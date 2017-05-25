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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 07:00

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Тамара Карлова вошла в тройку лидеров на спартакиаде среди жителей Мангистауского дома престарелых

Тамара Карлова заняла третье место в забеге на сто метров. Ежегодную спартакиаду организовали в Мангистауском центре оказания специализированных социальных услуг №2 (доме-интернате для престарелых и инвалидов) сотрудники областного центра здорового образа жизни (ЗОЖ). Подопечные дома-интерната соревновались в перетягивании каната, играли в шашки и шахматы, участвовали в колясочном забеге и стометровке.

Тамара Карлова (в центре) с дипломом призера. Фото автора
Тамара Карлова живет в доме престарелых два месяца. Женщина 19 лет назад похоронила мужа, а вслед за ним двоих взрослых сыновей — одного из них убили, второй погиб в аварии. А 14 лет назад у женщины обманным путем отобрали квартиру.

Тамара Карлова вошла в тройку лидеров на спартакиаде среди жителей Мангистауского дома престарелых


- Последние пять лет снимала комнату, в другой жил инвалид, родственник хозяев, за которым я ухаживала. Все время работала - в кафе, в бане. Когда инвалид умер, мне позволили еще полгода пожить в квартире в благодарность за хороший уход, причем, бесплатно. Хозяева решили квартиру продать, я приняла решение подать документы в дом-интернат. У меня есть родственники: родители, дочь и внуки. Они были против моего решения. Но я никому не хочу быть обузой, поэтому я здесь. Живем в комнате вчетвером, кормят хорошо. Вот куплю спицы и начну вязать, а как потеплеет - буду купаться в море, - рассказывает Тамара.

У Тамары Карловой больная печень, беспокоят сосуды, но, несмотря на это, она активно участвует во всех мероприятиях центра. На ежегодной спартакиаде женщина заняла третье место среди легкоатлетов, получила диплом и медаль.

- Решила, что все равно буду участвовать, хоть нога и болит. Приятно же быть активной, когда девчата за тебя болеют, - говорит Тамара.

В тройку лидеров на стометровке вошли Осербай Изимбетов, Канат Есмуханов и Тамара Карлова. В эстафете колясочников победили Игорь Юрас, Фирдаус Ахметгалин и Амангельды Жексембаев. Лучшим шахматистом стал Асамадин Ходжабаев, второе место за Кумискереем Бесимбаевым. В шашках не было равных Лидии Мудрецовой, второе место присуждено Осербаю Изимбетову, третье досталось Южусупу Байгерееву.

Как рассказала Куляш Калиева, директор центра оказания специализированных социальных услуг, сегодня здесь проживают 99 человек — 59 мужчин и 40 женщин. Половина из них прикованы к постели. Самый молодой из подопечных — 40-летний инвалид I группы, самой пожилой жительнице дома-интерната исполнилось 94 года.


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Тамара Карлова вошла в тройку лидеров на спартакиаде среди жителей мангистауского дома престарелых


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