Светлана Тулебаева: В летних лагерях смогут отдохнуть 90% школьников Актау

Летом в Актау будут работать восемь пришкольных лагерей, еще четыре откроют за городом. Часть школьников отправят в лагеря Алматы, Астаны и Шымкента. Всего организованным отдыхом планируется охватить 90% учащихся. На эти цели из городского бюджета выделено 62 миллиона 327 тысяч тенге, говорит Светлана Тулебаева.Пришкольные лагеря будут работать на базе средних школ №№ 3, 8, 12, 15, 16, 22, 28 и 10. Школьники смогут находиться там с 08:30 до 17:30 часов, их обеспечат трехразовым питанием. Отдыхом в пришкольных лагерях, по словам Светланы Тулебаевой, планируется охватить 1 920 детей.- В этом году увеличили количество пришкольных лагерей. Каждый из них, кроме «Тулпара», примет два потока детей. Поток рассчитан на 90 человек. В летнем лагере «Тулпар» при школе №10 организуют четыре смены. Путевки в пришкольные лагеря бесплатные. Они предназначены для детей из малоимущих и многодетных семей. С июня, как только школы будут готовы, лагеря начнут работать, - говорит Светлана Тулебаева.В пригороде Актау будут работать четыре лагеря отдыха. Они являются собственностью промышленных предприятий и организаций. Это детские оздоровительные лагеря «Алау», «Фламинго», «Шагала» и «Толкын». В загородных лагерях отдохнут 4 900 детей.- В Астану во время проведения выставки «ЭКСПО -2017» на три дня направят 440 одаренных школьников, отличников учебы и детей из малоимущих семей. На эти цели потратят 26 миллионов тенге из спонсорских средств. На поездку 131 ребенка в оздоровительные лагеря Алматы и Шымкента выделено 7 миллионов 714 тысяч тенге. Еще семь школьников отправятся отдыхать в Италию за счет инвесторов, - сказала Светлана Тулебаева.По данным городского отдела образования, 9 800 детей смогут отдохнуть за счет родительских средств.В Актау летом будут работать 19 дворовых клубов центра «Школьник».1. Лагерь в школе №8, 8 микрорайон, телефон: 52-64-68.2. Лагерь в школе №12, 12 микрорайон, телефон: 31-08-54.3. Лагерь в школе №16, 27 микрорайон, телефон: 41-23-38.4. Лагерь в школе №22, 22 микрорайон, телефон: 44-10-39.5. Лагерь в школе №10, 11 микрорайон, телефон: 31-49-05.6. Лагерь в школе №28, 29 микрорайон, телефон: 33-19-20.7. Лагерь в школе № 15, 14 микрорайон, телефон: 31-05-71.8. Лагерь в школе № 3, 1 микрорайон, телефон: 50-34-87.