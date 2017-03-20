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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 14:48

Просмотров: 581

Сравнение цен на хлеб в регионах Казахстана. Инфографика

На основе расчетов Ranking.kz, проведенных в январе текущего года, стало известно, что самый дорогой пшеничный хлеб из муки высшего сорта (цены приведены за 1 кг изделия) продается в Актау и Петропавловске. Список дорогостоящих лидеров дополняют города Астана и Семей. Lada,kz подготовила инфографику цен на хлеб в разных городах страны.

lesyadraw.ru
Сравнение цен на хлеб в регионах Казахстана. Инфографика


По итогам января текущего года цена на пшеничный хлеб по Казахстану выросла в среднем на 8,6%, из ржано-пшеничной смеси - на 7,8%. Наиболее недорогой хлеб из пшеничной муки первого сорта поднялся в цене заметнее всего - сразу на 17% - до 122,4 тенге за кг.

При этом, по сообщению издания Капитал, в 2016 году производство свежего хлеба в РК достигло рекордных 749,7 тыс. тонн, на 3,8% больше, чем в 2015 году, когда отмечался спад. В хлебобулочной сфере у страны высокий уровень самообеспечения - местное производство покрыло по итогам 11 месяцев прошлого года 91,7% потребности всех хлебобулочных и кондитерских изделий.

Инфографика lada.kz


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Комментарии ( 21 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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Луч (Посетители) Сегодня, 17:25
Цитата: Цвятошик
Луч-Zeep, я сама занимаюсь хлебом пиши адрес здесь свой я приеду к тебе за хлебом, отдам в детдом или малоимущим семьям. В личку не писать я тебя в черный список занесла!


Ну тогда Вам придётся открыть доступ. Публично писать адрес я бы не хотел. В детскую деревню мы с братом регулярно отвозим вещи и недорогую технику. Продукты питания тоже иногда отвозим, но реже. А вы как занимаетесь хлебом? А у вас есть соответствующие документы? Декларации о соответствии и т.д.? А как вы оформляли разрешающую документацию? В реальной ли лаборатории или фиктивно? Законна ли ваша деятельность?
 
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  • Admyn
 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 17:17
Луч-Zeep, я сама занимаюсь хлебом пиши адрес здесь свой я приеду к тебе за хлебом, отдам в детдом или малоимущим семьям. В личку не писать я тебя в черный список занесла!
 
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  • Цвятошик
  • Admyn
 Лесник. (Посетители) Сегодня, 17:04
Цитата: Луч
Ну хочешь вот, Лесник, я тебе за месяц по счётчику заплачу за электричество а??? Что ещё нужно сделать, что бы хотя бы немного повернулись в сторону созидания и отвернулись от своего плача???

Ты так радеешь за эти 200 тенге, что складывается ощущение в твоей личной заинтересованности. Нехилое бабло, если помножить, допустим, на 100000 абонентов..
За меня платить не нужно, слава Богу, я пока в состоянии содержать семью.
Никогда не плАчу, а вот довести до слез иного тролля оппонента в моих силах. Огорчаюсь иногда.
Не поверю, что ты радеешь за чужие миллиарды. Каков твой личный интерес в повышении оплаты?
 
-3
  • Raxa
  • Цвятошик
  • Admyn
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  • фраерок
 Луч (Посетители) Сегодня, 16:46
Raxa,

Так я же ответил. Всех накормить не хватит. Ммм а если быть точнее - хватит накормить примерно 130 тыс. человек (это если всё снять и потратить) А в месяц около 100 -200 человек запросто. Но никто не хочет что то...Просто хлеб вам не нужен, вам нужно быть недовольными.

Ну а насчёт душка - его у вас наверное очень много, сидеть ныть на сайте то. Прямо таки батыр.
 
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  • Лесник.
  • Цвятошик
  • Admyn
 Raxa (Посетители) Сегодня, 16:44
Цитата: Луч
Желающие - в личку.

Ничего личного. Откуда вы такой щедрый выползли? Неужели весь народ сможете дома хлебом угостить,а на мой вопрос предыдущий я так понял душка не хватило ответить.))
 
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  • Raxa
  • Лесник.
  • Admyn
 Союз (Посетители) Сегодня, 16:38
И на кой .... нам такая "развитая" рыночная экономика в такой "развитой" стране?! То-то в верхушке расхваливают плоды "независимости"...
 
-2
  • Цвятошик
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  • фраерок
 Луч (Посетители) Сегодня, 16:21
Цитата: Лесник.
Не хлебом единым жив человек.


Ну так, а что же Вы все такие несчастливые тогда, раз тем более не хлебом единым. Из за двухсот тенге лишних потраченных на электричество что ли...никак не пойму? Пошли бы по морю погуляли вечерком, часам к половине шестого. Воздух, море! Люди ходят, парочки, мамашки... Если вы радоваться не умете - то хоть 0 тенге за электричество, хоть хлеб по 5 тенге - всё равно же будете искать черноту и ныть...Ну хочешь вот, Лесник, я тебе за месяц по счётчику заплачу за электричество а??? Что ещё нужно сделать, что бы хотя бы немного повернулись в сторону созидания и отвернулись от своего плача???
 
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  • Raxa
  • Admyn
 Лесник. (Посетители) Сегодня, 16:18
Луч,
Не хлебом единым жив человек.
 
-3
  • Raxa
  • Цвятошик
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Луч (Посетители) Сегодня, 16:16
Цитата: Raxa
У вас имеется конкретное предложение?))


Да. Приходите ко мне домой - дам хлеба. Хорошего хлеба. Раз уж у Вас так всё плохо - я готов помочь. Придёт кто? Желающие - в личку.
 
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  • Лесник.
  • Admyn
 Raxa (Посетители) Сегодня, 16:13
Цитата: Луч
власть плохая, тарифы высокие. Почему же тогда Вы ничего не делаете?

У вас имеется конкретное предложение?))
 
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