Сейчас на сайте
2661
объявления
  • Продам Телевизор Akira за 10 000 тенге
  • Стабилизаторы и защ. устройства
  • Сплит-системы
  • Продажа запчастей и ремонт
  • Продам Телевизор Samsung за 5 000 тенге
  • Продам Стиральную машину Indesit за 30 000 тенге
  • Продам Видеокамеру Panasonic, за 15 000 тенге
 

 
Четверг, 25 Мая
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 311.2 KZT
  • €1 = 347.77 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 1884

Устранить последствия ночного дождя в Актау обещают к полудню

Подтопленными оказались несколько улиц Актау и Баскудука. В работе задействовали 10 единиц специальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «Кала жолдары».

Фото ТОО «Кала жолдары»
Коммунальные службы, по сообщению ТОО «Кала жолдары», работают в усиленном режиме.

- Наши работники ночью устранили последствия дождя на центральной дороге у «Вечного огня», у жилого комплекса «Оазис» в 15 микрорайоне, гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне, на автодороге у торгового центра «Астана», у областной мечети, жилого комплекса «Заветная мечта» в 29 микрорайоне. Работает 10 единиц спецтехники - мотопомпы и автомашины-бойлеры. Работы по откачке воды ведут и на других подтопленных улицах. До обеда устраним последствия дождя, - рассказала Айгерим Ходжаева, пресс-секретарь ТОО «Кала жолдары».

Откачка воды, по сообщению ТОО «Кала жолдары», проводится на следующих участках: центральной дороге у акимата Мангистауской области, у Желтого рынка, у торгового комплекса Олжа, в районе департамента государственных доходов.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области сообщили, что объекты жизнедеятельности региона работают в штатном режиме.

- Незначительное скопление дождевой воды зафиксировано в Актау и Баскудуке. Но коммунальные службы работают и устраняют последствия. Пострадавших нет, - сказала Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь ДЧС Мангистауской области.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • madeka0
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:37
дождь с грозой, это есть хорошо - для зелени, воздух свежий...это плохо - для тех у кого крыша протекает...а ведь протекает зараза который год и ливнесток забит и бетон уж сыпется, видна уж арматура.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Rekaderevo (Посетители) Сегодня, 14:00
акимат что-то делал ночью. ехали с футбола в час ночи вся набережная превратилось в море. в 8 утра ничего кроме намывного песка уже не было
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Kito
  • Rekaderevo
 Акку (Посетители) Сегодня, 13:42
telefone777, я видела в каком-то американском фильме, как стоки потом попадают в море. У нас тоже в море будет сливаться вода? Для этого надо под дорогами проложить туннели? Это значит дороги капать?

Ехала с дочкой в школу утром и больших луж не видела. На облакимате было, но быстро проехали без происшествий. Судя по всему ночью работали коммунальщики.

А погода действительно класс! Очень свежо и ощущение, что деревья выросли за ночь.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 37090
  • Kito
  • Mona
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 13:12
дождь прошел ночной, день-пора поливать деревья по предписяниям... dance
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Disco
  • manwyk
  • 37090
 Mona (Посетители) Сегодня, 12:09
Такое буйство стихий было ночью, мне показалось. Спать страшно было! А утром - обновленная природа, тишина, благодать. Только светофоры не все работали и грязные глубокие лужи местами)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ddd888
  • Mona
  • Юрий Спассков
  • odessa-mama
 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 11:39
В 7ом мкр-не с 2-00 ночи и до 10-30 нет электричества!И такое, после замены подстанций в прошлом году, происходит после каждого дождя!Спасибо !!! suicide
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ddd888
  • zhanino
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 11:36
горячей воды в кране как и в прошлом году не будет? Холодно же. Уже устал сливать сутками, вместо горячей идет холодная, грязная, вонючая
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Mona
  • molotOK
  • ЁмоЁ
  • Jack
  • Raiders
  • Ну Ну
 telefone777 (Посетители) Сегодня, 11:27
Давно пора сделать ливневые стоки а не устранять последствие!!! У нас все через одно место!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика