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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 1970

Для желающих переехать из Мангистау проведут ярмарки вакансий

Для тех, кто планирует переселение в трудодефицитные регионы республики: Костанайскую, Павлодарскую, Восточно–Казахстанскую, Северо–Казахстанскую области, в Мангистау будут проведены ярмарки вакансий.

Фото автора из архива
Ярмарки состоятся 26 и 27 мая. В них примут участие представители Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей.

В Актау - 26 мая с 10:00 до 15:00 в гостиничном комплексе «Нұр Плаза» (1 этаж, большой зал).
В Мунайлинском районе – 26 мая с 15:00 до 17:00 (актовый зал средней школы №5).
В Жанаозене - 27 мая с 10:00 до 13:00 (Дом культуры «Мұнайшы»).

Как рассказали организаторы, государством предоставляются субсидии на переезд, выплачивается помощь на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.


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Комментарии ( 5 )

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mustain (Посетители) Сегодня, 23:12
Швейк, Мне нельзя, государству всю стату попорчу.
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 21:05
А что не написали,какие вакансии будут предлогать на "ярмарке",организаторы держат это в секрете и не хотят ажиотаж создавать ?! А может им просто подобного вопроса не задавали rofl ?! Наоборот по моему надо пиарить,чтоб по больше людей знало и было в курсе chih

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 20:55
Регион наш надо отметить перенаселён весьма и мы готовы поделится людскими ресурсами с братскими областями,они выиграют от этого,там начнётся новая жизнь и мы конечно же будем рады тому,что ну это самое как сказать даже не знаю,рады одним словом за переселенцев. podmig
 
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  • Сура
  • Ян
  • мунайши73
  • Васьвась
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:47
mustain,
Срочно возглавь этот ледовый-бредовый северный поход. А то без тебя там вода так и не посвятится smeh
 
-3
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  • СаМ
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 19:16
Дұрыс. Қазақ йелінің солтүстік өңірлерін қалықпен қоныстандырұу қажет. Басқа амал жоқ. Әйтпесе, азайып жатыр ...
 
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 mustain (Посетители) Сегодня, 18:57
Разбавлять оккупантов нужно, не дай Б-г сепаратистские настроения возникнут.
 
 

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