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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:23

Просмотров: 444

Волонтеры клуба «28 петель» помогают врачам перинатального центра Мангистау выхаживать детей с низким весом

Каждый месяц в Мангистауском перинатальном центре рождаются около 30 детей с критически низким весом. Выхаживать таких малышей медикам помогают волонтеры клуба «28 петель», которые вяжут шерстяные комплекты для недоношенных детей.

Иллюстративное фото
Каждый месяц через отделение реанимации и интенсивной терапии, по словам заведующей Алии Тасировой, проходит до 50 малышей. В основном с критически низким весом. Одна из таких малышей - Риза Саденова. Девочка при рождении весила 665 граммов.

Волонтеры клуба «28 петель» помогают врачам перинатального центра Мангистау выхаживать детей с низким весом


- Наши детишки рождаются ростом от 25 до 27 сантиметров. Отделение реанимации и интенсивной терапии рассчитано на 12 коек, сюда в основном поступают дети с экстремально низкой массой тела, - рассказала Алия Тасирова.


Малышка Риза сейчас весит чуть больше килограмма. Мама девочки, 37-летняя Айжан Саденова, признается, что когда впервые увидела свою малышку, боялась до нее даже дотронуться.

- Сначала я испугалась, было страшно брать на руки. А сейчас привыкла, не боюсь. Назвала я дочку Риза в благодарность небесам, ведь это мой первый долгожданный ребенок, а в браке я уже семь лет, - отметила Айжан Саденова.

Решение - оперировать на шестом месяце беременности - врачи приняли, чтобы спасти женщину, у которой поднялось критически высокое давление.

- Ухаживают за нашими девочками медсестры - высококвалифицированные, добрые и отзывчивые девочки. В отделение интенсивной терапии берут только опытных медсестер. Конечно, у нас есть проблемы, в первую очередь - это нехватка кадров. Катастрофически по всему Казахстану не хватает неонатологов. У нас работает всего один неонатолог, - рассказывает Алия Тасирова.

Волонтеры клуба «28 петель» помогают врачам перинатального центра Мангистау выхаживать детей с низким весом


Малышей весом от 500 граммов в Казахстане с 2008 года считают живорожденными. Таких детей, как отмечают врачи, в последние годы появляется на свет все больше.

Выхаживать недоношенных малышей врачам перинатального центра помогают волонтеры клуба «28 петель». Название клуб получил неслучайно, ведь именно 28 петель набирается при вязании детского носочка.

Волонтеры клуба «28 петель» помогают врачам перинатального центра Мангистау выхаживать детей с низким весом


- Наукой доказано, что недоношенные дети самостоятельно не справляются с терморегуляцией тела, так как на ранних сроках у них еще отсутствует подкожная жировая прослойка. И поэтому наши комплекты: чепчики, шапочки, одеяла, пледы, связанные из 100%-ной шерсти, гипоаллергенного природного материала, помогают детям сохранять тепло, необходимое для выживания. Изделия из шерсти, «раздражая» кожу, помогают таким деткам не забывать дышать, поскольку легкие у «торопыжек» раскрыты не до конца, - рассказала Надежда Халевина, волонтер клуба «28 петель».


Недоношенные малыши, по словам волонтера клуба «28 петель», первое время постоянно ищут связь с пуповиной, хватаясь за трубочки медицинской аппаратуры в кювезе. Поэтому волонтеры вяжут для малышей еще и игрушки с «щупальцами», похожими на пуповину.

- Игрушки вяжутся из 100%-го хлопка, и когда ребенок держит игрушку-осьминожку, он успокаивается, вместе с ним успокаивается и мама. Ведь, к сожалению, вязаные вещи на таких крох, которые едва помещаются на ладошке, не так просто найти. Не все мамы умеют вязать и, как правило, они настолько измучены, что им не хватает на это ни времени, ни сил. Поэтому «феюшки» нашего клуба, который есть уже в 16 городах Казахстана, собираются каждую неделю вместе и вяжут такие незаменимые комплекты, - рассказала Надежда Халевина.

Актауский филиал клуба «28 петель» основан в ноябре 2014 года. Тогда он состоял из шести девушек, а сегодня в клубе более 20 мастериц.

Волонтеры клуба «28 петель» помогают врачам перинатального центра Мангистау выхаживать детей с низким весом


- К сожалению, о нас знают мало людей, поэтому мы пытаемся участвовать в ярмарках, распространяем информацию о клубе в социальных сетях. В парке «Акбота» 1 июня пройдет ярмарка, в которой примут участие наши рукодельницы. Наш клуб существует на собственные средства, поэтому на ярмарках выставляются работы мастериц, а на вырученные средства мы покупаем пряжу. И, конечно же, нам не хватает рук. Поэтому 10 июня в 14:00 клуб «28 петель» организовывает впервые встречу «Мы свяжем тебе жизнь» для мамочек недоношенных детей и мастериц. На нее будут приглашены медсестры, «феюшки» нашего клуба и будем рады видеть в своих кругах всех, кто хочет вместе с нами помогать. Если не умеете вязать - не беда, научим, - отметила Надежда Халевина.


Встреча пройдет в центре «Айналайын», расположенном в 85 доме 27 микрорайона. Предварительная запись по телефону: 8 775 488 9909 (Алия) и 8 701 367 7217 (Айымжан). Ознакомиться с деятельностью клуба можно на страничке в «Instagram» - @28petel.aktau.

Фото предоставлено клубом «28 петель»


Волонтеры клуба «28 петель» помогают врачам перинатального центра Мангистау выхаживать детей с низким весом
Волонтеры клуба «28 петель» помогают врачам перинатального центра Мангистау выхаживать детей с низким весом
Волонтеры клуба «28 петель» помогают врачам перинатального центра Мангистау выхаживать детей с низким весом
Волонтеры клуба «28 петель» помогают врачам перинатального центра Мангистау выхаживать детей с низким весом
Волонтеры клуба «28 петель» помогают врачам перинатального центра Мангистау выхаживать детей с низким весом
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Комментарии ( 1 )

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  • lefsha_q
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:52
от души! успехов вам!!!
 
 

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