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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 1618

В Мангистауской областной больнице врачи провели уникальную пластическую операцию

Женщину с разрывом прямой кишки прооперировали хирурги Мангистауской областной больницы (МОБ) совместно с коллегами из Алматы. Операция, как рассказали врачи, прошла успешно.

Марат Каленбаев осматривает пациента после операции. Фото автора
Причиной травмы стал разрыв прямой кишечной мышцы при родах. Марат Каленбаев, заведующий отделением колопроктологии клинической больницы Алматы, отметил, что подобные случаи происходят при стремительных родах.

- Женщина похудела на восемь килограммов. Операция по пластике прямой кишки прошла успешно, прогноз благоприятный, - рассказал Марат Каленбаев.

За два дня пребывания в МОБ врачи больницы и специалисты из Алматы провели шесть операций в области общей проктологии. Среди прооперированных пациентов — молодой мужчина, страдавший значительной потерей крови. Врачи удалили пациенту источник кровотечения. Операция, как сказал Марат Каленбаев, проведена вовремя — ситуация могла осложниться для пациента периодической потерей сознания.


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Комментарии ( 2 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:53
Хоть бы зажило без последствий.Если выпишут быстро,то ребенок,хозяйство,какие ещё родственники,не известно,что будет с женщиной.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Tlekhugov
  • FBI
 ann5366 (Посетители) Сегодня, 14:18
Ну почему то,что должно быть в рабочем порядке у наших врачей,у нас возносится до небес?В других странах и городах врачи просто делают свою работу.А у нас из всего раздувают сенсацию.Медицина от этого лучше не будет.И лечить лучше не станут.
 
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АлияК (Посетители) Сегодня, 13:13
Молодцы, доктора
 
 

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