Для желающих переехать из Мангистау проведут ярмарки вакансий

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Ярмарки состоятся 26 и 27 мая. В них примут участие представители Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей.



В Актау - 26 мая с 10:00 до 15:00 в гостиничном комплексе «Нұр Плаза» (1 этаж, большой зал).

В Мунайлинском районе – 26 мая с 15:00 до 17:00 (актовый зал средней школы №5).

В Жанаозене - 27 мая с 10:00 до 13:00 (Дом культуры «Мұнайшы»).



Как рассказали организаторы, государством предоставляются субсидии на переезд, выплачивается помощь на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.