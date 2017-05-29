В Мангистауской областной больнице врачи провели уникальную пластическую операцию

Марат Каленбаев осматривает пациента после операции. Фото автора

Причиной травмы стал разрыв прямой кишечной мышцы при родах. Марат Каленбаев, заведующий отделением колопроктологии клинической больницы Алматы, отметил, что подобные случаи происходят при стремительных родах.



- Женщина похудела на восемь килограммов. Операция по пластике прямой кишки прошла успешно, прогноз благоприятный, - рассказал Марат Каленбаев.



За два дня пребывания в МОБ врачи больницы и специалисты из Алматы провели шесть операций в области общей проктологии. Среди прооперированных пациентов — молодой мужчина, страдавший значительной потерей крови. Врачи удалили пациенту источник кровотечения. Операция, как сказал Марат Каленбаев, проведена вовремя — ситуация могла осложниться для пациента периодической потерей сознания.