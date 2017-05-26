Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива Lada.kz
Спортивные мероприятия
Турнир по спортивной борьбе «Курэш»
Турнир по спортивной борьбе «Курэш»
Борцовские поединки пройдут 27 мая на ковре спортивного комплекса «Сауле». Начало в 11:00. Вход бесплатный.
Йога на берегу моря
В субботу, 27 мая, в 07:30 на набережной напротив отеля «Виктория» пройдут занятия йогой. С собой необходимо взять коврики для йоги, кофты для шавасаны (расслабление в конце занятия). Приглашайте друзей и знакомых. Прийти может любой желающий. Стоимость занятия 1000 тенге.
Зеленый марафон «Километры добрых дел»
В воскресенье, 28 мая, на набережной в 14 микрорайоне пройдет марафон «Километры добрых дел». Участники смогут принять участие в забеге и посадить дерево. Сбор и регистрация участников - в 09:30, старт - в 10:30. Контактные данные организаторов - 511-522 (внутренние 3050, 3125).
Концерты
Отчетный концерт школы танцев «Калейдоскоп»
Отчетный концерт школы танцев «Калейдоскоп»
В субботу, 27 мая, в 13:00 жителей Актау приглашают на отчетный концерт школы танцев «Калейдоскоп» в молодежный центр «Арман» (6 микрорайон). На концерте будут представлены творческие работы педагогов детской балетной студии «Щелкунчик» (педагоги Винчук Вера и Бегова Екатерина) и взрослой группы танца живота (руководитель Шамси). Вход свободный.
Miss Caspiy Aktau-2017
В воскресенье, 28 мая, в отеле «Ренессанс» пройдет конкурс красоты Miss Caspiy Aktau-2017. Победительницы конкурса представят Казахстан на международном конкурсе Miss Caspiy International-2017. Начало в 18:00. Дополнительная информация по телефону: 8 701 270 0857.
Конкурс Mini Miss & Mister Caspiy
В воскресенье, 28 мая, в отеле «Ренессанс» в 13:00 пройдет детский конкурс элегантности и талантов. В конкурсе примут участие дети трех возрастных категорий: от четырех до шести лет, от семи до девяти лет, от 10 до 14 лет. Дополнительная информация по телефону: 8 701 270 0857.
Ярмарка Handmade
Изделия ручной работы, созданные мастерицами Актау, можно будет увидеть и приобрести на handmade-ярмарке, которая пройдет 28 мая в Grand Hotel Victory. Начало в 10:00.
Экскурсии
Поездка в каньон Тамшалы
Поездка в каньон Тамшалы
В субботу, 27 мая, жителей Актау приглашают на экскурсию в каньон Тамшалы. Стоимость поездки на одного человека - 4300 тенге. Предварительная запись по телефону 8 702 900 6315.
Поездка в Форт-Шевченко
В субботу, 27 мая, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. Стоимость поездки на одного человека составляет 3995 тенге. Предварительная запись по телефону 8 702 900 6315.
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на 4 этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Интерактивная выставка «Драконы»
Санкт-Петербургский музей с 27 мая по 9 июля представляет выставку движущихся гигантов «Драконы». Вас ожидает незабываемая встреча с самыми могущественными представителями древнейших мифов и легенд – драконами! Загадочный и неизведанный мир фантастических гигантов будет интересен как детям, так и взрослым. Стоимость билетов: взрослый – 1000 тенге, детский – 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно.
Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 микрорайон. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.
Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»
Вечеринка «Сумасшедшая суббота» пройдет в Chechil Pub 27 мая. Жителей Актау ждет выступление Гузалии Лея. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Для любителей кино
В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
Режиссер: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг.
Актеры: Джонни Депп, Стивен Грэм, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Брентон Туэйтс, Джеффри Раш, Голшифте Фарахани, Дэвид Уэнэм, Кевин МакНэлли.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана