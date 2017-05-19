Как провести ближайшие выходные в Актау

Парад женихов и невест



Праздник Сабантуй

Пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017

Экскурсии

Поездка в ущелье Сауру

Поездка на осетровую ферму

Здоровье

Йога на берегу моря



Театр

Спектакль «Начинающий жених» в театре САНТ

Мастер-классы для детей

«Шоколадные мастер-классы»

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»

Мастер-класс по скрапбукингу



Для любителей кино

«Чужой: Завет»



«Трио в перьях»

«Голос из камня»

Парад женихов и невест пройдет в Актау 21 мая. Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Запись по телефону: 8 701 270 0857.В парке «Акбота» 21 мая в 10:00 пройдет традиционный ежегодный праздник татарского народа Сабантуй. В этот день состоится праздничный концерт творческих коллективов Актау и гостей из республики Татарстан. Пройдет выставка татарской национальной кухни. В программу праздника входит множество национальных и общенародных видов спортивных состязаний и игр.Торжественное открытие Rally Kazakhstan-2017 пройдет в субботу, 20 мая, на набережной в 15 микрорайоне в 20:00.В воскресенье, 21 мая, школа танцев «Калейдоскоп» приглашает жителей Актау на экскурсию в урочище Саура. Экскурсия без ночёвки. Выезд в 07:00. Сбор у «Вечного огня». Стоимость поездки 2000 (при полной заполняемости автобуса).Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии! Посетите осетровую и страусиную фермы 21 мая. Время проведения: с 10:00 до 12:00. Вход платный. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В субботу, 20 мая, в 07:30 на набережной напротив отеля «Виктория» пройдут занятия йогой. С собой необходимо взять коврики для йоги, кофты для шавасаны (расслабление в конце занятия). Приглашайте друзей и знакомых. Прийти на занятие может любой желающий. Стоимость занятия 1000 тенге.В субботу, 20 мая, в 19:00 в театре САНТ покажут спектакль «Начинающий жених». Это легкая, очень смешная современная комедия, повествующая о молодом человеке, который находится в поиске невесты, чтобы исполнить требования своей тетушки, которая оставит ему наследство только в случае его женитьбы на девушке определенной внешности.Место и время проведения: областной методический центр научно-методической и культурно-досуговой деятельности, 1 микрорайон. Телефон для справок: 8 701 616 4595Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5 000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы по мыловарению. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В воскресенье, 21 мая, пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». Стоимость 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.20 и 21 мая в творческой студии «Чердак» пройдет мастер-класс по созданию детского фотоальбома с объемными страницами. Подробная информация по телефону: 8 701 624 40 44. Адрес: 7 микрорайон, 3 дом.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Во время далекой экспедиции на другой конец галактики команда корабля «Завет» приземляется на планете, которая кажется настоящим неизведанным раем, но на самом деле таит в себе смертельную опасность, и единственный обитатель этого страшного мира – робот Дэвид, уцелевший член экипажа «Прометея». Режиссер: Ридли Скотт. Актеры: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас.Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере! Режиссер: Тоби Генкель, Реза Мемари. Актеры: Tilman Döbler, Кристиан Гол, Николетт Кребиц, Marco Eßer, Маркус Офф, Мауд Акерманн, Джимми Дзоппи, Peter Lontzek, Луц Шнелль.50-е годы прошлого века. Таинственный старинный замок в Тоскане. Сюда приезжает Верена, молодая няня, обладающая редким даром возвращать к нормальной жизни психологически травмированных детей. Она умеет найти с ними тесный контакт. Верена — последняя надежда 40-летнего вдовца Клауса, чей сын Джейкоб в течение нескольких месяцев, после смерти матери, не произнес ни слова. Оказывается, мальчик дал обет молчания до тех пор, пока дух матери не вернется. Очень скоро Верена начинает подозревать, что призрак умершей играет с ней в кошки-мышки, чтобы вселиться в ее тело. Возникшее между хозяином и девушкой влечение, перерастающее в подлинную страсть, ускоряет невероятную развязку…Режиссер: Эрик Д. Хауэлл. Актеры: Эмилия Кларк, Мартон Чокаш, Катерина Мурино, Кейт Линдер, Лиза Гастони, Ремо Джироне, Эдвард Дринг, Джампьеро Джудика, Николь Кадедду, Антонелла Бритти.