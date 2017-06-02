На текущий ремонт детских садов и школ Актау в 2017 году выделили 89 миллионов тенге

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Выделенные 89,2 миллиона тенге, как рассказали в ГОРОО, предусмотрены на ремонт групп, кабинетов, кровли и другие работы согласно сметной документации.



- В текущем году начали капитальный ремонт в общеобразовательной средней школе №23 в 28А микрорайоне Актау. Выделено 345,6 миллиона тенге. На капитальный ремонт детского дошкольного учреждения №36 в 12 микрорайоне Актау выделили 205,9 миллиона тенге - рассказали в ГОРОО.



Заявки о необходимом ремонте в учебном заведении, как рассказали в ГорОО, должен подавать директор.



- Ремонт в каждом учебном заведении назначаем поочередно, в зависимости от состояния зданий. В случае, если родители школьников недовольны состоянием или внешним видом объекта образования, им следует обратиться к директору школы. Директор, в свою очередь, отправляет заявку на ремонт, - пояснили в ГорОО.



Текущий ремонт обещают провести в детских садах №4 (2 микрорайон), №16 (5 микрорайон), №28 (11 микрорайон), №42 (26 микрорайон), №44 (27 микрорайон), №46 (27 микрорайон), №53 (13 микрорайон), №54 (13 микрорайон) и №56 (28 микрорайон). И в средних школа №3 (1 микрорайон), №9 (7 микрорайон), №10 (11 микрорайон), №12 (12 микрорайон), №16 (27 микрорайон), №20 (28 микрорайон).