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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:43

Просмотров: 1198

Жители 58 дома 11 микрорайона Актау пожаловались на администрацию расположенного на первом этаже кафе

Жители уверяют: администрация кафе без согласия жильцов и разрешительных документов переоборудовала вытяжную вентиляционную систему. Специалисты жилищной инспекции составили акт, на основании которого жильцы 58 дома намерены обратиться в суд.

Жители дома № 58. Фото Тимура Ниталиева
Воздухоотвод в общедомовую систему администрация кафе, как рассказали жители 58 дома, провела без их согласия.

Жители 58 дома 11 микрорайона Актау пожаловались на администрацию расположенного на первом этаже кафе


- С первого по девятый этажи шла вытяжка. Владельцы кафе ее демонтировали и провели свою вытяжную вентиляцию из кухонного помещения общепита. Кроме того, к дому с нарушением пристроены две дополнительные приточно-вытяжные вентиляции. В результате, мы не открываем окна из-за неприятного запаха горения. Мы крайне возмущены самоуправством и грубым нарушением прав собственников квартир. При получении разрешения на открытие кафе предприниматель фальсифицировал документы, приложив фиктивные подписи собственников квартир, - говорят жители дома.

Жители 58 дома 11 микрорайона Актау пожаловались на администрацию расположенного на первом этаже кафе


Жители 58 дома 11 микрорайона Актау пожаловались на администрацию расположенного на первом этаже кафе


Жители уверяют: их лишили доступа к техническому обслуживанию водопроводной и канализационной систем, находящихся в штрабе, которая примыкает к кухням квартир.

Жители 58 дома 11 микрорайона Актау пожаловались на администрацию расположенного на первом этаже кафе


Жители 58 дома 11 микрорайона Актау пожаловались на администрацию расположенного на первом этаже кафе


- Дома находиться просто невыносимо, в квартирах стоит запах еды. А шум от вентиляции не дает нам по ночам спать. Постоянно стоит гул. Они работают круглосуточно. Несколько раз обращались к администрации кафе, но это бесполезно. Они нам говорят: «Отстаньте от нас, не ваше дело. Мы решили с кем надо. Идите жалуйтесь, куда хотите. Ничего у вас не получится». Кроме того, они используют газовые баллоны при приготовлении пищи. У них нет ответственных за соблюдение пожарной безопасности лиц, - жалуются люди.

Помимо запаха фастфуда в квартирах, жители 58 дома недовольны и регламентом работы заведения. Кафе, как считают жители, должно закрываться в 23:00. Жители 58 дома написали коллективное заявление в департамент по чрезвычайным ситуациям области, в прокуратуру Актау, акиматы города и области, и хотят привлечь к ответственности виновных.

Управляющий обслуживающей компании пояснил, что владельцы кафе незаконно проникли в общедомовую собственность.

Жители 58 дома 11 микрорайона Актау пожаловались на администрацию расположенного на первом этаже кафе


- На такие работы жители должны давать свое согласие. Прежде чем залезть в штрабу, владельцы кафе должны были собрать подписи хотя бы двух третей жильцов. Получается, они этого не сделали, - сказал Валид Кульмухамбетов, директор ТОО «Актау ЖАН».

Специалисты жилищной инспекции акимата Актау составили соответствующий акт.

Жители 58 дома 11 микрорайона Актау пожаловались на администрацию расположенного на первом этаже кафе


- Согласно закону о жилищных отношениях, жилищные споры решаются в судебном порядке. Мы составим акт. И на основании этого акта жильцы могут обратиться в судебную инстанцию, - говорит Бакыт Мендыбаев, главный специалист жилищной инспекции.

Руководство кафе уверяет, что претензии не обоснованы.

Жители 58 дома 11 микрорайона Актау пожаловались на администрацию расположенного на первом этаже кафе


- Несколько дней прошло, как мы начали работать. До этого работали другие ребята. Их тоже без конца проверяли и они сказали: «мы устали». Сам хочу все документы в порядок привести, чтоб никто меня не дергал. Спокойно работать, - отметил Еркебулан Казанбаев, владелец одного из кафе.

По словам собственников квартир, они намерены подавать в суд на хозяев кафе.



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Жители 58 дома 11 микрорайона пожаловались на администрацию двух кафе на первом этаже дома


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Комментарии ( 1 )

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шевченко (Посетители) Сегодня, 17:36
Если в штрабу естественной вентиляции воткнуть вытяжку принудительной, запах поползёт во все щели. Без вариантов.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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