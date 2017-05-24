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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:34

Просмотров: 498

Кардиохирурги Мангистауской областной больницы начали оперировать совместно со специалистами из Астаны

В течение двух дней врачи Мангистауской областной больницы (МОБ) под руководством специалистов из Астаны сделают пять сложных операций. Об этом рассказал Ермагамбет Куатбаев, руководитель отдела кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра.

Ермагамбет Куатбаев, руководитель отдела кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра. Фото автора
В состав бригады специалистов, приехавшей из Национального научного кардиохирургического центра Астаны, входят кардиохирург, кардиоанестезиолог-реаниматолог, перфузиолог и пульмонолог. Вместе с врачами МОБ они оперируют пациентов, имеющих сердечную недостаточность, поражение коронарных артерий и клапанов сердца.

Первой стала операция по протезированию двух клапанов сердца и пластике третьего клапана. Пациент - мужчина 54-х лет. Хирурги провели также реконструкцию митрального клапана 74-летней женщине. Такая манипуляция, со слов Ермагамбета Куатбаева, относится к категории высокотехнологичных операций.

Следующие три операции планируют сделать пациентам, нуждающимся в аортокоронарном шунтировании. Как сказал Ермагамбет Куатбаев, для оперативного вмешательства отобраны больные с наиболее сложными патологиями.

- Физические, материальные и моральные затраты на лечение таких пациентов очень высоки. Хотя операции проводят за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, здесь используются более дорогостоящие расходные материалы и оборудование. В этих случаях необходима подготовленная команда. Мы находимся в операционных залах вместе с кардиохирургами Мангистауской областной больницы, мы консультируем, определяем тактику и методику проведения операций, сами операции стопроцентно делают местные специалисты. После мастер-классов, которые мы здесь проводим, думаю, всех больных с подобными диагнозами будут лечить в МОБ. Сейчас в Мангистау работает одна из очень хорошо подготовленных кардиохирургических команд, - рассказал Ермагамбет Куатбаев.


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