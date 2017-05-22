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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 1452

Рэп-исполнители TonyKola и Ярый из Актау представили клип «Перезвони»

Клип сняла фотограф Валерия Каратунова. В съемках участвовали супруги Яна и Дмитрий Дидерле.

Кадр видео
Авторами и исполнителями песни «Перезвони» являются Вальдемар Вяткин (TonyKola) и Ярослав Лыскин (Ярый).

- Песня об отношениях двоих людей. Композиция записана месяц назад, она в новом для нас стиле, более ритмичном, танцевальном. Это смешанный с регги стиль. Надеемся, песню оценят наши слушатели, - рассказали рэп-исполнители.

Видео, как рассказали исполнители, снимали в Актау.

- Идея клипа наша, нам помогала Валерия Каратунова, с которой мы обсуждали сюжет, обговаривали детали. Снимали мы клип в нескольких местах: на набережной 1 и 15 микрорайонов, в парке и в районе садово-огороднических товариществ, - сообщили исполнители.



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Комментарии ( 8 )

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7hp (Посетители) Сегодня, 17:15
Ах да...очень тяжело было дослушать до конца, но я всё таки смог это сделать. Там пропаганда наркотиков в песне. Статья 321, часть 1 кажется.

Прошу правоохранительные органы разобраться.

Цитата: djulia
- Песня об отношениях двоих людей? Мне одной видео ряд только о сексе снят кажется ? Где тут отношения и в чем смысл?


Ага ещё и вместо поцелуев какой то дикий обмен слюнями...фу..
 
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djulia (Посетители) Сегодня, 17:14
- Песня об отношениях двоих людей? Мне одной видео ряд только о сексе снят кажется ? Где тут отношения и в чем смысл?
 
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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 17:12
молодцы, молодцы
 
-1
  • Kito
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7hp (Посетители) Сегодня, 16:59
Цитата: ledokol7
Супер, молодцы!!! На диванных критиков не обращайте внимания


Знакомые?))) Понимаю.
 
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  • botden
  • Kito
  • русалка
 ledokol7 (Посетители) Сегодня, 16:57
Супер, молодцы!!! На диванных критиков не обращайте внимания
 
-1
  • Kito
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7hp (Посетители) Сегодня, 16:51
Почему "поют" они, а стыдно мне?
Композиция записана месяц назад, она в новом для нас стиле, более ритмичном, танцевальном.

Если кто то где то под это будет танцевать...ну мне кажется. В общем не буду продолжать.

Это смешанный с регги стиль.

Это отсутствие какого либо стиля вообще. К регги никакого абсолютно отношения не имеет.
Надеемся, песню оценят наши слушатели

Даже если они (слушатели) и были, до явно ДО этой "песни".
 
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  • botden
 ZZZ (Посетители) Сегодня, 16:43
dada )) блин, наверно на любителя
 
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  • botden
  • Kito
 Russians (Посетители) Сегодня, 15:55
Хэппи Энда не случилось ???

кто недумает о далеком будующем, того ожидают близкие неприятности.
 
 

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