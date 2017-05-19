Полицейские Актау ответили на вопросы участников акции «Приемная на дороге»

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Горожан больше всего интересовали вопросы, касающиеся дорожной разметки, размещения дорожных знаков и светофоров.
Корреспондент Lada.kz задал полицейским несколько вопросов, заданных пользователями сайта.
Пользователь 37090: Часто видно, что дорогу контролируют сразу два установленных рядом автомобиля дорожной полиции, а бывает, и три. Им что, делать нечего? Или у нас мало автодорог?
МПС: У каждого наряда есть определенный маршрут согласно утвержденному графику. Но если стоит два автомобиля, возможно, второй экипаж вызван на помощь. Либо произошла поломка транспортного средства.
Пользователь 37090: Не видно профилактической работы с населением. Где хоть один билборд с призывом соблюдать ПДД? Если это считаете неэффективным, где ролики в сетях и на ТВ о соблюдении ПДД? Форм много.
МПС: Информацию на билбордах мы размещаем при проведении масштабных республиканских акций, также как и ролики на телевидении. Но не круглый год, так как билборды принадлежат частным лицам.
Пользователь 37090: На трассах мало контроля за скоростным режимом. Меня всегда обгоняют почти все автомобили, даже грузовые машины, хотя я иду ровно 90 км/час. Водители перестали бояться встречи с машиной дорожной полиции в потоке.
МПС: Рота дорожной полиции круглосуточно контролирует трассы местного и республиканского значения. За каждым нарядом закреплен участок от 30 до 50 километров. Дело должно быть не в страхе водителя встретить патрульную машину. Это, прежде всего, дисциплина самих водителей.
Пользователь tim77712: На дороге Мангышлак-Автодром после заправки Helios установлен знак «Ограничение скорости» 40 км/ч и со стороны Мангышлака после канала стоит знак 40. Дело в том, что после светофора в Автодроме, где раньше была конечная остановка, эти знаки в обоих направлениях отсутствуют. Полиция, пользуясь неграмотностью водителей, штрафует за превышение скорости. Почему такой казус?
МПС: Нужно прежде всего проверить законность установки данных дорожных знаков. Мы разберемся с этим вопросом.
Пользователь tim77712: Все видят и ощущают, какая обстановка сейчас на обеих дорогах до Мангышлака: пробки, и уже не только в часы пик из-за узких дорог и плотности застроек к дороге. Почему это не учитывают, выдавая разрешение на постройку всякого рода заправок, остановок, СТО по дороге в Акшукур, Тельман. Там видно, что дорога узкая и без дополнительных примыкающих «карманов», причем без дальнейшей возможности расширения трассы. Ведь это повышает аварийность.
МПС: Этот вопрос нужно адресовать местному управлению, дающему разрешение на застройку. Строительство объектов у дорог должно быть согласовано с дорожно-технической инспекцией. Нужно провести обследование этих мест.
Пользователь tolk: Нужно ли останавливаться перед знаком STOP на железодорожном переезде при разрешающем сигнале работающего семафора?
МПС: Движение без остановки перед знаком «STOP» запрещено согласно ПДД. Водитель должен руководствоваться знаком: приостановиться, а затем продолжить движение.
Пользователь tolk: Почему по дороге в аэропорт перед скоростемером установлен информационный знак с ограничением скорости 90 км/ч?
МПС: Дорожный знак установлен не перед, а после скоростемера, который находится в черте города, то есть разрешенная скорость до него 60 км/ч.
Пользователь Casper: Что делать в случае ДТП или поломки транспортного средства вследствие несоответствия дороги нормативам (ямы, неровности и т.п.)? С кого спрашивать?
МПС: Отвечает за это организация, занимающаяся ремонтом данного участка. Все дорожные работы, ямочный ремонт производятся по предписанию сотрудников отдела технического надзора.
Пользователь ЁмоЁ: Возможно ли сделать хоть один пешеходный переход на дороге вдоль Ботанического сада со стороны 8 микрорайона?
МПС: Данное пожелание будет рассмотрено и учтено.
Пользователь awa1314133: Я давно уже предлагал срочно сделать светофор на центральной дороге напротив гостиницы «Victory» 13-го микрорайона, так как все машины из микрорайона и от гостиницы, не имея возможности выехать налево, вынуждены ехать через микрорайон между домами 14,15,16,17 сплошным потоком. Кроме того, между этими домами проезжает большинство машин в обоих направлениях, не снижая скорости, которые не хотят ехать через перекресток напротив «Тамшалы». Не верите, постойте несколько минут на сквозной дороге между этими домами, здесь очень опасно ходить, особенно детям. Я предлагал еще хотя бы сделать «лежачих полицейских» для снижения скорости движения транспорта. Такое письмо я сдал в дорожную полицию еще в 2012 году.
МПС: Схема дислокации дорожных знаков и дорожной сети Актау устарела. Сейчас она пересматривается и полностью будет соответствовать требованиям.
Пользователь sergey: На основании чего определяют отстойные места полицейских? Почему их так много?
МПС: Есть утвержденная расстановка сил и средств по зонам. Это места, где чаще всего происходят ДТП. Эти сотрудники следят не только за безопасностью дорожного движения, но и обеспечивают общественный порядок. Патрулю назначается определенное время для стоянки на ввереном участке, а далее один из сотрудников полиции пешим ходом патрулирует близлежащий участок.
Фото автора
Корреспондент Lada.kz задал полицейским несколько вопросов, заданных пользователями сайта.
Пользователь 37090: Часто видно, что дорогу контролируют сразу два установленных рядом автомобиля дорожной полиции, а бывает, и три. Им что, делать нечего? Или у нас мало автодорог?
МПС: У каждого наряда есть определенный маршрут согласно утвержденному графику. Но если стоит два автомобиля, возможно, второй экипаж вызван на помощь. Либо произошла поломка транспортного средства.
Пользователь 37090: Не видно профилактической работы с населением. Где хоть один билборд с призывом соблюдать ПДД? Если это считаете неэффективным, где ролики в сетях и на ТВ о соблюдении ПДД? Форм много.
МПС: Информацию на билбордах мы размещаем при проведении масштабных республиканских акций, также как и ролики на телевидении. Но не круглый год, так как билборды принадлежат частным лицам.
Пользователь 37090: На трассах мало контроля за скоростным режимом. Меня всегда обгоняют почти все автомобили, даже грузовые машины, хотя я иду ровно 90 км/час. Водители перестали бояться встречи с машиной дорожной полиции в потоке.
МПС: Рота дорожной полиции круглосуточно контролирует трассы местного и республиканского значения. За каждым нарядом закреплен участок от 30 до 50 километров. Дело должно быть не в страхе водителя встретить патрульную машину. Это, прежде всего, дисциплина самих водителей.
Пользователь tim77712: На дороге Мангышлак-Автодром после заправки Helios установлен знак «Ограничение скорости» 40 км/ч и со стороны Мангышлака после канала стоит знак 40. Дело в том, что после светофора в Автодроме, где раньше была конечная остановка, эти знаки в обоих направлениях отсутствуют. Полиция, пользуясь неграмотностью водителей, штрафует за превышение скорости. Почему такой казус?
МПС: Нужно прежде всего проверить законность установки данных дорожных знаков. Мы разберемся с этим вопросом.
Пользователь tim77712: Все видят и ощущают, какая обстановка сейчас на обеих дорогах до Мангышлака: пробки, и уже не только в часы пик из-за узких дорог и плотности застроек к дороге. Почему это не учитывают, выдавая разрешение на постройку всякого рода заправок, остановок, СТО по дороге в Акшукур, Тельман. Там видно, что дорога узкая и без дополнительных примыкающих «карманов», причем без дальнейшей возможности расширения трассы. Ведь это повышает аварийность.
МПС: Этот вопрос нужно адресовать местному управлению, дающему разрешение на застройку. Строительство объектов у дорог должно быть согласовано с дорожно-технической инспекцией. Нужно провести обследование этих мест.
Пользователь tolk: Нужно ли останавливаться перед знаком STOP на железодорожном переезде при разрешающем сигнале работающего семафора?
МПС: Движение без остановки перед знаком «STOP» запрещено согласно ПДД. Водитель должен руководствоваться знаком: приостановиться, а затем продолжить движение.
Пользователь tolk: Почему по дороге в аэропорт перед скоростемером установлен информационный знак с ограничением скорости 90 км/ч?
МПС: Дорожный знак установлен не перед, а после скоростемера, который находится в черте города, то есть разрешенная скорость до него 60 км/ч.
Пользователь Casper: Что делать в случае ДТП или поломки транспортного средства вследствие несоответствия дороги нормативам (ямы, неровности и т.п.)? С кого спрашивать?
МПС: Отвечает за это организация, занимающаяся ремонтом данного участка. Все дорожные работы, ямочный ремонт производятся по предписанию сотрудников отдела технического надзора.
Пользователь ЁмоЁ: Возможно ли сделать хоть один пешеходный переход на дороге вдоль Ботанического сада со стороны 8 микрорайона?
МПС: Данное пожелание будет рассмотрено и учтено.
Пользователь awa1314133: Я давно уже предлагал срочно сделать светофор на центральной дороге напротив гостиницы «Victory» 13-го микрорайона, так как все машины из микрорайона и от гостиницы, не имея возможности выехать налево, вынуждены ехать через микрорайон между домами 14,15,16,17 сплошным потоком. Кроме того, между этими домами проезжает большинство машин в обоих направлениях, не снижая скорости, которые не хотят ехать через перекресток напротив «Тамшалы». Не верите, постойте несколько минут на сквозной дороге между этими домами, здесь очень опасно ходить, особенно детям. Я предлагал еще хотя бы сделать «лежачих полицейских» для снижения скорости движения транспорта. Такое письмо я сдал в дорожную полицию еще в 2012 году.
МПС: Схема дислокации дорожных знаков и дорожной сети Актау устарела. Сейчас она пересматривается и полностью будет соответствовать требованиям.
Пользователь sergey: На основании чего определяют отстойные места полицейских? Почему их так много?
МПС: Есть утвержденная расстановка сил и средств по зонам. Это места, где чаще всего происходят ДТП. Эти сотрудники следят не только за безопасностью дорожного движения, но и обеспечивают общественный порядок. Патрулю назначается определенное время для стоянки на ввереном участке, а далее один из сотрудников полиции пешим ходом патрулирует близлежащий участок.
- К сожалению, было мало участников акции. Население пассивно. Мы ожидали большего: хотелось услышать больше пожеланий, предложений и замечаний. В основном, вопросы касались темы дорожной безопасности. А ведь на акции были специалисты по регистрационному отделу, участковые, сотрудники ювенальной полиции. Все вопросы, заданные участниками акции, учтены. Поступившие пожелания будут рассмотрены, - отметил подполковник полиции Еркин Дегениязов, начальник отдела организации надзора за дорожным движением МПС ДВД Мангистауской области.
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