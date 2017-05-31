Кайрат Диналиев: С начала года возросло число госпитализированных с кишечными инфекциями детей

Кайрат Диналиев, главный врач областной инфекционной больницы. Фото автора

Число маленьких пациентов, госпитализированных за пять месяцев, достигло 535. Из них 70% - это дети в возрасте до одного года. За аналогичный период 2016 года было госпитализировано 352 ребенка с кишечными инфекциями.



- Недавно в больницу с кишечной инфекцией в тяжелом состоянии были доставлены 22-летняя женщина и ее грудной ребенок. Со слов пациентки, накануне вечером они с ребенком ели суши в одном из кафе города, - рассказал Кайрат Диналиев.



По словам главного врача, женщина поступила в более тяжелом состоянии, чем ее ребенок.



- Пациентка поступила с низким артериальным давлением 70:40, у нее был зафиксирован гиповолемический шок - критическое состояние организма, возникающее в случае резкого понижения эффективного объема циркулирующей крови. Отмечены изменения функции печени. После пяти дней интенсивного лечения больные выписаны домой, - прокомментировал Кайрат Диналиев.



С 1 мая, как рассказал главный врач, во всех поликлиниках региона с 8:00 до 20:00 функционируют пункты оральной регидратации (ПОР).



- При появлении первых признаков кишечной инфекции (поносе, рвоте) у детей до пяти лет необходимо обращаться в ПОР. В течение четырех часов дети находятся под наблюдением врача, их отпаивают регидроном. Если вовремя обратиться в ПОР, ребенок может избежать дальнейших проблем. Кишечная инфекция опасна снижением водно-солевого баланса. Принцип лечения в ПОР заключается в возмещении потерь воды и соли в организме малыша. Если процедуры не помогают, процесс запущен, необходима срочная госпитализация. В основном пациенты поступают в инфекционную больницу поздно, это можно предотвратить, если вовремя обратиться в ПОР поликлиник, - отметил Кайрат Диналиев.



Главный врач больницы призывает родителей внимательнее относиться к выбору пищи для маленького ребенка.



Каковы симптомы кишечной инфекции?

– высокая температура,

– частый жидкий стул (часто – с зеленью или слизью, а то и с кровью),

– рвота,

– боли в животе.



Как уберечь ребенка от кишечной инфекции?

1. Мойте ребенку руки с мылом! После туалета, перед едой, после прогулки (иногда приходится и во время гулянья), перед сном и после сна, периодически в течение дня.

2. Хорошо мойте овощи и фрукты, которые даете ребенку.

3. Давайте ребенку пить только кипяченую воду и молоко.

4. Еда, которую вы готовите малышу, должна проходить тщательную термическую обработку.

5. Дома боритесь с насекомыми, особенно с мухами. Они являются механическими переносчиками инфекции.

6. Всю молочную продукцию, которую вы покупаете на рынке, нужно обязательно термически обрабатывать: молоко обязательно кипятить, творог давать в виде запеканки, сметану тоже желательно класть в горячие блюда (тогда можно снизить риск заболевания).

7. Не храните долго продукты для детского стола, давайте малышу только свежеприготовленную еду.