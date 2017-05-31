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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 05:26

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В Актау начала работать школа молодых семей

Школу молодых семей, открывшуюся в Актау 30 мая, посетят, предположительно, 200 пар молодоженов. Бесплатные занятия будут проводить психологи, юристы, социологи, медицинские работники. Об этом рассказала Роза Махамбетова, руководитель общественного объединения «Школа женского лидерства Мангистау».

Вводные занятия проводит психолог. Фото автора
По программе, в школе молодых семей будут проводиться индивидуальные консультации, групповые тренинги по психологии, кулинарии, репродуктивному здоровью, юридическим и социальным вопросам.

В Актау начала работать школа молодых семей



Бекбол Утешов и Жадыра Жамалова живут в Каламкасе. Познакомила их работа – он доставлял продукты в магазин, в котором работала его будущая супруга. Началось все с простого общения, которое постепенно перешло в дружбу. Спустя три месяца решили связать свои судьбы. Именно в день открытия школы молодых семей им вручили свидетельство о браке.
Молодожены не скрывают, что оба – с характером, поначалу были небольшие ссоры. Но понимают, что главное для них – сохранить семью, жить в любви и согласии – ведь они мечтают о пятерых детях.

- Мы решили, что именно в этой школе мы получим много полезной информации от психологов. Юристы помогут нам узнать больше о своих правах и обязанностях. Медицинские работники научат, как беречь здоровье друг друга, как готовиться к рождению ребенка. Открытие школы - очень хорошая идея, которая должна помочь молодым семьям, - поделились молодожены.

На презентации с участием 15 пар молодоженов были проведены вводные занятия психолога. Каждый участник встречи смог попробовать себя в роли свекрови, тещи и других условных родственников молодых.

Как сказала Роза Махамбетова, проект будет работать в течение четырех месяцев. Предполагается, что в нем примут участие до 200 молодых пар. По завершении курсов все они получат сертификаты авторов проекта.

Справки по телефонам: 8 701 784 1901, 8 701 572 90 24.


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