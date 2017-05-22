Рэп-исполнители TonyKola и Ярый из Актау представили клип «Перезвони»

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Авторами и исполнителями песни «Перезвони» являются Вальдемар Вяткин (TonyKola) и Ярослав Лыскин (Ярый).



- Песня об отношениях двоих людей. Композиция записана месяц назад, она в новом для нас стиле, более ритмичном, танцевальном. Это смешанный с регги стиль. Надеемся, песню оценят наши слушатели, - рассказали рэп-исполнители.



Видео, как рассказали исполнители, снимали в Актау.



- Идея клипа наша, нам помогала Валерия Каратунова, с которой мы обсуждали сюжет, обговаривали детали. Снимали мы клип в нескольких местах: на набережной 1 и 15 микрорайонов, в парке и в районе садово-огороднических товариществ, - сообщили исполнители.



