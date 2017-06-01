Мангистауские врачи впервые провели операции по восстановлению слуха

- Были подобраны пациенты среднего возраста, которые в течение многих лет страдали хроническими отитами, тугоухостью. Качество жизни у пациентов скоро намного улучшится, они уже слышат сейчас через тампон. Постепенно, по мере заживления, наступит улучшение слуха. Последние пять лет мы стали активно проводить слухоулучшающие операции в своей клинике, пройдя обучение и специализацию в Европе. Ежегодно у нас делают 1200 операций на ушах. Сегодня мы делимся этим опытом с мангистаускими коллегами, потому что очень много пациентов поступает к нам именно из Западного региона республики, - прокомментировала Гульмира Мухамадиева.

За два дня врачи сделали пациентам санирующие операции по устранению последствий хронического отита. Вторым этапом стала реконструктивная хирургия по полному восстановлению слуха.На операцию были взяты и пациенты с заболеваниями полости носа — хроническими синуситами, деформацией носа и перегородки. Прогноз у всех прооперированных благоприятный.Также врачи сделали операцию пациенту с длительным нарушением дыхательной функции, наступившим после тяжелой черепно-мозговой травмы после ДТП в ноябре прошлого года. Все это время мужчина дышал через трубку. После оперативного вмешательства пациент сможет дышать самостоятельно.Профессор Мухамадиева также проконсультировала 40 человек с лор-заболеваниями.