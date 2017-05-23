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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:23

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Выдачу направлений в детские сады Актау обещают начать 1 июня

Получить путевку в детское дошкольное учреждение можно будет в течение пяти дней. Об этом сообщила Светлана Тулебаева, руководитель Актауского городского отдела образования.

Фото из архива Lada.kz
В этом году в детские сады Актау пойдут 2300 дошколят. Всего в очереди, по данным Светланы Тулебаевой, состоят 4200 детей в возрасте от трех до шести лет.

- Мы планируем 96% детей обеспечить местами в детских садах, несмотря на то, что динамика рождаемости у нас высокая. У нас работает комиссия, которая проверяет списки детей во всех дошкольных учреждениях. Мы смотрим, сколько детей выпускается в школу, сколько освобождается мест, и направляем детей, - сообщила Светлана Тулебаева.

Выдачу путевок в детские сады планируют начать 1 июня в центре педагогических технологий, расположенном в 27 микрорайоне у 10 дома. С собой необходимо иметь удостоверение личности родителя и свидетельство о рождении ребенка.

- Детей распределили в алфавитном порядке по спискам. Пять дней мы будем раздавать направления в центре. Родители смогут получить их с 1 июня, - рассказала Светлана Тулебаева.

Дополнительный набор детей в дошкольные учреждения в городском отделе образования обещают провести в августе.

- Четыре детских сада в этом году у нас возвращены после аренды, два из них мы надеемся запустить в этом году. Это сады в 14 и 27 микрорайонах. Кроме того, у нас освобождаются места, когда кто-то переезжает в другой город. Всего у нас 34 государственных детских сада и 30 частных садов, которые получают государственный заказ. В них дети могут обучаться, как в государственных садах, - рассказала Светлана Тулебаева.

В городском отделе образования работает телефон доверия: 33-65-62. Также вопросы можно задать по телефону: 33-65-70.


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Комментарии ( 1 )

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Jack (Посетители) Сегодня, 10:12
Не понимаю зачем давать телефоны, если ни по одному из них трубку не берут angry
 
 

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