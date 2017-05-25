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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 585

Центр урбан-культуры планируют построить на месте баскетбольной площадки на побережье Актау

В Актау снесли уличную баскетбольную площадку «Doma doma street court», расположенную на набережной в 7А микрорайоне. На ее месте построят центр урбан-культуры. Об этом сообщил Самсон Аракелян, директор баскетбольного клуба «Каспий».

Проект новой площадки в Актау
На площадке, которую построят в 7А микрорайоне Актау, по словам Самсона Аракеляна, предусмотрены места для тренировок представителей различных направлений урбан-культуры: баскетбола, уличного футбола, воркаута, уличных танцев и других видов спорта. Проект реализуют в рамках одной из программ АО «Самрук Казына».

- Такой площадки в регионе еще не было. До этого строили, в основном, площадки для воркаута или тренажерные. Превращение же баскетбольной площадки в центр, где будут присутствовать сразу несколько направлений урбан-культуры, - это пилотный проект. Если он будет успешным, а я уверен, что так и будет, то он будет иметь продолжение и в других городах, - говорит Самсон Аракелян.

Открыть площадку планируют в июле 2017 года.

- Мы надеемся все сделать быстро и сразу же хотим начать турниры уличных лиг по футболу и баскетболу. Хотим проводить еще больше мероприятий разного формата. Я думаю, жизнь молодежи Актау будет еще интереснее, - отметил Самсон Аракелян.

Центр урбан-культуры планируют построить на месте баскетбольной площадки на побережье Актау


В Мангистау, по словам директора баскетбольного клуба «Каспий», появятся и другие спортивные объекты.

- По области будут строить 12 площадок для воркаута. И еще хорошая новость: наконец-то, у нас в городе появится скейт-парк. Его строительство тоже запланировано на нынешнее лето. Он будет за территорией нашей площадки. Это будет отдельное место, где все любители покататься на велосипеде или скейте смогут проводить время, - сказал Самсон Аракелян.

Проект площадки предоставлен Самсоном Аракеляном


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Комментарии ( 2 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 18:57
Что значит урбан-культура. Это новая "нива" - урбан или,что то другое? shock Место отжали или просто купили интересно,кусочек то лакомый.
 
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djulia (Посетители) Сегодня, 18:39
Главное про туалет не забудьте! А то в парке и на городском пляже в одном стоит запертый, в другом 2 биотуалета тоже на замке. Раздевалок на пляже, навесов и скамеек так и нет!
 
 

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