Смайыл Сейтбеков: Цель поста в священный месяц Рамазан - очиститься духовно

- Воздержание от пищи - это не цель Рамазана, а средство задуматься о своей душе, о своих поступках. Главными ценностями человеческой души являются всем известные благодати: любовь к ближнему, щедрость, прощение, милосердие, честность, истинные намерения. От Всевышнего за все это будет вознаграждение. Но даже посланникам Аллаха неизвестно, какие награды получит человек, держащий пост. Если же человек сквернословит или совершает плохие поступки, то он, даже воздерживаясь от пищи, нарушает Оразу. Пост - это школа терпимости для мусульманина. Наградой терпеливому будет Рай, - сказал Смайыл Сейтбеков.

- Поздравляю всех братьев и сестер с месяцем духовного обновления - Рамазаном. Призываю к совершению садака жария (благих дел). Пусть Аллах примет наши молитвы. Хорошо, чтобы благие дела продолжались и в последующие месяцы. Мы будем просить Всевышнего, чтобы он простил наши грехи. Пусть все начинания будут благословенными, - обратился с пожеланиями к верующим имам.

- Если у человека есть вера, то ему ничего не помешает держать пост - ни погодные условия, ни что-либо другое. С каждым годом число верующих растет. Молодежь стремится узнать религию, беседуя друг с другом. Молодые люди чаще соблюдают пост и читают намаз. Для них это большая польза. Это оберегает их от пагубных привычек. Благодаря единству и согласию, мы сможем предостеречь общество от преступлений. Есть много религиозных сайтов, групп в социальных сетях, где молодежь черпает необходимые знания, - считает Смайыл Сейтбеков.

Задача каждого правоверного мусульманина в месяц Рамазан - доказать силу своей веры. И каждый должен понять, говорит главный имам Мангистауской области, что доказательство веры не только в строгом соблюдении поста, но и в духовном очищении.Священный месяц Рамазан в 2017 году начнется в ночь с 26 на 27 мая и согласно мусульманскому календарю продлится 29 дней, до 25 июня. А 25 июня мусульмане отметят великий праздник - Ораза-айт.В этом году имамами всех областей Казахстана во главе с Верховным Муфтием Ержаном кажы Малгажыулы установлена единая сумма пожертвования (пітір – садақа) в размере 300 тенге. Каждый может помочь малоимущему, многодетной семье, нуждающемуся или сделать пожертвование для мечети.В самый значимый месяц года, со слов имама, время поста традиционно начинается с наступлением утреннего намаза и продолжается до наступления вечерней молитвы. От первого до последнего луча солнца запрещается вкушать пищу и питье.После вечернего намаза каждый прихожанин может принять ауызашар (ужин, подаваемый после заката солнца во время мусульманского поста). Для этого в честь месяца Рамазан, 26 мая, по словам имама, на территории областной мечети установят две юрты, где начиная с 27 мая и до конца Оразы будут накрывать дастарханы на 150 человек. Столы будут накрывать сами прихожане.По договору казахстанского и турецкого духовного правления в канун Рамазана в Актау приезжает мусульманский священнослужитель хафиз (хранитель Корана, знающий его наизусть). Ежедневно до конца священного месяца он будет проводить Тарауих намаз, читать по 20 листов из Корана.Мусульманин, который держит пост, должен быть совершеннолетним, физически и психически здоровым, не находящимся в дальнем пути.Если человек нечаянно попробовал еду и осознал, что нарушил, этот день поста не засчитывается, а Ораза продлевается еще на один день. В том случае, если человек осознанно поел, то пост для него продлевается на 60 дней.Для молодых супругов днем запрещен половой контакт, а ночью разрешается.Имам назвал действия, нарушающие пост:- днем, во время омовения, вода случайно попадет в горло;- уколы и прием лекарств;- намеренно вызванная рвота;- курение и употребление насвая.