Для 1334 выпускников Актау прозвенел последний звонок

Последний звонок в Актау
В этом году в экономическом лицее последний звонок прозвенел в 20-й раз. Не сдерживая слез, учащиеся благодарили своих педагогов.
- Позади более 10 тысяч школьных уроков, мы стремились дать вам качественное образование и, надеемся, что вы будете конкурентоспособными на рынке образования и труда. Внесете свой достойный вклад в развитие Казахстана. Мы гордимся, что среди вас победители международных, республиканских, областных и городских конкурсов и олимпиад, претенденты на «Алтын белгi» и аттестаты с отличием. Своим трудом, стремлением к знаниям, достижениями, поступками и делами вы заслужили уважение всех учителей и смогли стать авторитетом нашего лицея, - отметила Тажихан Байнекеева, директор экономического лицея.
В Актау на знак отличия «Алтын белгi» претендуют 25 школьников, в Казахстане - шесть тысяч 300 человек. Итоговую аттестацию учащиеся девятых и 11-х классов должны будут пройти с 29 мая по 9 июня.
Ежегодное Единое национальное тестирование (ЕНТ) с этого года проводится в новом формате - в качестве вступительного экзамена в ВУЗ. Тестирование стартует 20 июня и продлится до 1 июля. Максимальное количество баллов - 140. По данным министерства науки и образования РК, более 95 тысяч выпускников подали заявки на участие в ЕНТ.
Эльмира Суханбердиева, вице-министр образования и науки РК, сообщила о том, что запретов на проведение выпускных балов в этом году нет. А вот запрет на подарки учителям, как и в прошлом году, остался.
В усиленном режиме 25 мая будет работать полиция Мангистауской области.
Фото Ольги Ярославской
- Позади более 10 тысяч школьных уроков, мы стремились дать вам качественное образование и, надеемся, что вы будете конкурентоспособными на рынке образования и труда. Внесете свой достойный вклад в развитие Казахстана. Мы гордимся, что среди вас победители международных, республиканских, областных и городских конкурсов и олимпиад, претенденты на «Алтын белгi» и аттестаты с отличием. Своим трудом, стремлением к знаниям, достижениями, поступками и делами вы заслужили уважение всех учителей и смогли стать авторитетом нашего лицея, - отметила Тажихан Байнекеева, директор экономического лицея.
В Актау на знак отличия «Алтын белгi» претендуют 25 школьников, в Казахстане - шесть тысяч 300 человек. Итоговую аттестацию учащиеся девятых и 11-х классов должны будут пройти с 29 мая по 9 июня.
Ежегодное Единое национальное тестирование (ЕНТ) с этого года проводится в новом формате - в качестве вступительного экзамена в ВУЗ. Тестирование стартует 20 июня и продлится до 1 июля. Максимальное количество баллов - 140. По данным министерства науки и образования РК, более 95 тысяч выпускников подали заявки на участие в ЕНТ.
Эльмира Суханбердиева, вице-министр образования и науки РК, сообщила о том, что запретов на проведение выпускных балов в этом году нет. А вот запрет на подарки учителям, как и в прошлом году, остался.
В усиленном режиме 25 мая будет работать полиция Мангистауской области.
Фото Ольги Ярославской