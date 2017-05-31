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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 1085

Из Мангистау 68 семей решили переехать в другие регионы Казахстана

В Актау прошел форум и ярмарки вакансий для жителей области, желающих переехать в другие регионы республики. Условия для проживания и вакантные рабочие места предложили представители Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северно-Казахстанской областей. Решение о переезде приняли 275 мангистаусцев из 68 семей.

Ярмарка вакансий в Актау. Фото автора
Представители трудодефицитных регионов республики предложили более 3,5 тысяч рабочих мест для 450 жителей Актау, Жанаозена и Мунайлинского района.

- Павлодарская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области готовы принять 277 семей из Мангистау (871 человек). Из них 68 приняли твердое решение о переезде на новое место – это 275 человек. В Северный Казахстан переберутся семь семей, в Павлодарскую область выедут 35 семей, в Восточный Казахстан переселятся 26 семей, - рассказала Гульмира Калмуратова, руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Среди тех, кто готов переехать - Раимбек Дусимов, специалист актауской прокуратуры.

- Представители Восточно-Казахстанской области предложили мне арендное жилье, которое я смогу выкупить через год, хорошо оплачиваемую работу в сфере юриспруденции, возможность карьерного роста – мне 22 года, у меня высшее юридическое образование. В 1994 году мои родители переехали в Актау из Туркменистана. Хочу уговорить их тоже поехать со мной, - поделился Раимбек Дусимов.

Представители Павлодарской области предлагают 1055 вакантных мест в сельской местности. Регион обладает четырьмя миллионами гектаров свободных сельскохозяйственных земель.

- С прошлого года в Павлодарскую область переселилось 20 семей из Южно-Казахстанской и Алматинской областей. Из тех, кто решил переехать к нам, 80% - это те, кто хочет открыть свое собственное дело, 20% переселенцев привлекли вакантные рабочие места в сфере сельского хозяйства, животноводства, здравоохранения и образования, - отметил Балтабай Каппасов, руководитель управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

О дефиците врачей, учителей и работников сельского хозяйства говорит и заместитель акима Северо-Казахстанской области Жанар Алданазарова. Мангистаусцам предложено около 150 вакансий.

Во всех трудодефицитных областях переселенцам предоставляют компенсацию за переезд в размере 35 месячных расчетных показателей каждому члену семьи, а также 45 тысяч тенге ежемесячно за аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

Связаться с представителями областей можно по телефонам:
8 (7182) 32-59-63, 32-56-76 - управление координации занятости и социальных программ акимата Павлодарской области;
8 (7152) 46-56-48 - управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области;
8 (7232) 75-44-77 - управление координации занятости и социальных программ акимата Восточно-Казахстанской области.
Программа переселения действует в Казахстане с 2017 по 2022 годы.


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Комментарии ( 6 )

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Джулия (Посетители) Сегодня, 12:18
Раимбек Дусимов, специалист актауской прокуратуры.

- Представители Восточно-Казахстанской области предложили мне арендное жилье, которое я смогу выкупить через год, хорошо оплачиваемую работу в сфере юриспруденции, возможность карьерного роста – мне 22 года, у меня высшее юридическое образование
Так мило))))
Наверное гениальный парень, раз в 22 года уже успел закончить ВУЗ и устроиться в прокуратуру и тут его прям не просто готовы принять на высокоплачиваемую должность, а еще и обещают что с жильем за год расплатится.Видать там свои 22летние выпускники совсем тупые, а старше им не нужны спецы.
Вот когда на сельхозработы приглашают - это понятно. Там реально мало желающих за копейки на полях горбатиться. а уж юристов в стране хоть.... ну понятно, короче

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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  • Erlan84
 Placida (Посетители) Сегодня, 12:15
Цитата: Erlan84
я здесь родился, здесь и помру )

А я хоть и не родилась здесь, но прожила долго, похоронила здесь родителей и родила дочь, которая вполне достойная гражданка Казахстана. Мне нравится жить среди казахов, нравится здесь работать. Мне нравится здешний климат и я мечтала жить у моря.
И только об одном молю Бога, что бы наши политики имели на плечах голову и не губили страну.
 
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  • HSE
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:08
я здесь родился, здесь и помру )
 
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  • leo529
  • Валерий_М
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  • мунайши73
  • Крадун
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:49
Морской,
Ладовские диванные аналитеги-начинайте...

Ты первый! dada
 
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 11:42
— Место жительства?
— Пишите Казахстан!
— А точнее?
— Все полицаи пишут просто: Казахстан.
— Ты это, еще меня тут будешь учить??? !!!
— Пишите: Кармакшинський район Кызылординской области село Яникурган!
— Так и запишем... Казахстан...
 
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  • Gulzash
  • Матрос
 Морской (Посетители) Сегодня, 11:26
Сейчас начнется нытье,про то как плохо у нас,и как хочется свалить куда-нить за лучшей жизнью. Ладовские диванные аналитеги-начинайте...
 
 

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