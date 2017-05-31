Программа праздничных мероприятий в День защиты детей в Актау

Фото из архива Lada.kz

Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет 1 июня в 10:30 в парке «Акбота».



Тематический показ фильма «Путешествие в детство», посвященный Дню защиты детей, пройдет 1 июня в 10:00 в кинотеатре «Юность».



Республиканский парад «Шабыт шеруі» детско-юношеских музыкальных ансамблей пройдет 1 июня в 10:00 на набережной в 15 микрорайоне.



Веселые старты «Когда мы едины - мы непобедимы» пройдут 1 июня в 10:00 в парке «Акбота».



Городской открытый турнир по поднятию гири, армреслингу и шахматам пройдет 1 июня в 10:00 в парке «Акбота».



Праздничное мероприятие «Путешествие в сказку», спортивные состязания, показ национальных костюмов, конкурс рисунков на асфальте «Волшебный карандаш» пройдут 1 июня в 10:00 на площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне.



Детские спектакли «Казахстан – наш общий дом» и «Там, где живет ветер» пройдут 2 июня в 10:00 в кукольном театре в 7 микрорайоне Актау.



Областной чемпионат по пауэрлифтингу пройдет 2-го и 3-го июня в спорткомплексе «Динамо» в 12 микрорайоне.



Городской открытый турнир по самбо среди детей пройдет 4 июня в 10:00 в спортивном зале «Волна» в 5 микрорайоне.