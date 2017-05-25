Тамара Карлова вошла в тройку лидеров на спартакиаде среди жителей мангистауского дома престарелых

Тамара Карлова живет в доме престарелых два месяца. Женщина 19 лет назад похоронила мужа, а вслед за ним двоих взрослых сыновей — одного из них убили, второй погиб в аварии. А 14 лет назад у женщины обманным путем отобрали квартиру.- Последние пять лет снимала комнату, в другой жил инвалид, родственник хозяев, за которым я ухаживала. Все время работала - в кафе, в бане. Когда инвалид умер, мне позволили еще полгода пожить в квартире в благодарность за хороший уход, причем, бесплатно. Хозяева решили квартиру продать, я приняла решение подать документы в дом-интернат. У меня есть родственники: родители, дочь и внуки. Они были против моего решения. Но я никому не хочу быть обузой, поэтому я здесь. Живем в комнате вчетвером, кормят хорошо. Вот куплю спицы и начну вязать, а как потеплеет - буду купаться в море, - рассказывает Тамара.У Тамары Карловой больная печень, беспокоят сосуды, но, несмотря на это, она активно участвует во всех мероприятиях центра. На ежегодной спартакиаде женщина заняла третье место среди легкоатлетов, получила диплом и медаль.- Решила, что все равно буду участвовать, хоть нога и болит. Приятно же быть активной, когда девчата за тебя болеют, - говорит Тамара.В тройку лидеров на стометровке вошли Осербай Изимбетов, Канат Есмуханов и Тамара Карлова. В эстафете колясочников победили Игорь Юрас, Фирдаус Ахметгалин и Амангельды Жексембаев. Лучшим шахматистом стал Асамадин Ходжабаев, второе место за Кумискереем Бесимбаевым. В шашках не было равных Лидии Мудрецовой, второе место присуждено Осербаю Изимбетову, третье досталось Южусупу Байгерееву.Как рассказала Куляш Калиева, директор центра оказания специализированных социальных услуг, сегодня здесь проживают 99 человек — 59 мужчин и 40 женщин. Половина из них прикованы к постели. Самый молодой из подопечных — 40-летний инвалид I группы, самой пожилой жительнице дома-интерната исполнилось 94 года.