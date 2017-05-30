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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:30

Просмотров: 489

В Мангистауской области 14 государственных служащих рекомендованы к увольнению по итогам аттестации

Заключение по итогам аттестации получили 1728 государственных служащих. Из них 221 сотрудника рекомендовали к повышению, а 14 — к увольнению. Об этом рассказала Куляш Жумагали, руководитель управления государственной службы департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.

Куляш Жумагали. Фото предоставили в Антикоррупционной службе
Аттестация административных государственных служащих корпуса «Б» стартовала в Мангистау в феврале. Впервые, по словам Куляш Жумагали, госслужащих региона не проверяли на знание законодательства. Их оценивали по компетентности в занимаемой должности.

- Оценивали эффективность, прозрачность и открытость работы, а также служение народу. Аттестация проводится в три этапа: заполнение оценочного листа, тестирование и собеседование, - рассказала Куляш Жумагали.

В Мангистауской области аттестацию должны пройти 1809 государственных служащих. Перед прохождением собеседования на каждого государственного служащего заполнили оценочный лист с указанием личных данных, профессиональных заслуг и характеристик. Затем госслужащие должны были пройти тестирование для оценки их компетенции.

- На сегодняшний день второй этап аттестации - тестирование - прошли 1807 государственных служащих и получили следующие результаты: 310 человек, или 17,2% - превосходно, 1359 человек, или 75,2% - эффективно, 135 человек, или 7,5% - удовлетворительно и три человека, или 0,1% - минимально. Наиболее выражены у госслужащих региона такие качества, как: инициативность, стрессоустойчивость и информирование потребителя услуг. Это означает, что служащие регионального уровня умеют сохранять работоспособность в сложных ситуациях и всесторонне взаимодействовать с получателями услуг, - отметила Куляш Жумагали.

По итогам аттестации госслужащим области рекомендовано развивать такое качество, как сотрудничество. Оно оказалось слабо выражено у 78% прошедших аттестацию.

- Возможно, сказалось количество вакантных мест в государственных органах. Служащим приходится выполнять не только свою, но и работу отсутствующих работников, - сказала Куляш Жумагали.

По состоянию здоровья не прошли тестирование два государственных служащих. По итогам первых двух этапов аттестации 13 служащих уволились с государственной службы по собственному желанию. До третьего этапа аттестации (собеседование) допущены 1794 государственных служащих. На сегодняшний день собеседование уже прошли 1728 государственных служащих и получили заключение по результатам аттестации.

К повышению рекомендован 221 человек (12,8%); соответствуют занимаемой должности 1466 служащих (84,8%); рекомендованы к понижению – 27 (1,6%); рекомендованы к увольнению – 14 (0,8%).

- По госслужащим, которые рекомендованы к увольнению, решения уже исполняются государственными органами. По госслужащим, которые рекомендованы к понижению или повышению, результаты должны быть исполнены до конца года по мере высвобождения вакансий, - сообщила Куляш Жумагали.

По итогам аттестации некоторые главные специалисты рекомендованы на должность руководителей отделов, а руководители отделов — на должность заместителей руководителей управлений или отделов. Среди заместителей руководителей областных управлений рекомендованных к повышению, по словам Куляш Жумагали, не было.

- К понижению в должности в основном рекомендованы руководители отделов и главные специалисты отделов и управлений, - отметила Куляш Жумагали.

Уволенные сотрудники смогут устроиться на государственную службу, но уже на конкурсной основе.

- В данном случае аттестация проводилась по занятию конкретной должности, и если в данной должности госслужащий себя не реализовал и поэтому был освобожден от конкретной должности, уже сейчас он может посредством общего конкурса занять другую должность в том же или другом государственном органе без ограничений, - отметила Куляш Жумагали.

Аттестация административных государственных служащих корпуса «Б» продлится до конца июня текущего года.

- Освобождены от прохождения аттестации 1037 человек. Это люди предпенсионного возраста, которым осталось работать два года; одинокие матери и отцы, а также лица, которые воспитывают детей до 14 лет и детей-инвалидов до 18 лет; матери, имеющие детей до трех лет; госслужащие, которые состоят в кадровом резерве корпуса «А» (управленческий корпус), а также госслужащие, которые впервые были приняты на госслужбу и их общий стаж на госслужбе составляет менее шести лет, - рассказала Куляш Жумагали.


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Комментарии ( 1 )

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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 15:05
Ни одна работа не отнимает у наших госслужащих столько времени, сколько отчет о проделанной работе. lol
 
 

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