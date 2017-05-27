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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 04:56

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Семья Канжановых из села Баутино стала победителем областного конкурса «Мерейлі отбасы» в Актау

Многодетная семья Таурхана Канжанова и Айсауле Жапековой из села Баутино Тупкараганского района победила на IV областном конкурсе «Мерейлі отбасы». На втором месте семья Жанбыршиевых из Мангистауского района. Кто из них будет представлять Иангистаускую область на национальном конкурсе, решит республиканская комиссия. Об этом рассказали организаторы традиционного состязания.

Семья Канжановых из Баутино - победительница областного конкурса. Фото автора
Таурхан Канжанов и Айсауле Жапекова воспитали девятерых детей, 30 внуков и троих правнуков. Глава семьи – почетный гражданин Тупкараганского района, 56 лет работал судовым механиком. Награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», орденом Трудового Красного знамени. Его супруга – обладательница подвески «Алтын алка». Работала на рыбкомбинате.

- Мы поженились 52 года назад. Секрет семейного счастья заключается в понимании друг друга, воспитании послушных детей, которые, в свою очередь, будут также растить своих детей в уважении к старшим. С ранних лет мы приучали их к труду и знаниям. Все наши дети получили высшее образование, работают врачами, учителями, инженерами – в разных сферах. По моим стопам пошел только один из моих сыновей – он работает судовым механиком, - рассказал глава семьи.

Семья Жанбыршиевых из села Шебир Мангистауского района стали вторыми на областном конкурсе. Главе семьи Есмырза - 85 лет, всю жизнь трудился в сельском хозяйстве. Супруга Жанбиби – почетный гражданин Иангистауского района. Сегодня в семье Жанбыршиевых 11 детей, 42 внука и 23 правнука.

Третье место заняла семья Танбая Койшыбаева, ветерана нефтяной сферы из села Кызылсай (Жанаозен).

В этом году на участие в конкурсе из городов и районов области поступили заявки от 23 семей.
Как отметили организаторы, документы победителей, занявших І и ІІ места на областном этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы», направляются на рассмотрение республиканской комиссии.

- В зависимости от количества и значимости достижений членами семьи, знания традиций и обычаев на республиканский этап допускается одна семья, какая – мы сможем узнать непосредственно перед поездкой в Астану, - сказали организаторы.

В заключительном этапе конкурса примут участие 16 казахстанских семей.


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