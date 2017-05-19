Полицейские Актау ответили на вопросы участников акции «Приемная на дороге»

- К сожалению, было мало участников акции. Население пассивно. Мы ожидали большего: хотелось услышать больше пожеланий, предложений и замечаний. В основном, вопросы касались темы дорожной безопасности. А ведь на акции были специалисты по регистрационному отделу, участковые, сотрудники ювенальной полиции. Все вопросы, заданные участниками акции, учтены. Поступившие пожелания будут рассмотрены, - отметил подполковник полиции Еркин Дегениязов, начальник отдела организации надзора за дорожным движением МПС ДВД Мангистауской области.

Горожан больше всего интересовали вопросы, касающиеся дорожной разметки, размещения дорожных знаков и светофоров.Корреспондент Lada.kz задал полицейским несколько вопросов, заданных пользователями сайта.Часто видно, что дорогу контролируют сразу два установленных рядом автомобиля дорожной полиции, а бывает, и три. Им что, делать нечего? Или у нас мало автодорог?У каждого наряда есть определенный маршрут согласно утвержденному графику. Но если стоит два автомобиля, возможно, второй экипаж вызван на помощь. Либо произошла поломка транспортного средства.Не видно профилактической работы с населением. Где хоть один билборд с призывом соблюдать ПДД? Если это считаете неэффективным, где ролики в сетях и на ТВ о соблюдении ПДД? Форм много.Информацию на билбордах мы размещаем при проведении масштабных республиканских акций, также как и ролики на телевидении. Но не круглый год, так как билборды принадлежат частным лицам.На трассах мало контроля за скоростным режимом. Меня всегда обгоняют почти все автомобили, даже грузовые машины, хотя я иду ровно 90 км/час. Водители перестали бояться встречи с машиной дорожной полиции в потоке.Рота дорожной полиции круглосуточно контролирует трассы местного и республиканского значения. За каждым нарядом закреплен участок от 30 до 50 километров. Дело должно быть не в страхе водителя встретить патрульную машину. Это, прежде всего, дисциплина самих водителей.На дороге Мангышлак-Автодром после заправки Helios установлен знак «Ограничение скорости» 40 км/ч и со стороны Мангышлака после канала стоит знак 40. Дело в том, что после светофора в Автодроме, где раньше была конечная остановка, эти знаки в обоих направлениях отсутствуют. Полиция, пользуясь неграмотностью водителей, штрафует за превышение скорости. Почему такой казус?Нужно прежде всего проверить законность установки данных дорожных знаков. Мы разберемся с этим вопросом.Все видят и ощущают, какая обстановка сейчас на обеих дорогах до Мангышлака: пробки, и уже не только в часы пик из-за узких дорог и плотности застроек к дороге. Почему это не учитывают, выдавая разрешение на постройку всякого рода заправок, остановок, СТО по дороге в Акшукур, Тельман. Там видно, что дорога узкая и без дополнительных примыкающих «карманов», причем без дальнейшей возможности расширения трассы. Ведь это повышает аварийность.Этот вопрос нужно адресовать местному управлению, дающему разрешение на застройку. Строительство объектов у дорог должно быть согласовано с дорожно-технической инспекцией. Нужно провести обследование этих мест.Нужно ли останавливаться перед знаком STOP на железодорожном переезде при разрешающем сигнале работающего семафора?Движение без остановки перед знаком «STOP» запрещено согласно ПДД. Водитель должен руководствоваться знаком: приостановиться, а затем продолжить движение.Почему по дороге в аэропорт перед скоростемером установлен информационный знак с ограничением скорости 90 км/ч?Дорожный знак установлен не перед, а после скоростемера, который находится в черте города, то есть разрешенная скорость до него 60 км/ч.Что делать в случае ДТП или поломки транспортного средства вследствие несоответствия дороги нормативам (ямы, неровности и т.п.)? С кого спрашивать?Отвечает за это организация, занимающаяся ремонтом данного участка. Все дорожные работы, ямочный ремонт производятся по предписанию сотрудников отдела технического надзора.Возможно ли сделать хоть один пешеходный переход на дороге вдоль Ботанического сада со стороны 8 микрорайона?Данное пожелание будет рассмотрено и учтено.Я давно уже предлагал срочно сделать светофор на центральной дороге напротив гостиницы «Victory» 13-го микрорайона, так как все машины из микрорайона и от гостиницы, не имея возможности выехать налево, вынуждены ехать через микрорайон между домами 14,15,16,17 сплошным потоком. Кроме того, между этими домами проезжает большинство машин в обоих направлениях, не снижая скорости, которые не хотят ехать через перекресток напротив «Тамшалы». Не верите, постойте несколько минут на сквозной дороге между этими домами, здесь очень опасно ходить, особенно детям. Я предлагал еще хотя бы сделать «лежачих полицейских» для снижения скорости движения транспорта. Такое письмо я сдал в дорожную полицию еще в 2012 году.Схема дислокации дорожных знаков и дорожной сети Актау устарела. Сейчас она пересматривается и полностью будет соответствовать требованиям.На основании чего определяют отстойные места полицейских? Почему их так много?Есть утвержденная расстановка сил и средств по зонам. Это места, где чаще всего происходят ДТП. Эти сотрудники следят не только за безопасностью дорожного движения, но и обеспечивают общественный порядок. Патрулю назначается определенное время для стоянки на ввереном участке, а далее один из сотрудников полиции пешим ходом патрулирует близлежащий участок.