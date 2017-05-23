В Актау прошел флешмоб в честь 25-летия казахстанской полиции





На море, как рассказали в пресс-службе ведомства, разложили баннер с эмблемой полиции. В небо выпустили 50 голубей. Участие во флешмобе приняли 350 человек.- Этой масштабной акцией мы хотели показать, что полицейские у нас в стране универсальные. Кроме защиты общества, мы можем организовывать такие мероприятия. Умеем петь, танцевать и веселиться, - рассказал Торенияз Азизаев, инспектор ДВД Мангистауской области.- Это был большой флешмоб. Я впервые участвую в этой акции. В будущем я хочу стать водолазом или полицейским, чтобы спасать людей и защищать от нарушителей, - рассказал Дмитрий Сисиев, воспитанник школы парусного спорта.День казахстанской полиции отметят 23 июня.