Кардиохирурги Мангистауской областной больницы начали оперировать совместно со специалистами из Астаны

Ермагамбет Куатбаев, руководитель отдела кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра. Фото автора

В состав бригады специалистов, приехавшей из Национального научного кардиохирургического центра Астаны, входят кардиохирург, кардиоанестезиолог-реаниматолог, перфузиолог и пульмонолог. Вместе с врачами МОБ они оперируют пациентов, имеющих сердечную недостаточность, поражение коронарных артерий и клапанов сердца.



Первой стала операция по протезированию двух клапанов сердца и пластике третьего клапана. Пациент - мужчина 54-х лет. Хирурги провели также реконструкцию митрального клапана 74-летней женщине. Такая манипуляция, со слов Ермагамбета Куатбаева, относится к категории высокотехнологичных операций.



Следующие три операции планируют сделать пациентам, нуждающимся в аортокоронарном шунтировании. Как сказал Ермагамбет Куатбаев, для оперативного вмешательства отобраны больные с наиболее сложными патологиями.



- Физические, материальные и моральные затраты на лечение таких пациентов очень высоки. Хотя операции проводят за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, здесь используются более дорогостоящие расходные материалы и оборудование. В этих случаях необходима подготовленная команда. Мы находимся в операционных залах вместе с кардиохирургами Мангистауской областной больницы, мы консультируем, определяем тактику и методику проведения операций, сами операции стопроцентно делают местные специалисты. После мастер-классов, которые мы здесь проводим, думаю, всех больных с подобными диагнозами будут лечить в МОБ. Сейчас в Мангистау работает одна из очень хорошо подготовленных кардиохирургических команд, - рассказал Ермагамбет Куатбаев.