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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Вчера, 22:03

Просмотров: 1681

Парад женихов и невест прошел в Актау

Самой юной участнице мероприятия едва исполнилось четыре года, самой взрослой невесте — 61. Были в числе невест даже четвероногие.

Парад женихов и невест
Всей семьей принять участие в параде женихов и невест решили Галина, Виктория и Милана Бережновы. Бабушка, мама и внучка готовились несколько дней: подбирали платья, делали прически. Не забыли и про главный атрибут — букет невесты.

Парад женихов и невест прошел в Актау

- Годы бегут, и хотелось снова окунуться в эту трогательную атмосферу. Замуж я вышла в 21 год. С мужем мы вместе уже 40 лет. Сложнее всего было подобрать платье. Мое свадебное платье 44 размера, я его достала, посмотрела на него, оно уже маленькое. Пришлось искать другое, и в этом мне помогала дочь, - рассказала Галина Бережнова.


Вместе на парад пришли и мама с дочкой Юлия и Кристина Кривулины.

Парад женихов и невест прошел в Актау

- Каждая девушка хочет примерить свадебное платье. Мы в свое время это проходили и сейчас хотим привить это своим детям, - рассказала Юлия Кривулина.


Ярослава Артюхова уже во второй раз участвует в параде невест. На него, как на настоящую свадьбу, девушку готовит мама — Станислава Алешкина.

Парад женихов и невест прошел в Актау

- Посыл мероприятия — благотворительность. Для нас это важно, и, конечно, хотелось принять участие в жизни города. Дочке нравится участвовать в параде, а нам нравится сам процесс - ее собирать, - рассказала Станислава Алешкина, мама Ярославы.


Парад невест, по словам организаторов, пропагандирует семейные ценности. Также участники собирают средства на благотворительность. Всего в параде приняли участие 37 человек.

- Основная идея — это поддержка семьи и материнства. Каждый из участников платил взнос в сумме 3 000 тенге с человека, 4 000 - с пары. В прошлый раз эти деньги мы передали в детский дом. В этот раз хотим помочь нуждающейся семье, - рассказала Ксения Белкина, организатор мероприятия.

С благотворительной миссией на парад пришли 15-летний Сергей Пенов и 13-летняя Эля Качанко. Ребята встречаются семь месяцев, но мечтают однажды создать свою семью.

Парад женихов и невест прошел в Актау

- Для нас важно, что деньги, которые будут собраны на параде, отдадут детям больным. Поэтому мы решили поучаствовать, - рассказали молодые люди.


Были в числе участников и те, кто уже скрепил свой союз узами брака.

Парад женихов и невест прошел в Актау

- Ну, мы познакомились, сходили в кино и спустя пять месяцев, 11 февраля этого года, поженились. Все спрашивают: «Как вы так быстро решились на это?». А мы отвечаем: «Чего тянуть, ведь мы любим друг друга?». Недавно я узнала, что будет парад невест, и мне захотелось снова вспомнить тот волшебный день. Мужа пришлось уговаривать, но в итоге он все-таки согласился. Своим участием мы хотели показать пример и сказать: люди, женитесь, рожайте детей и живите счастливо, - рассказала Марина Соколова.


Фото Светланы Антоновой



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В Актау прошел парад невест и женихов


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Комментарии ( 4 )

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-1
  • бася
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Maksaktau (Посетители) Сегодня, 00:50
Kazakhov netu slavo Allahu!)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Валерий_М
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 00:20
Рада такому празднику, жаль что так мало участников, ведь в гей парадах участников по более бывает, да и за участие не платят, надо бы оплату для участников отменить
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • dom555
  • Валерий_М
 Сергей Владимиров (Посетители) Вчера, 23:33
Парад женихов и невест прошел в Актау...Какой контраст...а в нью-йорке парад геев... beer2
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • dom555
 KAZAKH-BOY (Посетители) Вчера, 23:00
Фу! Противно смотреть! Вам делать нечего.

Заходи тихо, говори четко, спрашивай мало, уходи быстро.
 
 

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