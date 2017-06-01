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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:41

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Мангистауские врачи впервые провели операции по восстановлению слуха

Врачи Мангистауской областной больницы (МОБ) совместно со специалистом из Астаны провели восемь сложных операций пациентам с диагнозами «отит» и «хроническая тугоухость». У всех больных полностью восстановлен слух. Об этом рассказала Гульмира Мухамадиева, заведующая центром оториноларингологии городской больницы №1 Астаны, профессор кафедры лор-болезней столичного медицинского университета.

Профессор Мухамадиева осматривает пациента. Фото автора
За два дня врачи сделали пациентам санирующие операции по устранению последствий хронического отита. Вторым этапом стала реконструктивная хирургия по полному восстановлению слуха.

- Были подобраны пациенты среднего возраста, которые в течение многих лет страдали хроническими отитами, тугоухостью. Качество жизни у пациентов скоро намного улучшится, они уже слышат сейчас через тампон. Постепенно, по мере заживления, наступит улучшение слуха. Последние пять лет мы стали активно проводить слухоулучшающие операции в своей клинике, пройдя обучение и специализацию в Европе. Ежегодно у нас делают 1200 операций на ушах. Сегодня мы делимся этим опытом с мангистаускими коллегами, потому что очень много пациентов поступает к нам именно из Западного региона республики, - прокомментировала Гульмира Мухамадиева.


На операцию были взяты и пациенты с заболеваниями полости носа — хроническими синуситами, деформацией носа и перегородки. Прогноз у всех прооперированных благоприятный.

Также врачи сделали операцию пациенту с длительным нарушением дыхательной функции, наступившим после тяжелой черепно-мозговой травмы после ДТП в ноябре прошлого года. Все это время мужчина дышал через трубку. После оперативного вмешательства пациент сможет дышать самостоятельно.

Профессор Мухамадиева также проконсультировала 40 человек с лор-заболеваниями.


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