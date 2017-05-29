В воинскую часть 5573 Национальной гвардии РК проводили 55 новобранцев из Мангистау

Новобранцы из Мангистау. Фото автора

Сегодня, 29 мая, в Актау на срочную воинскую службу в рядах Национальной гвардии РК проводили новобранцев весеннего призыва.



- Этих ребят отобрали со всей области по особым критериям. Помимо срочной службы, они примут участие в выставке «ЭКСПО-2017». Все они отправляются проходить срочную службу в Астану, в воинскую часть 5573 Национальной гвардии РК, - рассказал майор Шимболат Акмуратов.



Количество добровольцев, изъявляющих желание служить Родине, по словам военнослужащего, растет.



- Отлынивающих от армии с каждым годом становится все меньше, - рассказал Шимболат Акмуратов.