Выдачу направлений в детские сады Актау обещают начать 1 июня

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В этом году в детские сады Актау пойдут 2300 дошколят. Всего в очереди, по данным Светланы Тулебаевой, состоят 4200 детей в возрасте от трех до шести лет.



- Мы планируем 96% детей обеспечить местами в детских садах, несмотря на то, что динамика рождаемости у нас высокая. У нас работает комиссия, которая проверяет списки детей во всех дошкольных учреждениях. Мы смотрим, сколько детей выпускается в школу, сколько освобождается мест, и направляем детей, - сообщила Светлана Тулебаева.



Выдачу путевок в детские сады планируют начать 1 июня в центре педагогических технологий, расположенном в 27 микрорайоне у 10 дома. С собой необходимо иметь удостоверение личности родителя и свидетельство о рождении ребенка.



- Детей распределили в алфавитном порядке по спискам. Пять дней мы будем раздавать направления в центре. Родители смогут получить их с 1 июня, - рассказала Светлана Тулебаева.



Дополнительный набор детей в дошкольные учреждения в городском отделе образования обещают провести в августе.



- Четыре детских сада в этом году у нас возвращены после аренды, два из них мы надеемся запустить в этом году. Это сады в 14 и 27 микрорайонах. Кроме того, у нас освобождаются места, когда кто-то переезжает в другой город. Всего у нас 34 государственных детских сада и 30 частных садов, которые получают государственный заказ. В них дети могут обучаться, как в государственных садах, - рассказала Светлана Тулебаева.



В городском отделе образования работает телефон доверия: 33-65-62. Также вопросы можно задать по телефону: 33-65-70.