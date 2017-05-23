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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:04

Просмотров: 626

В Актау прошел флешмоб в честь 25-летия казахстанской полиции

В мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов, школьники, студенты и воспитанники школы парусного спорта. Об этом рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДВД Мангистауской области
На море, как рассказали в пресс-службе ведомства, разложили баннер с эмблемой полиции. В небо выпустили 50 голубей. Участие во флешмобе приняли 350 человек.

- Этой масштабной акцией мы хотели показать, что полицейские у нас в стране универсальные. Кроме защиты общества, мы можем организовывать такие мероприятия. Умеем петь, танцевать и веселиться, - рассказал Торенияз Азизаев, инспектор ДВД Мангистауской области.



- Это был большой флешмоб. Я впервые участвую в этой акции. В будущем я хочу стать водолазом или полицейским, чтобы спасать людей и защищать от нарушителей, - рассказал Дмитрий Сисиев, воспитанник школы парусного спорта.

День казахстанской полиции отметят 23 июня.


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Комментарии ( 4 )

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  • Сергей Владимиров
 шевченко (Посетители) Сегодня, 14:11
Флэшмобом это нельзя назвать.
Напряги и пацанов, и хозяина катамарана...
Это называется кайфануть за чужой счёт. Это вы можете.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:53
Флэш - в лоб! crazy
 
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Алькен (Посетители) Сегодня, 13:53
Цитата: Сергей Владимиров
тормозят на улицах стариков и инвалидов...


Так они только и способны подростков и стариков унижать. Был в городе один чел, сильный мужик - просто посылал их благим матом с верху до низу...Невзирая на их клоунские чины и должностя. Долго ничего с ним сделать не могли.

А потом просто прислали по его душу Алматинских своих коллег и те его застрелили в подъезде. Такие вот дела...
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 13:43
В Актау прошел флешмоб в честь 25-летия казахстанской полиции

Неувязочка выходит- они не иак давно переобулись переименовались с милиции на полицию. Фейковая дата, получается.. skuchno
 
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  • Лесник
  • шевченко
  • Вован
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:31
Кто их на яхту пустил? А в это время людей убивают...среди бела дня, а тормозят на улицах стариков и инвалидов...походка пьяного, а человек после инфаркта или инсульта, сам пережил это 5-6раз...безграмотные бездари... beer2
 
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 Алькен (Посетители) Сегодня, 13:21
rofl да уж. Клоунада...
 
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  • Сергей Владимиров
  • Лесник
  • Ну Ну
  • шевченко
  • Вован
 Я (Посетители) Сегодня, 13:09
Умеем петь, танцевать и веселиться, ......Ага ещё бы работать умели,среди белого дня людей режут чуть ли не в онлайн транслируют уже. podzatylnik
 
 

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