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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:53

Просмотров: 609

На 10-й handmade-ярмарке свои работы представят 50 мастериц Актау

Проведение ярмарки приурочили ко Дню защиты детей. Об этом сообщила Люся Пасмурная, организатор мероприятия.

Работы, которые можно будет приобрести на ярмарке
На ярмарке, как рассказали организаторы, пройдут бесплатные мастер-классы для детей по изготовлению сувениров, аксессуаров и других полезных в быту вещей.

- Посетители смогут приобрести яркие стильные украшения и аксессуары для волос, мыло ручной работы, сумки, композиции из живых цветов, открытки, оригинальные сладости, игрушки ручной работы. Каждый сможет найти здесь что-то для себя, - рассказала Люся Пасмурная.

Участники ярмарки смогут пообщаться с каждым из мастеров.

- Главная цель проекта - это продвижение ценности изделий ручной работы и такого увлечения, как рукоделие, в целом. И наша ярмарка — это возможность собрать под одной крышей удивительно талантливых людей, - рассказала Люся Пасмурная.

Приглашенные мастера face-art и мехенди сделают рисунки детям, пришедшим на ярмарку. Организаторы обещают провести розыгрыш призов и лотерею для покупателей.

- Если вы считали, что HandMade - это любительские поделки, наша ярмарка изменит ваше представление! Ждем всех желающих, вход свободный, - отметила организатор.

Ярмарка пройдет 28 мая с 11:00 до 17:00 по адресу: 13 микрорайон, 25 «А» Grand Hotel Victory (2 этаж). Справки можно получить по телефону: 8 778 227 9784.



Фото предоставлено организаторами ярмарки


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Ко дню защиты детей в Актау пройдет ярмарка рукодельниц


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Комментарии ( 1 )

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Алькен (Посетители) Сегодня, 13:43
Чёт лошадки истерично улыбнули, а что там у них на голове то? В подъезде такие штуки вижу иногда. Покороче правда.
 
 

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