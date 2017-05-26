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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:59

Просмотров: 302

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили для вас подборку мероприятий, которые можно посетить 27 и 28 мая.

Фото из архива Lada.kz
Спортивные мероприятия
Турнир по спортивной борьбе «Курэш»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Борцовские поединки пройдут 27 мая на ковре спортивного комплекса «Сауле». Начало в 11:00. Вход бесплатный.

Йога на берегу моря


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 27 мая, в 07:30 на набережной напротив отеля «Виктория» пройдут занятия йогой. С собой необходимо взять коврики для йоги, кофты для шавасаны (расслабление в конце занятия). Приглашайте друзей и знакомых. Прийти может любой желающий. Стоимость занятия 1000 тенге. 
 
Зеленый марафон «Километры добрых дел»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 28 мая, на набережной в 14 микрорайоне пройдет марафон «Километры добрых дел». Участники смогут принять участие в забеге и посадить дерево. Сбор и регистрация участников - в 09:30, старт - в 10:30. Контактные данные организаторов - 511-522 (внутренние 3050, 3125).

Концерты
Отчетный концерт школы танцев «Калейдоскоп»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 27 мая, в 13:00 жителей Актау приглашают на отчетный концерт школы танцев «Калейдоскоп» в молодежный центр «Арман» (6 микрорайон). На концерте будут представлены творческие работы педагогов детской балетной студии «Щелкунчик» (педагоги Винчук Вера и Бегова Екатерина) и взрослой группы танца живота (руководитель Шамси). Вход свободный.

Miss Caspiy Aktau-2017


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 28 мая, в отеле «Ренессанс» пройдет конкурс красоты Miss Caspiy Aktau-2017. Победительницы конкурса представят Казахстан на международном конкурсе Miss Caspiy International-2017. Начало в 18:00. Дополнительная информация по телефону: 8 701 270 0857.

Конкурс Mini Miss & Mister Caspiy


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 28 мая, в отеле «Ренессанс» в 13:00 пройдет детский конкурс элегантности и талантов. В конкурсе примут участие дети трех возрастных категорий: от четырех до шести лет, от семи до девяти лет, от 10 до 14 лет. Дополнительная информация по телефону: 8 701 270 0857.

Ярмарка Handmade


Как провести ближайшие выходные в Актау


Изделия ручной работы, созданные мастерицами Актау, можно будет увидеть и приобрести на handmade-ярмарке, которая пройдет 28 мая в Grand Hotel Victory. Начало в 10:00.

Экскурсии
Поездка в каньон Тамшалы


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 27 мая, жителей Актау приглашают на экскурсию в каньон Тамшалы. Стоимость поездки на одного человека - 4300 тенге. Предварительная запись по телефону 8 702 900 6315.

Поездка в Форт-Шевченко


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 27 мая, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. Стоимость поездки на одного человека составляет 3995 тенге. Предварительная запись по телефону 8 702 900 6315.

Развлечения для детей  
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на 4 этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Интерактивная выставка «Драконы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Санкт-Петербургский музей с 27 мая по 9 июля представляет выставку движущихся гигантов «Драконы». Вас ожидает незабываемая встреча с самыми могущественными представителями древнейших мифов и легенд – драконами! Загадочный и неизведанный мир фантастических гигантов будет интересен как детям, так и взрослым. Стоимость билетов: взрослый – 1000 тенге, детский – 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно.
Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 микрорайон. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.

Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Вечеринка «Сумасшедшая суббота» пройдет в Chechil Pub 27 мая. Жителей Актау ждет выступление Гузалии Лея. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.   

Для любителей кино


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.  

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
Режиссер: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг.
Актеры: Джонни Депп, Стивен Грэм, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Брентон Туэйтс, Джеффри Раш, Голшифте Фарахани, Дэвид Уэнэм, Кевин МакНэлли.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:00
- Вчера к нам в квартиру ночью вор забрался…
- Что-нибудь украл?
- Да какой там… Сейчас в больнице… Жена думала, что это я припозднился… (с)

ЗЫ. Не опаздывайте домой, мужики! lol beer2
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Швейк
 albatross (Посетители) Сегодня, 18:23
28 Мая--День пограничника! Буду пить и гулять и о службе своей вспоминать... boyan
С наступающим,погранцы!
 
 

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