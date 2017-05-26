Поликлиника №1 Актау приобрела многофункциональный комплекс для рентгенодиагностики

Орынша Жумалиева (справа) с представителями компании Maersk Oil. Фото предоставлено организаторами

Оборудование приобрели за счет спонсорских средств. Стоимость аппарата, как рассказали в АГП №1, - 46 миллионов тенге.



- Многофункциональный рентгенодиагностический комплекс позволит врачам проводить линейную томографию, обследование кишечника, черепа, костей скелета, урографию (исследование мочевыводящих путей), миелографию (исследование позвоночника и структур спинного мозга), обследование сосудов и легких, бронхографию, ангиографию (контрастное рентгенологическое исследование кровеносных сосудов) с высоким качеством изображения, - рассказала Орынша Жумалиева.