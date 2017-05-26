На 10-й handmade-ярмарке свои работы представят 50 мастериц Актау

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На ярмарке, как рассказали организаторы, пройдут бесплатные мастер-классы для детей по изготовлению сувениров, аксессуаров и других полезных в быту вещей.- Посетители смогут приобрести яркие стильные украшения и аксессуары для волос, мыло ручной работы, сумки, композиции из живых цветов, открытки, оригинальные сладости, игрушки ручной работы. Каждый сможет найти здесь что-то для себя, - рассказала Люся Пасмурная.Участники ярмарки смогут пообщаться с каждым из мастеров.- Главная цель проекта - это продвижение ценности изделий ручной работы и такого увлечения, как рукоделие, в целом. И наша ярмарка — это возможность собрать под одной крышей удивительно талантливых людей, - рассказала Люся Пасмурная.Приглашенные мастера face-art и мехенди сделают рисунки детям, пришедшим на ярмарку. Организаторы обещают провести розыгрыш призов и лотерею для покупателей.- Если вы считали, что HandMade - это любительские поделки, наша ярмарка изменит ваше представление! Ждем всех желающих, вход свободный, - отметила организатор.