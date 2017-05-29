В Мангистау предпринимателя оштрафовали на шесть миллионов тенге за экономическую контрабанду и подделку документов

фото с сайта zn.ua

В период с 1 по 28 августа 2015 года, по сообщению комитета, с территории Китая на территорию Республики Казахстан компания «К.» на 37 грузовых автотранспортных средствах по поддельным документам ввезла товары народного потребления.



- Въезд осуществлялся через таможенный пункт «Достык», где представители компании по процедуре таможенного транзита перегрузили товары с вышеуказанных автотранспортных средств в 15 железнодорожных вагонов. При этом часть товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов оставалась на территории Казахстана, - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов.



На весь товар представители компании изготавливали поддельные экспортные декларации КНР, инвойсы и товарно-транспортные накладные, незаконно заверяя их имеющимися оттисками печати китайской компании. Поддельные коммерческие и транспортные документы предоставляли в таможенные органы.



- Сотрудники Комитета государственных доходов Актау задержали контрабандные товары, находящиеся в 15 вагонах. Обнаружены незадекларированные и недостоверно задекларированные товары, а также выявлены контрафактные товары мировых брендов, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Решением надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан представитель компании «К.» признан виновным по пунктам 1,4 и 5 части 2 статьи 234 УК РК (Экономическая контрабанда), части 2 и 3 статьи 385 (Подделка и использование поддельных документов) УК РК. На основании части 2 статьи 58 УК РК (Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений) ему назначено наказание в виде штрафа 3 000 МРП ( 6 807 000 тенге) с конфискацией контрабандного товара.