге алу, аркан тарту, такия тастамак. В образе сказочных героев рассказывали малышам о традиции встречи Наурыза.Для ребятишек средних групп преподаватель казахского языка Назгуль Дуйсалиева провела открытые уроки о традициях и обычаях народа.- На два дня празднования Наурыза было разработано меню, в которое мы включили баурсаки и бешбармак. На столах также были национальные молочные продукты и кондитерские изделия. Воспитатели рассказывали детям о том, как готовятся те или иные блюда. Специальное меню мы готовим также в дни празднования Курбан айта, а на Масленицу детям подавали блины, - рассказала Ботагоз Тилесова, директор детского сада №29.Работники детского сада №31 «Еркемай» установили юрту на территории ДДУ. Среди воспитателей и работников сада был организован конкурс национальных костюмов и подготовлена концертная программа.- В нашем саду дошкольное образование получают 320 детей. В этом году для 60-65 ребятишек будет проведен выпускной. Для всех детей мы провели утренники, приуроченные к Наурызу. Сегодня мы предоставили возможность нашим сотрудникам показать свои таланты. На прошедшем недавно городском конкурсе бабушек наши работники заняли третье призовое место, - рассказала Гульбану Кожабергенова, директор детского сада №31.