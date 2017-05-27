Памятка отпускнику

Фото Тимофея Старовойтова
По удостоверению личности, как рассказала Кристина Саркисян, граждане РК могут отправиться только в города Казахстана и России. Для поездок в другие страны необходим паспорт.
Напомним, на железнодорожном вокзале станции «Мангистау» с 1 июня планируют досматривать багаж посетителей, и просят граждан приезжать за 30-40 минут.
Скачать инфографику можно здесь.
Напомним, на железнодорожном вокзале станции «Мангистау» с 1 июня планируют досматривать багаж посетителей, и просят граждан приезжать за 30-40 минут.
Скачать инфографику можно здесь.