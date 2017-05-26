Советы по отдыху на пляже дали жительницам Актау врачи

Айгуль Лукманова. Фото автора
Врачи настоятельно рекомендуют избегать походов на пляж в критические дни.
- Нежелательно не только ходить на пляж в эти дни, но и купаться - риск подхватить инфекции в этот период увеличивается. Но если желание прийти к морю велико, то позагорайте немного в тени. Можно поиграть в пляжный волейбол, бадминтон, но не переусердствуйте, чтобы не причинить своему организму дискомфорт, - говорит врач.
Будьте осторожны с солнцем!
Открытые солнечные лучи могут быть как полезны, так и опасны - можно обжечь кожу и пересушить ее, а в худшем случае – получить серьезные заболевания. Чтобы обезопасить себя, находитесь под открытым солнцем только до 11 утра и после 16 вечера, при этом не забывайте использовать солнцезащитные средства, а если чувствуете, что слегка обгорели, то смягчите кожу молочной эмульсией после загара или старой доброй сметанкой.
Сведите к минимуму контакт груди и солнечных лучей
Гинекологи не рекомендуют загорать топлес. Если же вам хочется иметь ровный загар, то придерживайтесь вышесказанных правил по поводу правильного времени для загара и защитных средств.
- У любительниц загорать топлес риск возникновения рака молочных желез больше, так как кожа груди очень нежная и восприимчивая к внешним раздражителям, - утверждает Айгуль Лукманова.
Не выбирайте черный купальник
Врачи не рекомендуют посещать пляж в купальном костюме черного цвета, поскольку он имеет свойство притягивать солнечные лучи сильнее других оттенков.
- Это создает благоприятную среду для развития бактерий и увеличивает риск заболеть молочницей и другими неприятными недугами. Поэтому выбирайте светлые или яркие расцветки купальников. Вызвать различные инфекции может купание в грязной воде. Купайтесь только в проверенных чистых местах, чтобы обезопасить себя от неприятных последствий. А вообще желательно пройти обследование у гинеколога до и после летнего отдыха, - советует Айгуль Лукманова.
Как вести себя на море беременным?
- Беременным нужно быть очень осторожными и с водой, и с солнцем. Купаться можно, но в чистых местах, недолго, и обязательно в теплой воде, чтобы ни в коем случае не допустить переохлаждения, которое может повредить будущему ребенку. Что касается загара, то нужна особая защита с высоким фактором, на солнце можно бывать только утром и вечером, желательно не более часа. А лучше сидеть в тени под зонтиком – загар вы все равно приобретете, но вот вреда для здоровья уж точно не будет никакого, - говорит врач-гинеколог.
По словам Айгуль Лукмановой, наиболее часто женщины обращаются к гинекологу по причине воспалительных заболеваний мочеполовой системы. На втором месте по обращаемости - нарушения менструального цикла и гормональные нарушения, на третьем — бесплодие.
Айгуль Лукманова -
- Нежелательно не только ходить на пляж в эти дни, но и купаться - риск подхватить инфекции в этот период увеличивается. Но если желание прийти к морю велико, то позагорайте немного в тени. Можно поиграть в пляжный волейбол, бадминтон, но не переусердствуйте, чтобы не причинить своему организму дискомфорт, - говорит врач.
Будьте осторожны с солнцем!
Открытые солнечные лучи могут быть как полезны, так и опасны - можно обжечь кожу и пересушить ее, а в худшем случае – получить серьезные заболевания. Чтобы обезопасить себя, находитесь под открытым солнцем только до 11 утра и после 16 вечера, при этом не забывайте использовать солнцезащитные средства, а если чувствуете, что слегка обгорели, то смягчите кожу молочной эмульсией после загара или старой доброй сметанкой.
Сведите к минимуму контакт груди и солнечных лучей
Гинекологи не рекомендуют загорать топлес. Если же вам хочется иметь ровный загар, то придерживайтесь вышесказанных правил по поводу правильного времени для загара и защитных средств.
- У любительниц загорать топлес риск возникновения рака молочных желез больше, так как кожа груди очень нежная и восприимчивая к внешним раздражителям, - утверждает Айгуль Лукманова.
Не выбирайте черный купальник
Врачи не рекомендуют посещать пляж в купальном костюме черного цвета, поскольку он имеет свойство притягивать солнечные лучи сильнее других оттенков.
- Это создает благоприятную среду для развития бактерий и увеличивает риск заболеть молочницей и другими неприятными недугами. Поэтому выбирайте светлые или яркие расцветки купальников. Вызвать различные инфекции может купание в грязной воде. Купайтесь только в проверенных чистых местах, чтобы обезопасить себя от неприятных последствий. А вообще желательно пройти обследование у гинеколога до и после летнего отдыха, - советует Айгуль Лукманова.
Как вести себя на море беременным?
- Беременным нужно быть очень осторожными и с водой, и с солнцем. Купаться можно, но в чистых местах, недолго, и обязательно в теплой воде, чтобы ни в коем случае не допустить переохлаждения, которое может повредить будущему ребенку. Что касается загара, то нужна особая защита с высоким фактором, на солнце можно бывать только утром и вечером, желательно не более часа. А лучше сидеть в тени под зонтиком – загар вы все равно приобретете, но вот вреда для здоровья уж точно не будет никакого, - говорит врач-гинеколог.
По словам Айгуль Лукмановой, наиболее часто женщины обращаются к гинекологу по причине воспалительных заболеваний мочеполовой системы. На втором месте по обращаемости - нарушения менструального цикла и гормональные нарушения, на третьем — бесплодие.
Айгуль Лукманова -