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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:07

Просмотров: 413

В воинскую часть 5573 Национальной гвардии РК проводили 55 новобранцев из Мангистау

Во время службы в Астане новобранцы посетят «ЭКСПО-2017». Об этом рассказал Шимболат Акмуратов, заместитель начальника департамента по делам обороны Мангистауской области.

Новобранцы из Мангистау. Фото автора
Сегодня, 29 мая, в Актау на срочную воинскую службу в рядах Национальной гвардии РК проводили новобранцев весеннего призыва.

- Этих ребят отобрали со всей области по особым критериям. Помимо срочной службы, они примут участие в выставке «ЭКСПО-2017». Все они отправляются проходить срочную службу в Астану, в воинскую часть 5573 Национальной гвардии РК, - рассказал майор Шимболат Акмуратов.

Количество добровольцев, изъявляющих желание служить Родине, по словам военнослужащего, растет.

- Отлынивающих от армии с каждым годом становится все меньше, - рассказал Шимболат Акмуратов.


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Комментарии ( 1 )

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FBI (Посетители) Сегодня, 14:40
Служить Родине на выставке «ЭКСПО-2017» ну Оооочень престижно , особеннно если их отобрали по особым критериям lol
 
 

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