Сейчас на сайте
2687
объявлений
  • Подготовка к школе! 800 тенге
  • Жеке оқыту циклы бойынша жөндеу, 10 000 тенге
  • Требуется Юристы, 150 000 тенге
  • Развивайка, дошкольная подготовка, 15 000 тенге
  • Требуется Учителя дошкольного образования, 80 000 тенге
  • Менеджер по рекламе
  • Требуется Водитель
 

 
Пятница, 26 Мая
+20...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 310.57 KZT
  • €1 = 348.58 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:14

Просмотров: 88

Смайыл Сейтбеков: Цель поста в священный месяц Рамазан - очиститься духовно

Воздержание от еды в светлое время суток не является единственным условием поста Ораза. О правилах поведения истинного мусульманина в священный месяц Рамазан рассказал на пресс-конференции главный имам Мангистауской области Смайыл Сейтбеков.

Фото автора
Задача каждого правоверного мусульманина в месяц Рамазан - доказать силу своей веры. И каждый должен понять, говорит главный имам Мангистауской области, что доказательство веры не только в строгом соблюдении поста, но и в духовном очищении.

- Воздержание от пищи - это не цель Рамазана, а средство задуматься о своей душе, о своих поступках. Главными ценностями человеческой души являются всем известные благодати: любовь к ближнему, щедрость, прощение, милосердие, честность, истинные намерения. От Всевышнего за все это будет вознаграждение. Но даже посланникам Аллаха неизвестно, какие награды получит человек, держащий пост. Если же человек сквернословит или совершает плохие поступки, то он, даже воздерживаясь от пищи, нарушает Оразу. Пост - это школа терпимости для мусульманина. Наградой терпеливому будет Рай, - сказал Смайыл Сейтбеков.


Священный месяц Рамазан в 2017 году начнется в ночь с 26 на 27 мая и согласно мусульманскому календарю продлится 29 дней, до 25 июня. А 25 июня мусульмане отметят великий праздник - Ораза-айт.

Смайыл Сейтбеков: Цель поста в священный месяц Рамазан - очиститься духовно


- Поздравляю всех братьев и сестер с месяцем духовного обновления - Рамазаном. Призываю к совершению садака жария (благих дел). Пусть Аллах примет наши молитвы. Хорошо, чтобы благие дела продолжались и в последующие месяцы. Мы будем просить Всевышнего, чтобы он простил наши грехи. Пусть все начинания будут благословенными, - обратился с пожеланиями к верующим имам.


В этом году имамами всех областей Казахстана во главе с Верховным Муфтием Ержаном кажы Малгажыулы установлена единая сумма пожертвования (пітір – садақа) в размере 300 тенге. Каждый может помочь малоимущему, многодетной семье, нуждающемуся или сделать пожертвование для мечети.

В самый значимый месяц года, со слов имама, время поста традиционно начинается с наступлением утреннего намаза и продолжается до наступления вечерней молитвы. От первого до последнего луча солнца запрещается вкушать пищу и питье.

- Если у человека есть вера, то ему ничего не помешает держать пост - ни погодные условия, ни что-либо другое. С каждым годом число верующих растет. Молодежь стремится узнать религию, беседуя друг с другом. Молодые люди чаще соблюдают пост и читают намаз. Для них это большая польза. Это оберегает их от пагубных привычек. Благодаря единству и согласию, мы сможем предостеречь общество от преступлений. Есть много религиозных сайтов, групп в социальных сетях, где молодежь черпает необходимые знания, - считает Смайыл Сейтбеков.


После вечернего намаза каждый прихожанин может принять ауызашар (ужин, подаваемый после заката солнца во время мусульманского поста). Для этого в честь месяца Рамазан, 26 мая, по словам имама, на территории областной мечети установят две юрты, где начиная с 27 мая и до конца Оразы будут накрывать дастарханы на 150 человек. Столы будут накрывать сами прихожане.

По договору казахстанского и турецкого духовного правления в канун Рамазана в Актау приезжает мусульманский священнослужитель хафиз (хранитель Корана, знающий его наизусть). Ежедневно до конца священного месяца он будет проводить Тарауих намаз, читать по 20 листов из Корана.

Смайыл Сейтбеков дал рекомендации верующим, которые собираются держать пост Ораза. Их следует соблюдать без корысти, от всей души, с верой, не допускающей сомнений.

Мусульманин, который держит пост, должен быть совершеннолетним, физически и психически здоровым, не находящимся в дальнем пути.

Если человек нечаянно попробовал еду и осознал, что нарушил, этот день поста не засчитывается, а Ораза продлевается еще на один день. В том случае, если человек осознанно поел, то пост для него продлевается на 60 дней.

Для молодых супругов днем запрещен половой контакт, а ночью разрешается.

Имам назвал действия, нарушающие пост:
- днем, во время омовения, вода случайно попадет в горло;
- уколы и прием лекарств;
- намеренно вызванная рвота;
- курение и употребление насвая.

При возникновении вопросов постящиеся могут обратиться по телефону: 31- 44-51

Смайыл Сейтбеков: Цель поста в священный месяц Рамазан - очиститься духовно


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 07:29
Задача каждого правоверного мусульманина в месяц Рамазан - доказать силу своей веры.
Получается я сам никогда не посещая храмы и не принадлежа ни к одной конфессии доказываю себе свою силу,ведь я всё время не кушаю днём и до вечера с утра кроме чашки кофе ничего не употребляю. Скажу так я ничего ни кому не доказываю и так живу,привык.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика