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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:43

Просмотров: 145

Светлана Тулебаева: В летних лагерях смогут отдохнуть 90% школьников Актау

В летние каникулы в Актау организованным отдыхом охватят 30 тысяч школьников. На эти цели выделено более 60 миллионов тенге. Дети смогут отдохнуть в пришкольных, загородных и республиканских лагерях. Об этом рассказала начальник Актауского городского отдела образования Светлана Тулебаева. 

Фото из архива "Лады"
Летом в Актау будут работать восемь пришкольных лагерей, еще четыре откроют за городом. Часть школьников отправят в лагеря Алматы, Астаны и Шымкента. Всего организованным отдыхом планируется охватить 90% учащихся. На эти цели из городского бюджета выделено 62 миллиона 327 тысяч тенге, говорит Светлана Тулебаева.

Пришкольные лагеря будут работать на базе средних школ №№ 3, 8, 12, 15, 16, 22, 28 и 10. Школьники смогут находиться там с 08:30 до 17:30 часов, их обеспечат трехразовым питанием. Отдыхом в пришкольных лагерях, по словам Светланы Тулебаевой, планируется охватить 1 920 детей.

- В этом году увеличили количество пришкольных лагерей. Каждый из них, кроме «Тулпара», примет два потока детей. Поток рассчитан на 90 человек. В летнем лагере «Тулпар» при школе №10 организуют четыре смены. Путевки в пришкольные лагеря бесплатные. Они предназначены для детей из малоимущих и многодетных семей. С июня, как только школы будут готовы, лагеря начнут работать, - говорит Светлана Тулебаева.

В пригороде Актау будут работать четыре лагеря отдыха. Они являются собственностью промышленных предприятий и организаций. Это детские оздоровительные лагеря «Алау», «Фламинго», «Шагала» и «Толкын». В загородных лагерях отдохнут 4 900 детей.

- В Астану во время проведения выставки «ЭКСПО -2017» на три дня направят 440 одаренных школьников, отличников учебы и детей из малоимущих семей. На эти цели потратят 26 миллионов тенге из спонсорских средств. На поездку 131 ребенка в оздоровительные лагеря Алматы и Шымкента выделено 7 миллионов 714 тысяч тенге. Еще семь школьников отправятся отдыхать в Италию за счет инвесторов, - сказала Светлана Тулебаева.

По данным городского отдела образования, 9 800 детей смогут отдохнуть за счет родительских средств.

В Актау летом будут работать 19 дворовых клубов центра «Школьник».

Адреса и телефоны дворовых клубов Актау: смотреть здесь.

Дополнительную информацию можно получить по телефону центра «Школьник»: 50-71-26.
Телефоны городского отдела образования: 33-65-70, 33-65-51, 33-65-64

Телефоны лагерей:
1. Лагерь в школе №8, 8 микрорайон, телефон: 52-64-68.

2. Лагерь в школе №12, 12 микрорайон, телефон: 31-08-54.

3. Лагерь в школе №16, 27 микрорайон, телефон: 41-23-38.

4. Лагерь в школе №22, 22 микрорайон, телефон: 44-10-39.

5. Лагерь в школе №10, 11 микрорайон, телефон: 31-49-05.

6. Лагерь в школе №28, 29 микрорайон, телефон: 33-19-20.

7. Лагерь в школе № 15, 14 микрорайон, телефон: 31-05-71.

8. Лагерь в школе № 3, 1 микрорайон, телефон: 50-34-87.


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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 07:10
Еду в Магадан! (с) boyan lol
 
 

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