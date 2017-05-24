В Мангистау 50 школ получили сертификаты на спортивный инвентарь

Церемония вручения подарочных сертификатов состоялась в Мангистауском образовательно-инновационном лицее.- В конкурсе «Биіктерге бірге!», организованном АО «Самрук-Қазына», участвовали 76 школ. Из них комиссия выбрала 50 лучших, которым будет вручен спортивный инвентарь. Чтобы победить в конкурсе, нужно было рассказать о спортивных достижениях школы, придумать проект соревнования, где можно использовать новый инвентарь, и сделать креативную видеопрезентацию. Инвентарь включает в себя различные спортивные снаряды - мячи футбольные, волейбольные и баскетбольные, теннисные столы, маты, скакалки, турники. В общем, все, что используют на уроках физкультуры, - рассказали в управлении образования.