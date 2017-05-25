Центр урбан-культуры планируют построить на месте баскетбольной площадки на побережье Актау

На площадке, которую построят в 7А микрорайоне Актау, по словам Самсона Аракеляна, предусмотрены места для тренировок представителей различных направлений урбан-культуры: баскетбола, уличного футбола, воркаута, уличных танцев и других видов спорта. Проект реализуют в рамках одной из программ АО «Самрук Казына».- Такой площадки в регионе еще не было. До этого строили, в основном, площадки для воркаута или тренажерные. Превращение же баскетбольной площадки в центр, где будут присутствовать сразу несколько направлений урбан-культуры, - это пилотный проект. Если он будет успешным, а я уверен, что так и будет, то он будет иметь продолжение и в других городах, - говорит Самсон Аракелян.Открыть площадку планируют в июле 2017 года.- Мы надеемся все сделать быстро и сразу же хотим начать турниры уличных лиг по футболу и баскетболу. Хотим проводить еще больше мероприятий разного формата. Я думаю, жизнь молодежи Актау будет еще интереснее, - отметил Самсон Аракелян.В Мангистау, по словам директора баскетбольного клуба «Каспий», появятся и другие спортивные объекты.- По области будут строить 12 площадок для воркаута. И еще хорошая новость: наконец-то, у нас в городе появится скейт-парк. Его строительство тоже запланировано на нынешнее лето. Он будет за территорией нашей площадки. Это будет отдельное место, где все любители покататься на велосипеде или скейте смогут проводить время, - сказал Самсон Аракелян.