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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:27

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Кайрат Диналиев: С начала года возросло число госпитализированных с кишечными инфекциями детей

Количество детей, госпитализированных с диагнозом «кишечная инфекция» в Мангистаускую областную инфекционную больницу (МОИБ), за пять месяцев текущего года увеличилось на 65%. Об этом рассказал Кайрат Диналиев, главный врач МОИБ.

Кайрат Диналиев, главный врач областной инфекционной больницы. Фото автора
Число маленьких пациентов, госпитализированных за пять месяцев, достигло 535. Из них 70% - это дети в возрасте до одного года. За аналогичный период 2016 года было госпитализировано 352 ребенка с кишечными инфекциями.

- Недавно в больницу с кишечной инфекцией в тяжелом состоянии были доставлены 22-летняя женщина и ее грудной ребенок. Со слов пациентки, накануне вечером они с ребенком ели суши в одном из кафе города, - рассказал Кайрат Диналиев.

По словам главного врача, женщина поступила в более тяжелом состоянии, чем ее ребенок.

- Пациентка поступила с низким артериальным давлением 70:40, у нее был зафиксирован гиповолемический шок - критическое состояние организма, возникающее в случае резкого понижения эффективного объема циркулирующей крови. Отмечены изменения функции печени. После пяти дней интенсивного лечения больные выписаны домой, - прокомментировал Кайрат Диналиев.

С 1 мая, как рассказал главный врач, во всех поликлиниках региона с 8:00 до 20:00 функционируют пункты оральной регидратации (ПОР).

- При появлении первых признаков кишечной инфекции (поносе, рвоте) у детей до пяти лет необходимо обращаться в ПОР. В течение четырех часов дети находятся под наблюдением врача, их отпаивают регидроном. Если вовремя обратиться в ПОР, ребенок может избежать дальнейших проблем. Кишечная инфекция опасна снижением водно-солевого баланса. Принцип лечения в ПОР заключается в возмещении потерь воды и соли в организме малыша. Если процедуры не помогают, процесс запущен, необходима срочная госпитализация. В основном пациенты поступают в инфекционную больницу поздно, это можно предотвратить, если вовремя обратиться в ПОР поликлиник, - отметил Кайрат Диналиев.

Главный врач больницы призывает родителей внимательнее относиться к выбору пищи для маленького ребенка.

Каковы симптомы кишечной инфекции?
– высокая температура,
– частый жидкий стул (часто – с зеленью или слизью, а то и с кровью),
– рвота,
– боли в животе.

Как уберечь ребенка от кишечной инфекции?
1. Мойте ребенку руки с мылом! После туалета, перед едой, после прогулки (иногда приходится и во время гулянья), перед сном и после сна, периодически в течение дня.
2. Хорошо мойте овощи и фрукты, которые даете ребенку.
3. Давайте ребенку пить только кипяченую воду и молоко.
4. Еда, которую вы готовите малышу, должна проходить тщательную термическую обработку.
5. Дома боритесь с насекомыми, особенно с мухами. Они являются механическими переносчиками инфекции.
6. Всю молочную продукцию, которую вы покупаете на рынке, нужно обязательно термически обрабатывать: молоко обязательно кипятить, творог давать в виде запеканки, сметану тоже желательно класть в горячие блюда (тогда можно снизить риск заболевания).
7. Не храните долго продукты для детского стола, давайте малышу только свежеприготовленную еду.


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