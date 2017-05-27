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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:41

Просмотров: 408

Памятка отпускнику

Каждый человек, собираясь в отпуск, должен знать, что и в каких количествах можно взять с собой на борт самолета или в поезд, как путешествовать с детьми и каковы правила провоза домашних питомцев. На основании разъяснений Кристины Саркисян, старшего менеджера по международному туризму туристического агентства «Турист», мы составили «Памятку отпускнику».

Фото Тимофея Старовойтова
По удостоверению личности, как рассказала Кристина Саркисян, граждане РК могут отправиться только в города Казахстана и России. Для поездок в другие страны необходим паспорт.




Напомним, на железнодорожном вокзале станции «Мангистау» с 1 июня планируют досматривать багаж посетителей, и просят граждан приезжать за 30-40 минут.

Скачать инфографику можно здесь.


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Отпускные хлопоты


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Комментарии ( 1 )

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Алькен (Посетители) Сегодня, 15:15
Да без ваших советов уж как-нибудь...

А так у нормального, рабочего человека путешествовать вариантов нет. Денег нет.
 
 

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