Жители 58 дома 11 микрорайона Актау пожаловались на администрацию расположенного на первом этаже кафе

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Воздухоотвод в общедомовую систему администрация кафе, как рассказали жители 58 дома, провела без их согласия.- С первого по девятый этажи шла вытяжка. Владельцы кафе ее демонтировали и провели свою вытяжную вентиляцию из кухонного помещения общепита. Кроме того, к дому с нарушением пристроены две дополнительные приточно-вытяжные вентиляции. В результате, мы не открываем окна из-за неприятного запаха горения. Мы крайне возмущены самоуправством и грубым нарушением прав собственников квартир. При получении разрешения на открытие кафе предприниматель фальсифицировал документы, приложив фиктивные подписи собственников квартир, - говорят жители дома.Жители уверяют: их лишили доступа к техническому обслуживанию водопроводной и канализационной систем, находящихся в штрабе, которая примыкает к кухням квартир.- Дома находиться просто невыносимо, в квартирах стоит запах еды. А шум от вентиляции не дает нам по ночам спать. Постоянно стоит гул. Они работают круглосуточно. Несколько раз обращались к администрации кафе, но это бесполезно. Они нам говорят: «Отстаньте от нас, не ваше дело. Мы решили с кем надо. Идите жалуйтесь, куда хотите. Ничего у вас не получится». Кроме того, они используют газовые баллоны при приготовлении пищи. У них нет ответственных за соблюдение пожарной безопасности лиц, - жалуются люди.Помимо запаха фастфуда в квартирах, жители 58 дома недовольны и регламентом работы заведения. Кафе, как считают жители, должно закрываться в 23:00. Жители 58 дома написали коллективное заявление в департамент по чрезвычайным ситуациям области, в прокуратуру Актау, акиматы города и области, и хотят привлечь к ответственности виновных.Управляющий обслуживающей компании пояснил, что владельцы кафе незаконно проникли в общедомовую собственность.- На такие работы жители должны давать свое согласие. Прежде чем залезть в штрабу, владельцы кафе должны были собрать подписи хотя бы двух третей жильцов. Получается, они этого не сделали, - сказал Валид Кульмухамбетов, директор ТОО «Актау ЖАН».Специалисты жилищной инспекции акимата Актау составили соответствующий акт.- Согласно закону о жилищных отношениях, жилищные споры решаются в судебном порядке. Мы составим акт. И на основании этого акта жильцы могут обратиться в судебную инстанцию, - говорит Бакыт Мендыбаев, главный специалист жилищной инспекции.Руководство кафе уверяет, что претензии не обоснованы.- Несколько дней прошло, как мы начали работать. До этого работали другие ребята. Их тоже без конца проверяли и они сказали: «мы устали». Сам хочу все документы в порядок привести, чтоб никто меня не дергал. Спокойно работать, - отметил Еркебулан Казанбаев, владелец одного из кафе.По словам собственников квартир, они намерены подавать в суд на хозяев кафе.