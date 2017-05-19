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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:57

Просмотров: 911

Полицейские Актау ответили на вопросы участников акции «Приемная на дороге»

Очередная акция прошла на парковке у «Желтого рынка» в 30 микрорайоне. Сотрудники местной полицейской службы (МПС) ДВД Мангистауской области ответили на вопросы участников дорожного движения.

Фото автора
Горожан больше всего интересовали вопросы, касающиеся дорожной разметки, размещения дорожных знаков и светофоров.

Корреспондент Lada.kz задал полицейским несколько вопросов, заданных пользователями сайта.

Пользователь 37090: Часто видно, что дорогу контролируют сразу два установленных рядом автомобиля дорожной полиции, а бывает, и три. Им что, делать нечего? Или у нас мало автодорог?

МПС: У каждого наряда есть определенный маршрут согласно утвержденному графику. Но если стоит два автомобиля, возможно, второй экипаж вызван на помощь. Либо произошла поломка транспортного средства.

Пользователь 37090: Не видно профилактической работы с населением. Где хоть один билборд с призывом соблюдать ПДД? Если это считаете неэффективным, где ролики в сетях и на ТВ о соблюдении ПДД? Форм много.

МПС: Информацию на билбордах мы размещаем при проведении масштабных республиканских акций, также как и ролики на телевидении. Но не круглый год, так как билборды принадлежат частным лицам.

Пользователь 37090: На трассах мало контроля за скоростным режимом. Меня всегда обгоняют почти все автомобили, даже грузовые машины, хотя я иду ровно 90 км/час. Водители перестали бояться встречи с машиной дорожной полиции в потоке.

МПС: Рота дорожной полиции круглосуточно контролирует трассы местного и республиканского значения. За каждым нарядом закреплен участок от 30 до 50 километров. Дело должно быть не в страхе водителя встретить патрульную машину. Это, прежде всего, дисциплина самих водителей.

Пользователь tim77712: На дороге Мангышлак-Автодром после заправки Helios установлен знак «Ограничение скорости» 40 км/ч и со стороны Мангышлака после канала стоит знак 40. Дело в том, что после светофора в Автодроме, где раньше была конечная остановка, эти знаки в обоих направлениях отсутствуют. Полиция, пользуясь неграмотностью водителей, штрафует за превышение скорости. Почему такой казус?

МПС: Нужно прежде всего проверить законность установки данных дорожных знаков. Мы разберемся с этим вопросом.

Пользователь tim77712: Все видят и ощущают, какая обстановка сейчас на обеих дорогах до Мангышлака: пробки, и уже не только в часы пик из-за узких дорог и плотности застроек к дороге. Почему это не учитывают, выдавая разрешение на постройку всякого рода заправок, остановок, СТО по дороге в Акшукур, Тельман. Там видно, что дорога узкая и без дополнительных примыкающих «карманов», причем без дальнейшей возможности расширения трассы. Ведь это повышает аварийность.

МПС: Этот вопрос нужно адресовать местному управлению, дающему разрешение на застройку. Строительство объектов у дорог должно быть согласовано с дорожно-технической инспекцией. Нужно провести обследование этих мест.

Пользователь tolk: Нужно ли останавливаться перед знаком STOP на железодорожном переезде при разрешающем сигнале работающего семафора?

МПС: Движение без остановки перед знаком «STOP» запрещено согласно ПДД. Водитель должен руководствоваться знаком: приостановиться, а затем продолжить движение.

Пользователь tolk: Почему по дороге в аэропорт перед скоростемером установлен информационный знак с ограничением скорости 90 км/ч?

МПС: Дорожный знак установлен не перед, а после скоростемера, который находится в черте города, то есть разрешенная скорость до него 60 км/ч.

Пользователь Casper: Что делать в случае ДТП или поломки транспортного средства вследствие несоответствия дороги нормативам (ямы, неровности и т.п.)? С кого спрашивать?

МПС: Отвечает за это организация, занимающаяся ремонтом данного участка. Все дорожные работы, ямочный ремонт производятся по предписанию сотрудников отдела технического надзора.

Пользователь ЁмоЁ: Возможно ли сделать хоть один пешеходный переход на дороге вдоль Ботанического сада со стороны 8 микрорайона?

МПС: Данное пожелание будет рассмотрено и учтено.

Пользователь awa1314133: Я давно уже предлагал срочно сделать светофор на центральной дороге напротив гостиницы «Victory» 13-го микрорайона, так как все машины из микрорайона и от гостиницы, не имея возможности выехать налево, вынуждены ехать через микрорайон между домами 14,15,16,17 сплошным потоком. Кроме того, между этими домами проезжает большинство машин в обоих направлениях, не снижая скорости, которые не хотят ехать через перекресток напротив «Тамшалы». Не верите, постойте несколько минут на сквозной дороге между этими домами, здесь очень опасно ходить, особенно детям. Я предлагал еще хотя бы сделать «лежачих полицейских» для снижения скорости движения транспорта. Такое письмо я сдал в дорожную полицию еще в 2012 году.

МПС: Схема дислокации дорожных знаков и дорожной сети Актау устарела. Сейчас она пересматривается и полностью будет соответствовать требованиям.

Пользователь sergey: На основании чего определяют отстойные места полицейских? Почему их так много?

МПС: Есть утвержденная расстановка сил и средств по зонам. Это места, где чаще всего происходят ДТП. Эти сотрудники следят не только за безопасностью дорожного движения, но и обеспечивают общественный порядок. Патрулю назначается определенное время для стоянки на ввереном участке, а далее один из сотрудников полиции пешим ходом патрулирует близлежащий участок.

- К сожалению, было мало участников акции. Население пассивно. Мы ожидали большего: хотелось услышать больше пожеланий, предложений и замечаний. В основном, вопросы касались темы дорожной безопасности. А ведь на акции были специалисты по регистрационному отделу, участковые, сотрудники ювенальной полиции. Все вопросы, заданные участниками акции, учтены. Поступившие пожелания будут рассмотрены, - отметил подполковник полиции Еркин Дегениязов, начальник отдела организации надзора за дорожным движением МПС ДВД Мангистауской области.


Полицейские Актау ответили на вопросы участников акции «Приемная на дороге»


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Комментарии ( 5 )

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tolk (Посетители) Вчера, 22:40
Задавая вопрос , я имел ввиду скоростомер при подъезде к аэропорту,но мне ответили про городской...
Был некорректно заданный вопрос или они увильнули от ответа.
 
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  • Лесник
 Ян (Посетители) Вчера, 20:51
Цитата: Bass66
Это где вы такое вычитали

Правило не писанное и не каканное,больше трёх машин обычно не помещается и не надо меня старого проверять на знание правил. Я в отличии от многих умников 3 года учил теорию и сдавал по чесноку товарищу подполковнику Цезарю и вождение тоже в гпту-11 в 1975 году. На перекрёстке у Николая на красный едут лишние 4 машины минимум,поэтому полиция там без дела не сидит подъезжай(те) к ним и спроси(те) и передайте привет от деда так они меня все называют. lol
 
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Bass66 (Посетители) Вчера, 19:53
Цитата: Ян
в левый поворот по 8 машин вместо законных трёх.

Это где вы такое вычитали про три машины? Транспортное средство должно въехать на перекресток при зеленом сигнале светофора и покинуть его при любом другом (сокращенная трактовка).
 
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  • botden
  • ЁмоЁ
  • Лесник
 Ян (Посетители) Вчера, 19:46
Цитата: botden
Вы бы еще подальше забрались

Гы класс.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ян
  • kolu411
  • Лесник
  • Kirilka
 botden (Посетители) Вчера, 19:45
Цитата: Vaciliy
Пользователь tolk: Почему по дороге в аэропорт перед скоростемером установлен информационный знак с ограничением скорости 90 км/ч?

МПС: Дорожный знак установлен не перед, а после скоростемера, который находится в черте города, то есть разрешенная скорость до него 60 км/ч.
какой то странный ответу МПС chih

- К сожалению, было мало участников акции. Население пассивно. Мы ожидали большего: хотелось услышать больше пожеланий, предложений и замечаний. В основном, вопросы касались темы дорожной безопасности. А ведь на акции были специалисты по регистрационному отделу, участковые, сотрудники ювенальной полиции. Все вопросы, заданные участниками акции, учтены. Поступившие пожелания будут рассмотрены, - отметил подполковник полиции Еркин Дегениязов, начальник отдела организации надзора за дорожным движением МПС ДВД Мангистауской области.

Вы бы еще подальше забрались
 
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  • botden
  • Лесник
 Ян (Посетители) Вчера, 19:39
Возле Коли Коли напротив офиса "Маерск"есть отстойное место для полиции,хорошее место и пусть стоят хоть пять нарядов,там все охреневшие водятлы ездят на красный и в левый поворот по 8 машин вместо законных трёх. Пост там приветствую,когда они там торчат,там порядок. bravo
 
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  • kolu411
 Vaciliy (Посетители) Вчера, 18:54
Почему по дороге в аэропорт перед скоростемером установлен информационный знак с ограничением скорости 90 км/ч?
МПС: Дорожный знак установлен не перед, а после скоростемера, который находится в черте города, то есть разрешенная скорость до него 60 км/ч.

Во-первых, что такое информационный знак?! Я думаю, что вопрос про синий баннер, перед стационарным постом ГАИ. А ответ от МПС, про какой-то дорожный знак...
В связи с тем, что за последние годы было столько перемен в ПДД, напишите правильно ограничение скоростного режима за городом. Если вы не знаете, то городские ограничения заканчиваются сразу после ЦОНа, а пост ГБДД находится уже за городом.

И еще вопрос, как Вас найти, когда и где вы устраиваете такие вопрос - ответы?!
 
 

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