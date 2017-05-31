В Актау начала работать школа молодых семей

По программе, в школе молодых семей будут проводиться индивидуальные консультации, групповые тренинги по психологии, кулинарии, репродуктивному здоровью, юридическим и социальным вопросам.Бекбол Утешов и Жадыра Жамалова живут в Каламкасе. Познакомила их работа – он доставлял продукты в магазин, в котором работала его будущая супруга. Началось все с простого общения, которое постепенно перешло в дружбу. Спустя три месяца решили связать свои судьбы. Именно в день открытия школы молодых семей им вручили свидетельство о браке.Молодожены не скрывают, что оба – с характером, поначалу были небольшие ссоры. Но понимают, что главное для них – сохранить семью, жить в любви и согласии – ведь они мечтают о пятерых детях.- Мы решили, что именно в этой школе мы получим много полезной информации от психологов. Юристы помогут нам узнать больше о своих правах и обязанностях. Медицинские работники научат, как беречь здоровье друг друга, как готовиться к рождению ребенка. Открытие школы - очень хорошая идея, которая должна помочь молодым семьям, - поделились молодожены.На презентации с участием 15 пар молодоженов были проведены вводные занятия психолога. Каждый участник встречи смог попробовать себя в роли свекрови, тещи и других условных родственников молодых.Как сказала Роза Махамбетова, проект будет работать в течение четырех месяцев. Предполагается, что в нем примут участие до 200 молодых пар. По завершении курсов все они получат сертификаты авторов проекта.