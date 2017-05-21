Парад женихов и невест прошел в Актау

- Годы бегут, и хотелось снова окунуться в эту трогательную атмосферу. Замуж я вышла в 21 год. С мужем мы вместе уже 40 лет. Сложнее всего было подобрать платье. Мое свадебное платье 44 размера, я его достала, посмотрела на него, оно уже маленькое. Пришлось искать другое, и в этом мне помогала дочь, - рассказала Галина Бережнова.

- Каждая девушка хочет примерить свадебное платье. Мы в свое время это проходили и сейчас хотим привить это своим детям, - рассказала Юлия Кривулина.

- Посыл мероприятия — благотворительность. Для нас это важно, и, конечно, хотелось принять участие в жизни города. Дочке нравится участвовать в параде, а нам нравится сам процесс - ее собирать, - рассказала Станислава Алешкина, мама Ярославы.

- Для нас важно, что деньги, которые будут собраны на параде, отдадут детям больным. Поэтому мы решили поучаствовать, - рассказали молодые люди.

- Ну, мы познакомились, сходили в кино и спустя пять месяцев, 11 февраля этого года, поженились. Все спрашивают: «Как вы так быстро решились на это?». А мы отвечаем: «Чего тянуть, ведь мы любим друг друга?». Недавно я узнала, что будет парад невест, и мне захотелось снова вспомнить тот волшебный день. Мужа пришлось уговаривать, но в итоге он все-таки согласился. Своим участием мы хотели показать пример и сказать: люди, женитесь, рожайте детей и живите счастливо, - рассказала Марина Соколова.

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Всей семьей принять участие в параде женихов и невест решили Галина, Виктория и Милана Бережновы. Бабушка, мама и внучка готовились несколько дней: подбирали платья, делали прически. Не забыли и про главный атрибут — букет невесты.Вместе на парад пришли и мама с дочкой Юлия и Кристина Кривулины.Ярослава Артюхова уже во второй раз участвует в параде невест. На него, как на настоящую свадьбу, девушку готовит мама — Станислава Алешкина.Парад невест, по словам организаторов, пропагандирует семейные ценности. Также участники собирают средства на благотворительность. Всего в параде приняли участие 37 человек.- Основная идея — это поддержка семьи и материнства. Каждый из участников платил взнос в сумме 3 000 тенге с человека, 4 000 - с пары. В прошлый раз эти деньги мы передали в детский дом. В этот раз хотим помочь нуждающейся семье, - рассказала Ксения Белкина, организатор мероприятия.С благотворительной миссией на парад пришли 15-летний Сергей Пенов и 13-летняя Эля Качанко. Ребята встречаются семь месяцев, но мечтают однажды создать свою семью.Были в числе участников и те, кто уже скрепил свой союз узами брака.