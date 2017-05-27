Семья Канжановых из села Баутино стала победителем областного конкурса «Мерейлі отбасы» в Актау

Семья Канжановых из Баутино - победительница областного конкурса. Фото автора

Таурхан Канжанов и Айсауле Жапекова воспитали девятерых детей, 30 внуков и троих правнуков. Глава семьи – почетный гражданин Тупкараганского района, 56 лет работал судовым механиком. Награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», орденом Трудового Красного знамени. Его супруга – обладательница подвески «Алтын алка». Работала на рыбкомбинате.



- Мы поженились 52 года назад. Секрет семейного счастья заключается в понимании друг друга, воспитании послушных детей, которые, в свою очередь, будут также растить своих детей в уважении к старшим. С ранних лет мы приучали их к труду и знаниям. Все наши дети получили высшее образование, работают врачами, учителями, инженерами – в разных сферах. По моим стопам пошел только один из моих сыновей – он работает судовым механиком, - рассказал глава семьи.



Семья Жанбыршиевых из села Шебир Мангистауского района стали вторыми на областном конкурсе. Главе семьи Есмырза - 85 лет, всю жизнь трудился в сельском хозяйстве. Супруга Жанбиби – почетный гражданин Иангистауского района. Сегодня в семье Жанбыршиевых 11 детей, 42 внука и 23 правнука.



Третье место заняла семья Танбая Койшыбаева, ветерана нефтяной сферы из села Кызылсай (Жанаозен).



В этом году на участие в конкурсе из городов и районов области поступили заявки от 23 семей.

Как отметили организаторы, документы победителей, занявших І и ІІ места на областном этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы», направляются на рассмотрение республиканской комиссии.



- В зависимости от количества и значимости достижений членами семьи, знания традиций и обычаев на республиканский этап допускается одна семья, какая – мы сможем узнать непосредственно перед поездкой в Астану, - сказали организаторы.



В заключительном этапе конкурса примут участие 16 казахстанских семей.