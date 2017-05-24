В Актау 26 мая планируют запустить автобусный маршрут №12

Отправной точкой маршрута №12, как рассказали в ведомстве, станет жилой комплекс Green Park в 17 микрорайоне Актау.Автобус будет следовать вдоль набережной 15 и 14 микрорайонов до 7 микрорайона. Далее между 5 и 7 микрорайонами до Дома быта в 6 микрорайоне. Затем маршрут пролегает вдоль 8, 23, 28, 30 микрорайонов. Завершится маршрут у здания департамента государственных доходов в 31 Б микрорайоне.Работать маршрут будет с 07:00 до 20:30. Интервал между автобусами, как рассказали в управлении внутренней политики, составит 10 минут.Расписание движения автобуса можно скачать