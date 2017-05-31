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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 1157

Программа праздничных мероприятий в День защиты детей в Актау

О том, какие мероприятия пройдут в Актау 1 июня, рассказали в городском акимате.

Фото из архива Lada.kz
Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет 1 июня в 10:30 в парке «Акбота».

Тематический показ фильма «Путешествие в детство», посвященный Дню защиты детей, пройдет 1 июня в 10:00 в кинотеатре «Юность».

Республиканский парад «Шабыт шеруі» детско-юношеских музыкальных ансамблей пройдет 1 июня в 10:00 на набережной в 15 микрорайоне.

Веселые старты «Когда мы едины - мы непобедимы» пройдут 1 июня в 10:00 в парке «Акбота».

Городской открытый турнир по поднятию гири, армреслингу и шахматам пройдет 1 июня в 10:00 в парке «Акбота».

Праздничное мероприятие «Путешествие в сказку», спортивные состязания, показ национальных костюмов, конкурс рисунков на асфальте «Волшебный карандаш» пройдут 1 июня в 10:00 на площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне.

Детские спектакли «Казахстан – наш общий дом» и «Там, где живет ветер» пройдут 2 июня в 10:00 в кукольном театре в 7 микрорайоне Актау.

Областной чемпионат по пауэрлифтингу пройдет 2-го и 3-го июня в спорткомплексе «Динамо» в 12 микрорайоне.

Городской открытый турнир по самбо среди детей пройдет 4 июня в 10:00 в спортивном зале «Волна» в 5 микрорайоне.


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Комментарии ( 4 )

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vlad75 (Посетители) Сегодня, 15:04
И это всё!!! А выходные куда с детьми сходить??? Что за хрень творится куда всё делось для детей???
 
-1
  • Taimur
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  • KAZAKH-BOY
  • шевченко
 Bob007 (Посетители) Сегодня, 13:56
Какая хрень, ужас. huh
 
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Himi (Посетители) Сегодня, 13:56
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это для взрослых, я так понимаю? обязательно схожу bravo
 
-1
  • Taimur
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  • Bob007
  • KAZAKH-BOY
  • шевченко
  • vlad75
 Tender Plum (Посетители) Сегодня, 13:15
в общем - сводить детей некуда....
 
 

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