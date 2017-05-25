Сейчас на сайте
2657
объявлений
  • Продам Противопожарные детекторы за 5 000 тенге
  • Ремонт сплит-систем
  • Продам Фотоаппарат за 20 000 тенге
  • Александр – специалист по ремонту и установке
  • Продам Фильтр за 5 000 тенге
  • Продам Телевизор LG за 240 000 тенге
  • Продам Морозильная камера за 140 000 тенге
 

 
Четверг, 25 Мая
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 311.2 KZT
  • €1 = 347.77 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:22

Просмотров: 87

Для 1334 выпускников Актау прозвенел последний звонок

Выпускники городских школ простились с учебными заведениями. С окончанием учебы ребят поздравили работники управления образования Мангистауской области, учителя и родители.

Последний звонок в Актау
В этом году в экономическом лицее последний звонок прозвенел в 20-й раз. Не сдерживая слез, учащиеся благодарили своих педагогов.

- Позади более 10 тысяч школьных уроков, мы стремились дать вам качественное образование и, надеемся, что вы будете конкурентоспособными на рынке образования и труда. Внесете свой достойный вклад в развитие Казахстана. Мы гордимся, что среди вас победители международных, республиканских, областных и городских конкурсов и олимпиад, претенденты на «Алтын белгi» и аттестаты с отличием. Своим трудом, стремлением к знаниям, достижениями, поступками и делами вы заслужили уважение всех учителей и смогли стать авторитетом нашего лицея, - отметила Тажихан Байнекеева, директор экономического лицея.

В Актау на знак отличия «Алтын белгi» претендуют 25 школьников, в Казахстане - шесть тысяч 300 человек. Итоговую аттестацию учащиеся девятых и 11-х классов должны будут пройти с 29 мая по 9 июня.



Ежегодное Единое национальное тестирование (ЕНТ) с этого года проводится в новом формате - в качестве вступительного экзамена в ВУЗ. Тестирование стартует 20 июня и продлится до 1 июля. Максимальное количество баллов - 140. По данным министерства науки и образования РК, более 95 тысяч выпускников подали заявки на участие в ЕНТ.

Эльмира Суханбердиева, вице-министр образования и науки РК, сообщила о том, что запретов на проведение выпускных балов в этом году нет. А вот запрет на подарки учителям, как и в прошлом году, остался.

В усиленном режиме 25 мая будет работать полиция Мангистауской области.

Фото Ольги Ярославской


Поделись с другими:

Последний звонок 2017


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Gurabaz (Посетители) Сегодня, 14:28
эххх где наши школьные годы.

Бойтесь гнева терпеливых
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика