Сравнение цен на хлеб в регионах Казахстана. Инфографика

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По итогам января текущего года цена на пшеничный хлеб по Казахстану выросла в среднем на 8,6%, из ржано-пшеничной смеси - на 7,8%. Наиболее недорогой хлеб из пшеничной муки первого сорта поднялся в цене заметнее всего - сразу на 17% - до 122,4 тенге за кг.
При этом, по сообщению издания Капитал, в 2016 году производство свежего хлеба в РК достигло рекордных 749,7 тыс. тонн, на 3,8% больше, чем в 2015 году, когда отмечался спад. В хлебобулочной сфере у страны высокий уровень самообеспечения - местное производство покрыло по итогам 11 месяцев прошлого года 91,7% потребности всех хлебобулочных и кондитерских изделий.
Инфографика lada.kz