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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 05:46

Просмотров: 3017

В Актау 26 мая планируют запустить автобусный маршрут №12

Пассажиров будет обслуживать ИП «Мурсалов». На линию выйдет 10 автобусов. Об этом рассказали в управлении внутренней политики акимата Актау.

Фото из архива Lada.kz
Отправной точкой маршрута №12, как рассказали в ведомстве, станет жилой комплекс Green Park в 17 микрорайоне Актау.

Автобус будет следовать вдоль набережной 15 и 14 микрорайонов до 7 микрорайона. Далее между 5 и 7 микрорайонами до Дома быта в 6 микрорайоне. Затем маршрут пролегает вдоль 8, 23, 28, 30 микрорайонов. Завершится маршрут у здания департамента государственных доходов в 31 Б микрорайоне.

В Актау 26 мая планируют запустить автобусный маршрут №12


Работать маршрут будет с 07:00 до 20:30. Интервал между автобусами, как рассказали в управлении внутренней политики, составит 10 минут.

Расписание движения автобуса можно скачать здесь [32,5 Kb] (cкачиваний: 223).


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Комментарии ( 10 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • annasole
 Тина (Посетители) Сегодня, 10:17
Цитата: Могой
то хотя бы организуйте проезд до открытых пляжей.

Открытых городских пляжей.
А то пляж городской, а не доехать ни дойти

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • annasole
  • НЕТ
 Могой (Посетители) Сегодня, 10:12
Цитата: zulfiya.valieva
Маршрут нужный,молодцы.Согласна с мнением о продлении времени в вечернее время до 22 часов.Еще есть предложение продлить пути следования автобусов 3 и 5 до солдатского пляжа.Живем у моря,а добираться надо только на такси.




Поддерживаю !!! Если уж мы в городской черте к морю не везде можем пройти, то хотя бы организуйте проезд до открытых пляжей.

И когда будут на маршрутах новые автобусы ? При тендере преимущество должны отдавать только при наличии новых автобусов или относительно новых автобусов (ограничить возраст техники).
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • valesa
  • annasole
 патриотка (Посетители) Сегодня, 09:34
спасибо.но почему не проходит через Заман.раньше проходил. да и 9 маршрут надо бы открыть. а тройку удленить хотя бы до Шагала чтоб на море ходить с детьми
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Dj_Snow
  • tolk
  • valesa
  • annasole
  • leo529
 Тина (Посетители) Сегодня, 09:26
не запустить тогда уж,а возобновить.
Зачем убирали вообще не понятно, так как очень много народа было на этом маршруте.
А так же 9-ку возобновили б, людям на ранок ездить не на чем, а такси не все могут позволить

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • valesa
  • nadiuna
 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 09:10
А до или мимо церкви будет проезжать? Мы как то на этом маршруте 12-ом добирались в церковь. Обидно что около мечети остановка и два маршрута а возле церкви ни одного. Лесник, даже в Чимкенте, Атырау ходют такие комфортабельные автобусе а мы чем хуже не понятно?! lol
 
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  • Dj_Snow
  • tolk
  • Могой
  • nadiuna
 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:05
В Актау 26 мая планируют запустить автобусный маршрут №12

Похвально. Осталось только сменить стрёмные убитые трахомы на современные комфортабельные, с наличием кондеров, автобусы. Но тут только нажива, поэтому, даже новые маршруты будут выполняться старыми пазиками.
Власть в доле, ее глаза на многое закрыты.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Dj_Snow
  • tolk
  • valesa
  • Могой
  • НЕТ
 zulfiya.valieva (Посетители) Сегодня, 08:56
Маршрут нужный,молодцы.Согласна с мнением о продлении времени в вечернее время до 22 часов.Еще есть предложение продлить пути следования автобусов 3 и 5 до солдатского пляжа.Живем у моря,а добираться надо только на такси.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • ЁмоЁ
  • vseznaika
  • Dj_Snow
  • tolk
  • valesa
  • Ну Ну
  • nadiuna
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 albatross (Посетители) Сегодня, 08:14
Новость хорошая,молодцы,что возобновили маршрут № 12. Но в летнее время можно было бы продлить время работы хотя бы до 22:00 (по всем маршрутам)
 
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  • Dj_Snow
  • tolk
 Имярек (Посетители) Сегодня, 08:11
Хороший был маршрут раньше....жаль "пазики"

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • vseznaika
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 madeka0 (Посетители) Сегодня, 08:10
applause ну наконец-то, давно ждала этот маршрут
 
 

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