Сейчас на сайте
2713
объявлений
  • Продам 3-комнатную квартиру за 15 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 7 000 тенге
  • Продам Магазин за 13 000 000 тенге
  • Сдам Гараж за 20 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 27 000 000 тенге
  • Продам 4-комнатную квартиру за 23 000 000 тенге
 

 
Пятница, 26 Мая
+20...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 310.57 KZT
  • €1 = 348.58 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 363

Советы по отдыху на пляже дали жительницам Актау врачи

Советы о том, как не навредить своему здоровью, отдыхая на пляже, женщинам дает Айгуль Лукманова, врач-гинеколог.

Айгуль Лукманова. Фото автора
Врачи настоятельно рекомендуют избегать походов на пляж в критические дни.

- Нежелательно не только ходить на пляж в эти дни, но и купаться - риск подхватить инфекции в этот период увеличивается. Но если желание прийти к морю велико, то позагорайте немного в тени. Можно поиграть в пляжный волейбол, бадминтон, но не переусердствуйте, чтобы не причинить своему организму дискомфорт, - говорит врач.

Будьте осторожны с солнцем!

Открытые солнечные лучи могут быть как полезны, так и опасны - можно обжечь кожу и пересушить ее, а в худшем случае – получить серьезные заболевания. Чтобы обезопасить себя, находитесь под открытым солнцем только до 11 утра и после 16 вечера, при этом не забывайте использовать солнцезащитные средства, а если чувствуете, что слегка обгорели, то смягчите кожу молочной эмульсией после загара или старой доброй сметанкой.

Сведите к минимуму контакт груди и солнечных лучей

Гинекологи не рекомендуют загорать топлес. Если же вам хочется иметь ровный загар, то придерживайтесь вышесказанных правил по поводу правильного времени для загара и защитных средств.
- У любительниц загорать топлес риск возникновения рака молочных желез больше, так как кожа груди очень нежная и восприимчивая к внешним раздражителям, - утверждает Айгуль Лукманова.

Не выбирайте черный купальник

Врачи не рекомендуют посещать пляж в купальном костюме черного цвета, поскольку он имеет свойство притягивать солнечные лучи сильнее других оттенков.

- Это создает благоприятную среду для развития бактерий и увеличивает риск заболеть молочницей и другими неприятными недугами. Поэтому выбирайте светлые или яркие расцветки купальников. Вызвать различные инфекции может купание в грязной воде. Купайтесь только в проверенных чистых местах, чтобы обезопасить себя от неприятных последствий. А вообще желательно пройти обследование у гинеколога до и после летнего отдыха, - советует Айгуль Лукманова.

Как вести себя на море беременным?

- Беременным нужно быть очень осторожными и с водой, и с солнцем. Купаться можно, но в чистых местах, недолго, и обязательно в теплой воде, чтобы ни в коем случае не допустить переохлаждения, которое может повредить будущему ребенку. Что касается загара, то нужна особая защита с высоким фактором, на солнце можно бывать только утром и вечером, желательно не более часа. А лучше сидеть в тени под зонтиком – загар вы все равно приобретете, но вот вреда для здоровья уж точно не будет никакого, - говорит врач-гинеколог.

По словам Айгуль Лукмановой, наиболее часто женщины обращаются к гинекологу по причине воспалительных заболеваний мочеполовой системы. На втором месте по обращаемости - нарушения менструального цикла и гормональные нарушения, на третьем — бесплодие.

Айгуль Лукманова -
 Показать / Скрыть текст


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 15:13
Ок, кэп. На Солнце мы полетим ночью dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Сура (Посетители) Сегодня, 15:09
Купаться можно везде где мало людей.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • odessa-mama
  • Димон
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 14:21
"Купаться можно, но в чистых местах"
А где у нас чистые места? На городском пляже возле очистных???
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика