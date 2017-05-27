У внедорожника Мангистауского управления делами акимата оказались поддельные номера

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Как отмечается на сайте агентства, 13 мая в Мангистауской области примерно в 00:30 часов остановлен автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 с поддельным государственным номером «539 FLA 12».
«При проверке документов установлено, что данный автомобиль принадлежит КГУ «Управление делами акимата», - рассказали в АДГСПК РК.
Аналогичные факты установлены в Актюбинской - автомобиль аппарата акима города Актобе и в Северо-Казахстанской областях - автомобиль территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Всего в Мангистауской области выявлено 4 факта использования государственными служащими служебного автотранспорта во внерабочее время.
«По итогам выявленных фактов в адрес указанных государственных органов направлены соответствующие письма для принятия мер по привлечению к ответственности виновных лиц», - подчеркивают в АДГСПК РК.
В ведомстве обещали продолжить данную работу.
«При проверке документов установлено, что данный автомобиль принадлежит КГУ «Управление делами акимата», - рассказали в АДГСПК РК.
Аналогичные факты установлены в Актюбинской - автомобиль аппарата акима города Актобе и в Северо-Казахстанской областях - автомобиль территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Всего в Мангистауской области выявлено 4 факта использования государственными служащими служебного автотранспорта во внерабочее время.
«По итогам выявленных фактов в адрес указанных государственных органов направлены соответствующие письма для принятия мер по привлечению к ответственности виновных лиц», - подчеркивают в АДГСПК РК.
В ведомстве обещали продолжить данную работу.