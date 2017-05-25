Устранить последствия ночного дождя в Актау обещают к полудню

Фото ТОО «Кала жолдары»

Коммунальные службы, по сообщению ТОО «Кала жолдары», работают в усиленном режиме.



- Наши работники ночью устранили последствия дождя на центральной дороге у «Вечного огня», у жилого комплекса «Оазис» в 15 микрорайоне, гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне, на автодороге у торгового центра «Астана», у областной мечети, жилого комплекса «Заветная мечта» в 29 микрорайоне. Работает 10 единиц спецтехники - мотопомпы и автомашины-бойлеры. Работы по откачке воды ведут и на других подтопленных улицах. До обеда устраним последствия дождя, - рассказала Айгерим Ходжаева, пресс-секретарь ТОО «Кала жолдары».



Откачка воды, по сообщению ТОО «Кала жолдары», проводится на следующих участках: центральной дороге у акимата Мангистауской области, у Желтого рынка, у торгового комплекса Олжа, в районе департамента государственных доходов.



В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области сообщили, что объекты жизнедеятельности региона работают в штатном режиме.



- Незначительное скопление дождевой воды зафиксировано в Актау и Баскудуке. Но коммунальные службы работают и устраняют последствия. Пострадавших нет, - сказала Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь ДЧС Мангистауской области.