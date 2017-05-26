Как провести ближайшие выходные в Актау

Спортивные мероприятия

Турнир по спортивной борьбе «Курэш»

Йога на берегу моря

Зеленый марафон «Километры добрых дел»

Концерты

Отчетный концерт школы танцев «Калейдоскоп»

Miss Caspiy Aktau-2017

Конкурс Mini Miss & Mister Caspiy

Ярмарка Handmade

Экскурсии

Поездка в каньон Тамшалы

Поездка в Форт-Шевченко

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Интерактивная выставка «Драконы»

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»

Для любителей кино

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Борцовские поединки пройдут 27 мая на ковре спортивного комплекса «Сауле». Начало в 11:00. Вход бесплатный.В субботу, 27 мая, в 07:30 на набережной напротив отеля «Виктория» пройдут занятия йогой. С собой необходимо взять коврики для йоги, кофты для шавасаны (расслабление в конце занятия). Приглашайте друзей и знакомых. Прийти может любой желающий. Стоимость занятия 1000 тенге.В воскресенье, 28 мая, на набережной в 14 микрорайоне пройдет марафон «Километры добрых дел». Участники смогут принять участие в забеге и посадить дерево. Сбор и регистрация участников - в 09:30, старт - в 10:30. Контактные данные организаторов - 511-522 (внутренние 3050, 3125).В субботу, 27 мая, в 13:00 жителей Актау приглашают на отчетный концерт школы танцев «Калейдоскоп» в молодежный центр «Арман» (6 микрорайон). На концерте будут представлены творческие работы педагогов детской балетной студии «Щелкунчик» (педагоги Винчук Вера и Бегова Екатерина) и взрослой группы танца живота (руководитель Шамси). Вход свободный.В воскресенье, 28 мая, в отеле «Ренессанс» пройдет конкурс красоты Miss Caspiy Aktau-2017. Победительницы конкурса представят Казахстан на международном конкурсе Miss Caspiy International-2017. Начало в 18:00. Дополнительная информация по телефону: 8 701 270 0857.В воскресенье, 28 мая, в отеле «Ренессанс» в 13:00 пройдет детский конкурс элегантности и талантов. В конкурсе примут участие дети трех возрастных категорий: от четырех до шести лет, от семи до девяти лет, от 10 до 14 лет. Дополнительная информация по телефону: 8 701 270 0857.Изделия ручной работы, созданные мастерицами Актау, можно будет увидеть и приобрести на handmade-ярмарке, которая пройдет 28 мая в Grand Hotel Victory. Начало в 10:00.В субботу, 27 мая, жителей Актау приглашают на экскурсию в каньон Тамшалы. Стоимость поездки на одного человека - 4300 тенге. Предварительная запись по телефону 8 702 900 6315.В субботу, 27 мая, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. Стоимость поездки на одного человека составляет 3995 тенге. Предварительная запись по телефону 8 702 900 6315.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на 4 этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Санкт-Петербургский музей с 27 мая по 9 июля представляет выставку движущихся гигантов «Драконы». Вас ожидает незабываемая встреча с самыми могущественными представителями древнейших мифов и легенд – драконами! Загадочный и неизведанный мир фантастических гигантов будет интересен как детям, так и взрослым. Стоимость билетов: взрослый – 1000 тенге, детский – 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно.Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 микрорайон. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.Вечеринка «Сумасшедшая суббота» пройдет в Chechil Pub 27 мая. Жителей Актау ждет выступление Гузалии Лея. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.Режиссер: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг.Актеры: Джонни Депп, Стивен Грэм, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Брентон Туэйтс, Джеффри Раш, Голшифте Фарахани, Дэвид Уэнэм, Кевин МакНэлли.