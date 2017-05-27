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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:38

Просмотров: 576

У внедорожника Мангистауского управления делами акимата оказались поддельные номера

Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Фото avtobak.net
Как отмечается на сайте агентства, 13 мая в Мангистауской области примерно в 00:30 часов остановлен автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 с поддельным государственным номером «539 FLA 12».

«При проверке документов установлено, что данный автомобиль принадлежит КГУ «Управление делами акимата», - рассказали в АДГСПК РК.
Аналогичные факты установлены в Актюбинской - автомобиль аппарата акима города Актобе и в Северо-Казахстанской областях - автомобиль территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Всего в Мангистауской области выявлено 4 факта использования государственными служащими служебного автотранспорта во внерабочее время.

«По итогам выявленных фактов в адрес указанных государственных органов направлены соответствующие письма для принятия мер по привлечению к ответственности виновных лиц», - подчеркивают в АДГСПК РК.

В ведомстве обещали продолжить данную работу.


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Комментарии ( 1 )

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 Алькен (Посетители) Сегодня, 15:18
Да чёйто не удивлён. Акимат это рассадник финансовой, административной и уголовной преступности.

Пока не будет общественного контроля - так и будут буйствовать там. А народу этого не надо - за гранью нищеты - когда кидают кость - есть время только жрать, кого то проверять и поднимать Государство времени нет, да и сил тоже нет. Пока готовы только единицы. И эти единицы ждут. Но время идёт.
 
 

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