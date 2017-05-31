Из Мангистау 68 семей решили переехать в другие регионы Казахстана

Ярмарка вакансий в Актау. Фото автора

Представители трудодефицитных регионов республики предложили более 3,5 тысяч рабочих мест для 450 жителей Актау, Жанаозена и Мунайлинского района.



- Павлодарская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области готовы принять 277 семей из Мангистау (871 человек). Из них 68 приняли твердое решение о переезде на новое место – это 275 человек. В Северный Казахстан переберутся семь семей, в Павлодарскую область выедут 35 семей, в Восточный Казахстан переселятся 26 семей, - рассказала Гульмира Калмуратова, руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.



Среди тех, кто готов переехать - Раимбек Дусимов, специалист актауской прокуратуры.



- Представители Восточно-Казахстанской области предложили мне арендное жилье, которое я смогу выкупить через год, хорошо оплачиваемую работу в сфере юриспруденции, возможность карьерного роста – мне 22 года, у меня высшее юридическое образование. В 1994 году мои родители переехали в Актау из Туркменистана. Хочу уговорить их тоже поехать со мной, - поделился Раимбек Дусимов.



Представители Павлодарской области предлагают 1055 вакантных мест в сельской местности. Регион обладает четырьмя миллионами гектаров свободных сельскохозяйственных земель.



- С прошлого года в Павлодарскую область переселилось 20 семей из Южно-Казахстанской и Алматинской областей. Из тех, кто решил переехать к нам, 80% - это те, кто хочет открыть свое собственное дело, 20% переселенцев привлекли вакантные рабочие места в сфере сельского хозяйства, животноводства, здравоохранения и образования, - отметил Балтабай Каппасов, руководитель управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.



О дефиците врачей, учителей и работников сельского хозяйства говорит и заместитель акима Северо-Казахстанской области Жанар Алданазарова. Мангистаусцам предложено около 150 вакансий.



Во всех трудодефицитных областях переселенцам предоставляют компенсацию за переезд в размере 35 месячных расчетных показателей каждому члену семьи, а также 45 тысяч тенге ежемесячно за аренду жилья и оплату коммунальных услуг.



Связаться с представителями областей можно по телефонам:

8 (7182) 32-59-63, 32-56-76 - управление координации занятости и социальных программ акимата Павлодарской области;

8 (7152) 46-56-48 - управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области;

8 (7232) 75-44-77 - управление координации занятости и социальных программ акимата Восточно-Казахстанской области.

Программа переселения действует в Казахстане с 2017 по 2022 годы.