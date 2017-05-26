Советы по отдыху на пляже дали жительницам Актау врачи

закончила в 1997 году Актюбинскую медицинскую Академию. До 2003 года работала акушером- гинекологом в областном перинатальном центре. Прошла клиническую ординатуру в Республиканском Центре охраны здоровья матери и ребенка в Алматы. С 2005 по 2007 год работала главным акушером-гинекологом в управлении здравоохранения Мангистауской области. С 2009 года - акушер-гинеколог частной поликлиники.

Врачи настоятельно рекомендуют избегать походов на пляж в критические дни.- Нежелательно не только ходить на пляж в эти дни, но и купаться - риск подхватить инфекции в этот период увеличивается. Но если желание прийти к морю велико, то позагорайте немного в тени. Можно поиграть в пляжный волейбол, бадминтон, но не переусердствуйте, чтобы не причинить своему организму дискомфорт, - говорит врач.Открытые солнечные лучи могут быть как полезны, так и опасны - можно обжечь кожу и пересушить ее, а в худшем случае – получить серьезные заболевания. Чтобы обезопасить себя, находитесь под открытым солнцем только до 11 утра и после 16 вечера, при этом не забывайте использовать солнцезащитные средства, а если чувствуете, что слегка обгорели, то смягчите кожу молочной эмульсией после загара или старой доброй сметанкой.Гинекологи не рекомендуют загорать топлес. Если же вам хочется иметь ровный загар, то придерживайтесь вышесказанных правил по поводу правильного времени для загара и защитных средств.- У любительниц загорать топлес риск возникновения рака молочных желез больше, так как кожа груди очень нежная и восприимчивая к внешним раздражителям, - утверждает Айгуль Лукманова.Врачи не рекомендуют посещать пляж в купальном костюме черного цвета, поскольку он имеет свойство притягивать солнечные лучи сильнее других оттенков.- Это создает благоприятную среду для развития бактерий и увеличивает риск заболеть молочницей и другими неприятными недугами. Поэтому выбирайте светлые или яркие расцветки купальников. Вызвать различные инфекции может купание в грязной воде. Купайтесь только в проверенных чистых местах, чтобы обезопасить себя от неприятных последствий. А вообще желательно пройти обследование у гинеколога до и после летнего отдыха, - советует Айгуль Лукманова.- Беременным нужно быть очень осторожными и с водой, и с солнцем. Купаться можно, но в чистых местах, недолго, и обязательно в теплой воде, чтобы ни в коем случае не допустить переохлаждения, которое может повредить будущему ребенку. Что касается загара, то нужна особая защита с высоким фактором, на солнце можно бывать только утром и вечером, желательно не более часа. А лучше сидеть в тени под зонтиком – загар вы все равно приобретете, но вот вреда для здоровья уж точно не будет никакого, - говорит врач-гинеколог.По словам Айгуль Лукмановой, наиболее часто женщины обращаются к гинекологу по причине воспалительных заболеваний мочеполовой системы. На втором месте по обращаемости - нарушения менструального цикла и гормональные нарушения, на третьем — бесплодие.